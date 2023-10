Die SPD schneidet außergewöhnlich gut ab, die AfD schlechter als im Landesdurchschnitt und die Tierschutzpartei schafft die Fünf-Prozent-Hürde: Das sind einige Erkenntnisse der U18-Wahl im Wahlkreis Lindau, Sonthofen.

224 Leute unter 18, die bei der Landtagswahl am 8. Oktober noch nicht wählen dürfen, haben ihre Stimmen abgegeben. Die U18-Wahl in Bayern wird vom bayerischen Jugendring durchgeführt. Im Wahlkreis Lindau, Sonthofen befanden sich die Wahllokale in Sonthofen und Immenstadt. Außerdem wurden digital Stimmen abgegeben. Auch am Lindauer Valentin-Heider-Gymnasium fand für Schüler ab der 8. Klasse eine Wahl statt. Die Ergebnisse gibt es erst am Wochenende.

Das Ergebnis der Erststimme der U18-Wahl im Wahlkreis Lindau, Sonthofen. Das Ergebnis der Erststimme der U18-Wahl im Wahlkreis Lindau, Sonthofen. (Foto: u18.org/Ronja Straub )

Wahlsieger bei der Jugend im Wahlkreis ist Markus Kubatschka von der SPD. Auf ihn fallen 24,2 Prozent der Erststimmen. Er liegt damit deutlich über den Zweitstimmen der SPD, hier setzten nur etwas mehr als 14,86 Prozent der jungen Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz. Zum Vergleich: So ähnlich schneidet die SPD auch bei der Zweitstimme im Landesdurchschnitt der U18-Wahl ab.

Viele Stimmen für die FDP

Zweiter Sieger ist Thomas Gehring von den Grünen. Er kann 23,29 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Damit liegt er ebenfalls über dem Zweitstimmenergebnis seiner Partei mit 20,27 Prozent.

CSU-Kandidat Eric Beißwenger scheint unter den beteiligten Jugendlichen weniger beliebt zu sein. Nur 8,68 Prozent machten hinter seinem Namen ein Kreuz, bei der Zweitstimme ergatterte die CSU immerhin Platz zwei (17,12 Prozent). Bayernweit ist die CSU bei der U18-Wahl aber die stärkste Partei.

Die FDP hat ein außergewöhnlich gutes Ergebnis erzielt. Bei den Zweitstimmen sind es 9,01 Prozent. Das ist fast eine Verdoppelung zum Ergebnis der Landtagswahl der Erwachsenen 2018. Direktkandidat Dominik Spitzer bekommt von den jungen Wählern 7,31 Prozent der Stimmen.

Weniger Stimmen für die AfD als bayernweit

Die AfD schneidet im Wahlkreis Lindau, Sonthofen deutlich schlechter ab als landesweit. In Bayern schafft die Partei es bei der U18-Wahl auf Platz zwei mit 14,91 Prozent, während sie im hiesigen Wahlkreis nur auf Platz sechs landet (8,56 Prozent). AfD-Kandidat Uwe Schweizer bekommt 8,68 Prozent der Stimmen.

Ulrike Müller von den Freien Wählern bekommt 10,05 Prozent der Stimmen. Die Partei erlebt nicht den Aufschwung, den sie offenbar bei der erwachsenen Wählerschaft hat. Müllers Partei landet bei den Zweitstimmen mit 7,66 Prozent weit hinten auf Platz acht ‐ und ist gleichauf mit der Tierschutzpartei.

Tierschutzpartei schafft die Fünf-Prozent-Hürde

Die Tierschutzpartei nimmt im Wahlkreis Lindau, Sonthofen die Fünf-Prozent-Hürde (7,66 Prozent). Die Lindauer Direktkandidatin Eva-Maria Altemöller kann 6,39 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Auch Die Partei schneidet sehr gut ab. Sowohl bayernweit als auch im hiesigen Wahlkreis knackt sie die Fünf-Prozent-Hürde und bekommt jeweils bei den Zweitstimmen 9,91 Prozent der Stimmen.