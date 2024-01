Bei zahlreichen Lindauern ist das Geld knapp geworden. Das haben die Frauen der Bürgeraktion „Wir helfen“ in den vergangenen Monaten deutlich gemerkt: Ob defekte Geräte, Gesundheitskosten oder der Bedarf von Kindern - allein im Dezember hat das Team um Barbara Krämer-Kubas und Burglind Tanz in akuten Notlagen mit über 6000 Euro ausgeholfen.

Wichtig ist den beiden Vertreterinnen der jetzt als Verein eingetragenen Bürgeraktion „Wir helfen“ in ihrer Jahresbilanz vor allem eines: der Dank an die fast 300 Spenderinnen und Spender. „Sie haben diese Hilfe überhaupt erst möglich gemacht“, betont die frühere stellvertretende Landrätin und pensionierte Pädagogin Krämer-Kubas.

Sie und das Team von „Wir helfen“ haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Denn 30 Jahre nach ihrer Gründung ist die Bürgeraktion nun als Verein eingetragen worden, mit der Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung Julia Baumann als Vorsitzender und dem Bodolzer Bürgermeister Felix Eisenbach als ihrem Stellvertreter.

Burglind Tanz folgt auf Anneliese Spangehl

Die Lindauer Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl, seit den Anfangstagen von „Wir helfen“ engagiert für die gute Sache, hat sich aus Altersgründen zurückgezogen. Ihren Platz im Beirat von „Wir helfen“ nimmt nun Burglind Tanz ein. Der Diplomsozialarbeiterin sind die Nöte so mancher Menschen und Familien in und um Lindau bewusst. Denn sie hat lange Jahre im sozialen Dienst des Landratsamtes gearbeitet.

Wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht für eine hohe Energie-Nachzahlung, kann unter Umständen „Wir helfen“ um Hilfe gebeten werden. (Foto: dpa/Bernd Weißbrod )

Was alle im „Wir-helfen“-Team verbindet: das Wissen, dass nicht selten hinter den Fassaden große finanzielle Nöte herrschen. Wenn die Rente oder das Familieneinkommen nur klein ist, dann sind ein paar Hundert Euro für Arztrechnungen, eine kaputte Waschmaschine oder Fahrtkosten zu Fachärzten und Klinik oft nicht mehr bezahlbar.

Was Krämer-Kubas besonders nachdenklich macht: Wenn Kinder wegen der Geldsorgen ihrer Eltern zurückstecken müssen. Zwar gibt es das Bildungspaket des Bundes, das Kindern aus Familien mit geringem Einkommen „Bildung und Teilhabe“ verspricht.

Kinder sollen nicht unter Finanzsorgen leiden

Doch wenn die alleinerziehende Mutter nur ein paar Euro mehr verdient, als die Einkommensgrenzen vorsehen, dann gibt es aus diesem Fördertopf eben kein Geld für Lernmaterialien fürs neue Schuljahr, die Klassenfahrt, Musikunterricht oder einen Schwimmkurs. Das sind Fälle, in denen das „Wir-helfen“-Team gerne unterstützt.

Die Rente ist klein, der Geldbeutel nahezu leer, dazu eine teure Rechnung für Reparatur oder Gesundheitsausgaben: In solchen Notfällen hilft die Bürgeraktion „Wir helfen“. (Foto: dpa/Jens Kalaene )

Für wichtig hält die Bürgeraktion seit ihrer Gründung, Menschen mit kleiner Rente zu helfen. „Da werden eine neue Brille, ein Hörgerät, der Eigenanteil für Medikamente oder Zahnersatz schnell zum finanziellen Problem“, wissen Tanz und Krämer-Kubas. Manchmal hätten Bedürftige nicht einmal Geld für neue Winterstiefel.

Bedürftigkeit wird immer geprüft

Auch als Verein will „Wir helfen“ weiter unbürokratisch helfen. Wobei bestimmte Formalien trotzdem einzuhalten sind. So muss die Bedürftigkeit nachgewiesen sein. Wer sich in seiner Not an die Lindauer Caritas wendet oder über Stellen wie Jugendamt, Jobcenter oder Sozialstation an die Bürgeraktion vermittelt wird, dessen finanzielle Verhältnisse werden dort geprüft.

Die Aktion unterstützen Wer die Bürgeraktion „Wir helfen“ unterstützen und damit bedürftigen Menschen im Verbreitungsgebiet der Lindauer Zeitung von Nonnenhorn über Achberg und Lindau bis Hergensweiler helfen will, der kann ab sofort seine Spende auf das neue Vereinskonto überweisen: Das ist bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee die IBAN DE 10 7315 0000 1002 7701 86. Auf Wunsch gibt es auch Spendenquittungen.

Was in den nächsten Wochen verstärkt Menschen mit knapper Kasse Sorgen bereiten dürfte: Wenn nach der Energiekrise nun Nachzahlungen für Gas und Strom anstehen. „Wir helfen“ will auch dabei unterstützen. Menschen in Not sollen nicht befürchten müssen, dass ihnen Strom oder Gas abgedreht werden.

Da die Prüfung der Bedürftigkeit etwas Zeit in Anspruch nimmt, sollten sich Betroffene - nicht nur bei Strom- oder Mietschulden, sondern in allen finanziellen Notfällen - möglichst schnell melden. Eltern erhalten Rat und Infos auch im Familienstützpunkt im Minimaxi, Rentner in der Sozialverwaltung.

Ältere verzichten oft aus Scham auf Hilfe

Wobei die Frauen im „Wir-helfen“-Beirat wissen: „Gerade Senioren empfinden eine tiefe Scham, wenn sie im Alter um Hilfe bitten müssen, weil ihr Geld nicht mehr reicht“, schildert Tanz. Die Bürgeraktion will deshalb unter anderem mit den örtlichen Seniorenbeauftragten sprechen und auf die mögliche Unterstützung durch „Wir helfen“ hinweisen.

Damit bei Senioren, aber auch Arbeitslosen und Familien Geräte repariert werden können, Gasrechnungen nicht unbezahlt oder die Gesundheit aus Kostengründen auf der Strecke bleibt.