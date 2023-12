Der Film „Heaven can wait – Wir leben jetzt“ begleitet einen Chor, dessen Mitglieder alle über 70 sind. Am Sonntag, 17. Dezember, kommt der Film im Lindauer Kino. Regisseur Sven Halfar, gebürtiger Weingartener, erzählt im Interview mit Judith Schneider, was er von den Alten über das Leben gelernt hat.

Herr Halfar, Sie sind in Weingarten geboren. Worauf freuen Sie sich besonders, wenn sie in die Region zurückkommen?

Ich mag diese Ecke und habe auch gerne meine Kindheit und Jugend dort verbracht. Am meisten vermisse ich das Essen.

Das ist der offizielle Trailer zum Film:

Am Sonntag, 17. Dezember, läuft ihr Film „Heaven can wait - Wir leben jetzt“ im Lindauer Kino. Worum geht es in dem Film?

Es geht um einen Hamburger Chor, in dem nur Über-70-Jährige singen. Der Film zeigt ältere Menschen, die versuchen, ihr Leben im Hier und Jetzt zu leben. Die Kernaussage ist: Nimm dein Leben in die Hand und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Zeit ist das Kostbarste, das ist die Botschaft.

Wie sind Sie auf den Chor aufmerksam geworden?

Ein Freund von mir hatte Karten für ein Konzert. Ich saß also im St. Pauli-Theater in Hamburg und diese alten Leute kamen auf die Bühne und sangen ein Lied von Deichkind. Moni begann zu rappen. Das war alles so bizarr, aber es hat mich von der ersten Sekunde an in den Bann gezogen. Nur vier Tage danach fing ich an, zu drehen.

Was genau an dem Chor hat Sie so fasziniert?

Der Chor hat so viel Kraft und Emotionalität. Der Chorleiter hat mal gesagt: „Es geht nicht darum, richtig zu singen, Hauptsache ich spüre es.“ Die alten Menschen singen ja moderne Lieder, Musik, mit der sie nicht aufgewachsen sind. Der Text von dem Song „Wovon sollen wir träumen?“ von Frida Gold bekommt aus dem Mund einer 96-Jährigen gesungen, eine komplett andere Bedeutung, als wenn eine 30-Jährige ihn singt.

Sven Halfar. (Foto: mindjazz pictures )

Wovon träumen denn die alten Menschen?

Von den gleichen Dingen wie die jungen. Davon, glücklich zu sein, sich selbst zu verwirklichen. Alt sein stellen sich viele traurig vor, man denkt an gebrechliche und verbitterte Menschen, aber das stimmt nicht. Das Alter ist etwas Schönes. Es ist schön, alt zu sein und alt zu werden. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst.

Was war das eindrücklichste Erlebnis beim Dreh?

Einer meiner Hauptprotagonisten ist gestorben, während der Dreharbeiten. Er war 72 Jahre alt und der Jüngste unter den Chormitgliedern. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Aber ich fand es beeindruckend, wie der Chor darauf reagiert hat. Der Tod ist nichts, was ihnen Angst gemacht hat, sondern für sie gehört er zum Leben dazu.

Sie haben schon zwei Publikumspreise für den Film gewonnen. Er scheint bei den Zuschauern gut anzukommen.

Es ist wahnsinnig interessant, wie unterschiedlich die Menschen auf den Film reagieren. Einmal saßen eine Tochter, ihre Mutter und ihre Oma im Publikum. Die Tochter war ganz still und nachdenklich, die Mutter total ergriffen vor Rührung und die Oma hatte einen riesigen Spaß. Die Reaktionen des Publikums sind echt spannend. Deswegen freue ich mich auch, am Montag selbst im Kino in Lindenberg zu sein und nach dem Film noch Fragen zu beantworten.

Wieso sind Sie Regisseur geworden?

Ich will Geschichten erzählen, die etwas verändern. Mit „Heaven can wait - wir leben jetzt“ will ich Vorurteile über das Altsein abbauen. Und klar machen, dass man sein Leben genießen soll und nicht die ganze Zeit Dinge verschieben. Und ich will das stereotype Bild von alten Menschen aufbrechen und in ein positives Licht rücken.

Der Film „Heaven can wait“ läuft am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr im Lindauer Kino.