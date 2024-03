Vor sechs Jahren ist Khaled Abdullah aus Syrien geflohen. Seitdem lebt er in Lindau. Eine Arbeit hat er noch nicht gefunden - obwohl er dringend einen Job sucht. Was ihm Probleme bereitet und wie andere Geflüchtete in Lindau versuchen, eine Arbeit zu finden.

Der Sparkassensaal in der Bregenzer Straße ist gerappelt voll. An den Tischen tummeln sich über den Vormittag verteilt mehr als 700 Menschen.

Sie alle hoffen auf ein erfolgreiches Gespräch, eine erste Vermittlung oder sogar schon einen Termin zum Vorstellungsgespräch bei einer der etwa 40 Firmen, die ihre Stände dort aufgebaut haben.

Seit Jahren auf der Suche

Khaled Abdullah hat schon einige Visitenkarten und Broschüren gesammelt. Das Richtige war bisher aber nicht dabei, erzählt der 25-Jährige. Aber eine Hoffnung habe er: Eine Bäckerei, bei der er sich schon einmal beworben und eine Absage bekommen habe, sei auch da. Der Geschäftsführer habe ihm empfohlen, sich einfach noch einmal zu bewerben.

Ich möchte unbedingt arbeiten. Khaled Abdullah

Seit etwa zwei Jahren ist er auf Arbeitssuche. Aber es lief nicht immer gut. Wegen mehrerer Zahn-OPs ist der Syrer aus dem Deutschkurs gefallen. Weil er zu viele Fehltage gehabt habe, sei er ausgeschieden, erklärt Fabian Kießling vom Jobcenter, dessen Kunde der junge Mann lange war. Ob entschuldigt oder nicht, spiele in solchen Fällen laut einer Regelung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge keine Rolle.

Seine fehlenden Sprachkenntnisse sind für den 25-Jährigen bei der Jobsuche genauso hinderlich wie die Tatsache, dass er noch immer keine eigene Wohnung hat. Seit seiner Ankunft in Lindau lebt er im Flüchtlingsheim. Damit ist er einer von vielen sogenannten Fehlbelegern, die längst berechtigt sind, sich eine Wohnung zu suchen. Aber keine finden.

Ohne eine Wohnung fehlt die Tagesstruktur. Fabian Kießling

Der angespannte Wohnungsmarkt in Lindau ist für Kießling ein großes Problem. „Ich habe viele Leute, die eine Wohnung suchen und keine finden“, sagt er.

Vielen geraten in einen Teufelskreis. „Ohne Wohnung kein Job - und ohne Job keine Wohnung.“

In dem Flüchtlingsheim von Khaled Abdullah sei die Atmosphäre alles andere als angenehm. Leute, die sowieso schon benachteiligt sind, seien es somit noch mehr. „Ich möchte dort unbedingt ausziehen“, sagt der 25-Jährige.

Geflüchtete oft von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen

Khaled Abdullah ist einer von 152 Menschen im Kreis, die als langzeitarbeitslos gemeldet sind. Wer länger als zwölf Monate keine Arbeit hat, zählt dazu. Weil sie lange nach einem Sprachkurs suchen und sich auf die Arbeitssuche vorbereiten, seien Geflüchtete oft betroffen, so das Jobcenter.

Fabian Kießling weiß: Vor allem für diese Menschen sei es schwierig, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen. Besonders gefährdet seien Jugendliche.

Auch viele Ukrainer ohne Job

Geflüchtete aus der Ukrainer dürfen auch ohne Asylantrag in Deutschland arbeiten. Vor vier Monaten kündigte die Politik die sogenannten „Turbojobs“ an. Ukrainer sollten möglichst schnell in die Arbeit integriert werden. Sobald sie ihre Sprach- und Integrationskurse absolviert haben, sollten ihnen verstärkt Stellen angeboten werden.

Trotzdem haben viele noch immer keinen Job. Von 437 arbeitssuchenden Geflüchteten im Kreis kommen etwa zwei Drittel aus der Ukraine. Das zeigen Zahlen des Jobcenters.

Die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf oder Krankheiten spielten oft eine Rolle, schreibt Kirsten Single, Teamleiterin beim Lindauer Jobcenter.

Geflüchtete aus der Ukraine wünschten sich häufig einen Beruf, der mit dem in ihrer Heimat zu tun hat.

In Pflegeberufen beispielsweise sei allerdings eine Anerkennung des ausländischen Bildungsabschlusses nötig. Das dauere und sei aufwendig. Zur Überbrückung machten Kundinnen und Kunden Jobs im Helferbereich.

Ist der Minijob für den Anfang das Richtige?

Die Nicht-Regierungs-Organisation Tür an Tür aus Augsburg findet es selten zielführend, Hochqualifizierte in Helferjobs zu bringen. „Wenn ich meine Kompetenz nicht immer wieder anwende, verlerne ich sie“, sagt Robert Ostry, Referent eines Integrationsprojekts.

Viktoryia Chuhai aus Weißrussland sucht nach genau einem solchen Minijob. Eigentlich möchte sie studieren. Aber bei einem Job in der Hotellerie, bei dem sie mit Menschen zu tun hat, könne sie ihr Deutsch verbessern. Das sei jetzt das Wichtigste, findet sie.

Viktoryia Chuhai ist auf der Suche nach genau einem Minijob. Sie lebt zwar schon länger in Deutschland, wegen ihrer Kinder konnte sie aber bislang nicht arbeiten, erzählt sie. Um ihr Deutsch zu verbessern, will sie einen Job, bei dem sie mit Menschen zu tun hat. (Foto: Ronja Straub )

Ahmad Jahid Ghiasee aus Afghanistan hat seinen Minijob hingegen vor Kurzem gekündigt. Ein halbes Jahr hat er als Küchenhelfer gearbeitet. Eigentlich ist der 24-Jährige studierter Jurist und möchte lieber als Richter arbeiten. Dafür müsse er in Deutschland noch einmal an die Universität, sagt er. Weil sein Deutsch noch nicht so gut ist, will er deshalb vielleicht eine Ausbildung in der IT machen.

Geflüchteter wartet noch auf Sprachkurs

Hamid Ahmadzai ist schon einen Schritt weiter. Er füllt bei der Jobbörse direkt einen Kurzbewerbungsbogen aus. Seit sechs Monaten lebt er in Deutschland und möchte endlich arbeiten. „Zuhause ist es langweilig“, sagt er.

Hamid Ahmadzai füllt auf der Lindauer Jobbörse einen Kurzbewerbungsbogen. Er erhofft sich einen Job in der Produktion. (Foto: Ronja Straub )

Einen Deutschkurs hat der 22-Jährige noch nicht gemacht. Denn er braucht einen Alphabetisierungskurs. Dieser wird aber nur selten angeboten.

„Wenn er motiviert ist, hat er trotzdem gute Chancen“, sagt die Personaldisponentin der Firma, bei der er den Bewerbungsbogen abgegeben hat. Sie sehe ihn in der Produktion. „Das ist ein Sprungbrett.“

Infokasten Arbeitslosenquote im Vergleich zum Dezember angestiegen Gut 1400 Menschen im Kreis sind Stand Februar ohne feste Arbeit. War die Quote Ende Dezember bei 2,8 Prozent, liegt sie mittlerweile bei 3,2. Im Vergleich zum Januar sei sie stabil, wie die Leiterin der Arbeitsagentur Liliane Wutz auf Anfrage schreibt.

Ihrer Einschätzung nach waren die Arbeitgeber bei Einstellungen zurückhaltend. Das liege unter anderem an konjunkturellen Gründen.

Auf sein Sprungbrett wartet Khaled Abdullah noch. Trotzdem gibt es gute Nachrichten: Der 25-Jährige macht jetzt ein Integrationscoaching bei den beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft. Dabei geht es nicht nur um seine Lebensgestaltung - sondern auch um die Frage, wie er eine Wohnung findet, erklärt Kießling vom Jobcenter. „Und das ist dringend nötig, sonst hat er keine Chance.“