Seit Tagen gehen die Bauern auf die Straße, in der ganzen Region gibt es Protestzüge und Kundgebungen. Im Interview erzählen die Obstbäuerin Lena Nüberlin und Andreas Willhalm, stellvertretender Kreisobmann des bayerischen Bauernverbands, warum sie sich an den Protesten beteiligen. Sie erklären, was ihre Forderungen sind und sprechen darüber, wie sie sich von rechtsextremen Gruppierungen abgrenzen. Und ob es ein Problem ist, dass die AfD ihren Protest nutzt, um sich in den sozialen Medien zu inszenieren.

Herr Willhalm, zunächst richtete sich der Protest der Bauern gegen die Streichung von Subventionen bei der Kfz-Steuer und dem Agrardiesel. Richtig Fahrt aufgenommen haben die Proteste aber erst vergangene Woche, nachdem die Regierung die Streichungen in Teilen schon wieder zurückgenommen hatte. Warum?

Willhalm: Alle wollten das durchziehen. Wir möchten keine Kompromisse eingehen und bleiben jetzt hart. Wir gehen nicht für eine 35-Stunden-Woche oder für acht oder zehn Prozent Lohnerhöhung auf die Straße. Sondern weil wir das Geld, das wir seit Jahren bekommen, weiterhin brauchen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben eine 70-Stunden-Woche. Wenn ich den Gewinn meines Betriebs ausrechne, komme ich gerade mal auf den Mindestlohn. Wenn überhaupt.

Andreas Willhalm ist stellvertretender Kreisobmann des bayerischen Bauernverbands. (Foto: Emanuel Hege )

Was sind die Forderungen der Landwirte ganz konkret?

Willhalm: Das Maß ist voll. Wir haben eine strenge Düngeverordnung, den Wolf und den Biber, der uns die Bäume zerfrisst. Das Landratsamt hilft uns zwar mit Zäunen, aber die Probleme sind vielfältig. Es geht auch um junge Kolleginnen und Kollegen, die die Lust verlieren, immer nur als Buhmann dazustehen. Oft wird mit dem Finger auf uns gezeigt, weil wir angeblich alles falsch machen. Unser Arbeitsplatz ist im Freien, uns kann jeder zuschauen - und das macht die Sache schwierig.

Frau Nüberlin, wenn man das alles hört: Warum haben sie sich als junge Frau überhaupt dafür entschieden, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen?

Nüberlin: Mein Bruder und ich machen das in der 26. Generation. Mir wurde nie vorgeschrieben, dass ich den Betrieb übernehmen muss. In meiner Lehre hat mir die Arbeit aber so gut gefallen, dass ich sogar den Meister gemacht habe. Aber wenn wir die Direktvermarktung nicht hätten, hätte ich keine Motivation gehabt, diesen Beruf zu lernen.

Nehmen Sie beide uns mal mit auf ihren Hof. Wie läuft so ein Betrieb aus finanzieller Sicht ab, wie berechnen sich Ihre Einnahmen und Ausgaben?

Willhalm: Jedes Jahr ist anders. Um einige Beispiele zu nennen: Umwelteinflüsse, politische Entscheidungen und die Marktsituation machen es schwierig.Wir haben den Mindestlohn, extrem teure Pflanzenschutzmittel, die Maschinen kosten viel Geld. Wir konkurrieren mit polnischen Kollegen, für die Arbeiter aus Georgien für zwei bis drei Euro Stundenlohn arbeiten und die Pflanzenschutzmittel für den halben Preis bekommen. Der Mindestlohn ist auf 12,41 Euro gestiegen. Wir haben eine CO2-Abgabe für Diesel. Mit meinem Lastwagen Äpfel nach München zu fahren, kostet der Kilometer anstatt 19 Cent jetzt 38 Cent. Es kommt ein Wulst an Kosten auf mich zu. Ich kann die Preise aber nicht so erhöhen, dass ich gewinnbringend arbeiten kann. Da ist es schwierig, wettbewerbsfähig zu sein.

Lena Nüberlin ist Obstbäuerin in der 26. Generation. (Foto: sd )

Trotzdem proklamieren einige, dass es den Bauern gar nicht so schlecht geht. Immerhin sind bis zu 50 Prozent ihrer Einnahmen Subventionen.

Nüberlin: Wir würden gerne ohne Subventionen arbeiten, aber wir bekommen nicht den Preis für unsere Produkte gezahlt, den wir brauchen. Wenn ich meine Äpfel an den Großhandel bringe, bekomme ich viel weniger gezahlt, als ich bis zur Ernte aufgewendet habe. Ohne Subventionen geht es also nicht.

Müsste man dann nicht genau daran etwas ändern? Müssten sich die Bäuerinnen und Bauern nicht mit ihren Traktoren auf den Supermarktparkplatz stellen und dort demonstrieren? Schließlich sind es diese Unternehmen, die die Preise drücken.

Nüberlin: Natürlich, aber man muss an der Basis anfangen. Und die Basis ist die Politik. Die müssen jetzt langsam mal die Reißleine ziehen und sagen: So kann es nicht weitergehen.

Wieso stellen Sie Ihren Betrieb nicht auf ökologische Landwirtschaft um?

Willhalm: Dafür gibt es zwar viel Unterstützung und Subventionen, weil das politisch auch gewollt ist. Wegen des Pilzbefalls kann ich das aber nicht machen. Meine Bio-Kollegen müssen viel mehr Pflanzenschutz ausbringen. Das heißt auch, dass sie mehr Diesel verfahren müssen. Außerdem kostet es mehr Zeit und mehr Personal. Deswegen brauchen die Bio-Kollegen auch einen höheren Preis. Den muss der Verbraucher aber erst einmal zahlen.

Viele Probleme, die Sie beschrieben haben, gibt es schon sehr lange. Vor der Ampel-Regierung haben CDU/CSU 16 Jahre lang die Agrarminister gestellt. Warum entlädt sich jetzt alles an der Ampel?

Nüberlin: Wir brauchen die Subventionen. Ich als Direktvermarkterin kann das noch besser steuern. Aber wenn ich an die Genossenschaft liefere, bin ich darauf angewiesen, was mir ausgezahlt wird. Ich verkaufe einen Teil meiner Ernte an den Großhandel. Vor drei Wochen habe ich erst das Geld für die Ernte von 2022 ausgezahlt bekommen. Wir können so gut wie gar nicht kalkulieren.

Zurück zu den Protesten: Teilweise sind diese eskaliert. Die Fähre von Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde blockiert, im Landkreis Lindau hing eine Ampel am Galgen. Wie stehen Sie zu dieser Form des Protests?

Nüberlin: Wir distanzieren uns natürlich davon, das geht gar nicht.

Wie sieht dieses Distanzieren konkret aus?

Nüberlin: Ich spreche zum Beispiel viel mit unseren Kunden darüber. Denen sage ich klar, dass ich keine Leute oder Ampeln oder sonst irgendwas an den Galgen hänge. Ich bin für Schilder, die klar und deutlich sagen, dass es so nicht weitergeht. Natürlich könnte man sich auch mit den Leuten unterhalten, die die Ampeln an den Galgen hängen. Doch es ist schwierig, an sie heranzukommen.

Willhalm: Wir haben hier natürlich unterschiedlich denkende Bäuerinnen und Bauern. Wir als Bauernverband werden oft gescholten, dass wir zu brav seien und zu wenig machen würden. Aber ich bin einfach der Meinung, dass wir hier gesittet bleiben müssen. Wir sind froh, wenn die Lindauer weiter in unsere Hofläden kommen. Und mit dem Polizeichef möchte ich auch weiter ein gutes Verhältnis haben. Ich bin ganz klar der Meinung, dass man sich da immer auf Augenhöhe begegnen muss.

Trotzdem gab es auch in Lindau schon Aktionen, die vorher nicht angemeldet waren. Noch ist der Rückhalt in der Bevölkerung groß, aber das kann auch kippen. Wie sorgen Sie dafür, dass die Protestaktionen auf einem gewissen Niveau bleiben?

Willhalm: Bisher ist in Lindau ja alles ganz gut gelaufen. Bei uns gibt es keine Steinewerfer, jeder macht die Rettungsgasse frei. Oder haben Sie irgendwelche Beamten mit Helm und Schlagstock gesehen? Meistens sind nur Streifenbeamte vor Ort. Das alles irgendwie zentral zu organisieren, ist trotzdem schwierig. Denn die Kolleginnen und Kollegen haben eben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man die Proteste bewerkstelligt.

Deutschlandweit wird berichtet, dass auch Systemkritiker und rechtsextreme Gruppen versuchen, die Proteste zu unterwandern. Auch die AfD nutzt die Bauernproteste für sich. Wie nehmen Sie das in unserem Landkreis wahr?

Willhalm: Wir sind in vielen Whatsapp-Gruppen und bekommen da natürlich schon Nachrichten mit, bei denen man sich denkt: hoppla. Das sind aber Nummern, die ich nicht kenne.

Nüberlin: Dass manche meinen, sie müssten unseren Protest als Plattform nehmen, geht gar nicht. Aber ich muss auch sagen, dass mir das in unserem Landkreis noch nicht aufgefallen ist. Trotzdem möchte ich an alle appellieren, die irgendwie vorhaben, unsere Proteste zu unterwandern: Lasst uns diese Plattform. Es ist so wichtig, dass wir jetzt mal gehört werden und nicht andere.

Der Lindauer AfD-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Rainer Rothfuß hat bei der Protestaktion am vergangenen Freitag teilgenommen. Er wurde vom Bauernverband öffentlich begrüßt. Und er hat die Aktion genutzt, um sich damit in den sozialen Medien zu inszenieren. Ist das ein Problem?

Willhalm: Unsere Protestaktion mit anschließender Kundgebung war ein großer Erfolg, um die Bevölkerung auf unsere Themen Agrardiesel und KFZ-Steuerbefreiung aufmerksam zu machen. Wir erfuhren viel Solidarität und Anerkennung für diese, für unseren kleinen Landkreis, Großveranstaltung. Als Organisatoren sind wir überglücklich, dass sie ohne Komplikationen, friedlich und diszipliniert ablief.

Der Bauernverband als Körperschaft öffentlichen Rechts hat bei jeglichen Veranstaltungen Veröffentlichungen und Aktionen seine Überparteilichkeit zu wahren. Deshalb haben wir bei unserer Kundgebung auch die in ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete anwesenden Politiker Mechthilde Wittmann, Stefan Thomae und Rainer Rothfuß begrüßt, da unsere aktuellen Themen an die Bundespolitik gerichtet sind. Alle drei haben die Kundgebung unterschiedlich für Ihre Social-Media-Kanäle genutzt. Als überparteiliche Organisation halten wir uns stets an die demokratisch freiheitlichen und rechtsstaatlichen Werte. Wäre bei unserer Kundgebung in Hergatz oder dem Traktorkorso öffentlich eine zweifelhafte Äußerung oder Veröffentlichung ausgegeben worden, hätten wir von unserem Hausrecht Gebrauch gemacht und die Person von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Wie grenzen Sie sich konkret von rechtsextremen Gruppierungen ab?

Willhalm: Es gibt ein Foto, das wir in den sozialen Medien teilen, auf dem steht: Landwirtschaft ist bunt. Und ich hoffe, dass bei den kommenden Demonstrationen auch der ein oder andere Bauer solch ein Plakat an seinem Traktor hat. Den meisten Bäuerinnen und Bauern geht es nur um ihre Forderungen. Sie wollen sich nicht mit der rechten Szene befassen.

Abgrenzen können Sie sich aber nur selbst.

Willhalm: Ja. Aber ich glaube auch, dass das ganze Thema ein bisschen hoch gepuscht wird. In unseren Reihen wüsste ich wirklich nicht, wo ich jetzt hingehen sollte, um zu sagen: Du, sei mal vorsichtig. Da ist mir einfach keiner bekannt.

Wie geht es denn weiter, wenn die Regierung nicht auf ihre Forderungen eingeht und die Kürzungen der Subventionen komplett zurücknimmt?

Nüberlin: Das Fass ist übergelaufen. Wenn es sein muss, ziehen wir das jetzt ziemlich lange durch. Und ich glaube, wir haben jetzt auch bewiesen, was für eine Kraft wir haben. Wir müssen jetzt einfach schauen, welche Ideen die Politik hat. Denn es geht jetzt nicht mehr nur um die Streichung von Subventionen. Wenn von der Politik nichts kommt, wird es weitere Proteste geben.

Willhalm: Dass wir, die nur ein Prozent der Bevölkerung ausmachen, eine solche Schlagkraft haben, beeindruckt mich schon. Das stärkt auch die Bäuerinnen und Bauern. Sie sind motiviert und entschlossen, weiterzugehen.