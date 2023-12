Eine Gruppe junger Frauen und Männer schlendert durch die Maximilianstraße. Sie tragen rot-weiße Zipfelmützen und unterhalten sich angeregt. Es ist Donnerstagabend. Die Geschäfte, die ihren Weg säumen, beachten sie nicht, sie sind auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt. Beim ersten After-Work-Shopping ist in vielen Inselgeschäften nur wenig los. Die Stimmung bei der Party in der Eilguthalle ist trotzdem ausgelassen. Bei den einen, weil sie vom Konzept trotzdem überzeugt sind. Bei den anderen, weil sie Glück hatten und ein gutes Geschäft gemacht haben.

Zwei Frauen stehen am Verkaufstresen von Francisco Gfall. Es ist kurz vor 19 Uhr. Gekauft haben sie nichts. Sie sind auf dem Weg zum Abendessen und haben nur kurz vorbeigeschaut. Außer ihnen hat das Tom-Tailor-Geschäft in den vergangenen anderthalb Stunden keiner betreten.

„Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Leute vom Weihnachtsmarkt vorbeikommen“, sagt Gfall. Das Telefon klingelt, die Kollegin aus der anderen Tom-Tailor-Filiale ein paar Häuser weiter ruft an. Auch dort ist im wahrsten Sinne des Wortes tote Hose. „Da war seit 17 Uhr überhaupt niemand“, erzählt Gfall.

Viele von denen, die in der Maximilianstraße unterwegs sind, kommen von der Hafenweihnacht. (Foto: Julia Baumann )

Zu wenig beworben wurde das erste After-Work-Shopping aus seiner Sicht nicht. „Es gab Flyer und ich habe es auch jedem erzählt“, sagt er. „Aber die Leute, die heute Abend auf die Insel kommen, verbringen ihre Zeit wohl nur auf dem Weihnachtsmarkt - und der ist am See.“

Dass die Lindauer an diesem Abend nicht in Massen extra zum Shopping auf die Insel kommen, könne auch daran liegen, dass Parkplätze rar sind – und am Angebot. „Für Kinder und Jugendliche gibt es hier kaum etwas“, sagt Gfall.

„Idee ist im Prinzip gut“

Von draußen schaut ein Mann durchs Schaufenster. Ob er extra zum Einkaufen gekommen ist? Seine Frau sei Händlerin und arbeite heute länger, erzählt er. Während er auf sie warte, bummle er durch die Geschäfte. Etwas später wird er eine Jacke kaufen.

Dominik Giesing hat Zeit zum Plaudern. Er steht allein in seinem Geschenkegeschäft „Terra Cotta“. Seit 18 Uhr seien zwei Kunden da gewesen, die etwas gekauft hätten, erzählt er. Zufrieden könne er damit nicht sein. „Aber die Idee, das Einkaufen mit einem gastronomischen Angebot zu verknüpfen, ist im Prinzip gut.“

Hintergrund After Work Shopping Das After-Work-Shopping ist eine Initiative von Stadt, IHK, Handelsverband und Interessensgemeinschaft Zukunft Insel. Das Konzept besteht darin, dass die Geschäfte auf der Insel einmal im Monat donnerstags bis 20 Uhr geöffnet haben. Anschließend gibt es eine Party, bei der die Location immer wechseln soll. Das Angebot richtet sich explizit an Einheimische. Der nächste Termin ist am 4. Januar.

Auch er hätte gedacht, dass die Hafenweihnacht am Abend Kunden in sein Geschäft bringt. „Aber man geht wohl entweder auf den Weihnachtsmarkt, um einen zu trinken. Oder man geht einkaufen - und holt sich dann vielleicht höchstens noch einen Glühwein.“

Er findet es trotzdem richtig, das After-Work-Shopping auszuprobieren. Beim nächsten Termin im Januar wird er allerdings nicht mehr dabei sein. Giesing geht in Rente. „Wir haben dieses Mal aus Solidarität noch mitgemacht.“

Der Sekt bleibt im Kühlschrank

Im Bekleidungsgeschäft Marc’O Polo drückt Silvia Mayr einer Kundin gerade eine Einkaufstasche in die Hand. „Die Sachen hat sie aber vor 18 Uhr gekauft“, sagt Mayr und lacht. Doch die Kundin habe nach ihrem Einkauf gefragt, wie lange der Laden noch geöffnet sei - und ihre Tüte dann dort deponiert, während sie die Hafenweihnacht besucht hat.

Auch im Geschenkegeschäft Terra Cotta ist wenig los. (Foto: Julia Baumann )

Abgesehen davon sei der Laden seit 18 Uhr bisher leer geblieben. Die Sektflaschen, die für die After-Work-Kundinnen gedacht waren, stehen ungeöffnet im Kühlschrank, die Lebkuchen unangetastet an der Kasse. „Die Lindauer kommen einfach nicht“, sagt Mayr. Und der Tourist wolle am Abend nicht vollgepackt mit Tüten auf die Hafenweihnacht.

Grundsätzlich bringe der Weihnachtsmarkt aber schon mehr Frequenz auf die Insel und auch ins Geschäft - tagsüber. Trotzdem will Mayr die Idee, dass die Inselgeschäfte einmal im Monat bis 20 Uhr geöffnet haben, nicht aufgeben. „Man muss es einfach weiter ausprobieren“, findet sie. „Im Sommer ist das sicher eine Option.“

Anne Ellensohn hat am Abend wenig Kunden. Sie hofft, dass es im Sommer mehr werden. (Foto: Julia Baumann )

Inzwischen ist es kurz vor acht, die ersten Händler räumen ihre Waren von den Auslagen wieder ins Geschäft. Eine Modehändlerin in der Cramergasse, die ihren Namen nicht preisgeben möchte, ist mit ihrem Geschäft zufrieden. Bei ihr seien zwischen 18 und 20 Uhr gleich ein paar Kunden vorbei gekommen, erzählt sie. „Das war gar nicht schlecht.“

In zwei Stunden ein Paar Schuhe verkauft

Zurück in der Maximilianstraße schließt Sigrun Immerz gerade das Schuhgeschäft Werdich. Sie ist müde, der Tag war lang. „Den ganzen Tag über war viel los“, sagt sie. Doch die zwei Stunden am Abend hätten sich nicht gelohnt. Da halfen auch die knallroten Plakate nichts, die Schnäppchenpreise bewerben. Schuh Werdich hat gerade Räumungsverkauf.

Die Eilguthalle ist am Donnerstagabend gut gefüllt. (Foto: Julia Baumann )

Doch zwischen 18 und 20 Uhr habe sie gerade einmal ein einziges Paar Schuhe verkauft. Der Laden sei nur einmal ganz kurz voll gewesen, danach sei kaum noch jemand gekommen. Ähnlich sei es den Kolleginnen bei Shoe Town in der Zeppelinstraße ergangen.

Das Schreibwaren- und Souvenirgeschäft Lipp profitiere zwar grundsätzlich von der Hafenweihnacht, erzählt Anne Ellensohn. Zwischen 18 und 20 Uhr habe aber auch sie nicht wirklich viele Kunden gehabt. „Das muss sich erst einspielen“, glaubt sie. „Im Sommer kann ich mir das schon gut vorstellen.“

Enttäuscht, dass an diesem Abend nur wenig los war, ist sie nicht. Sie kündigt an: „Ich werde gleich noch in der Eilguthalle vorbeischauen.“

Stoßen auf das erste After-Work-Shopping an (von links): Marion und Verena Abt, Ellen Schulten, Susanne Albegger und Eva Altenmöller. (Foto: Julia Baumann )

Auch andere Händlerinnen und Händler haben bereits ihre Jacken und Taschen gepackt und machen sich auf den Weg zur Party, die um 20 Uhr startet. Die Eilguthalle füllt sich schnell. Mit Händlern, Kunden - und Weihnachtsmarkt-Besuchern.

„Wir müssen jetzt durchhalten“

„Ich bin mit dem Kick-Off zufrieden“, sagt Yassine Douar, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Zukunft Insel. Er hat das After-Work-Shopping mit organisiert.

Die Stimmung ist ausgelassen. Eine Gruppe Händlerinnen prostet sich zu, die Frauen lachen. Am meisten strahlt Ellen Schulten, Inhaberin der Boutique Eleni in der Bürstergasse. „Bei mir lief es wirklich gut“, erzählt sie. „Und ich hatte tatsächlich Kundinnen, die es nicht geschafft hätten, vor 18 Uhr in mein Geschäft zu kommen.“ Genau für solche Kunden ist das After-Work-Shopping gedacht. Für Ellen Schulten ist das Konzept schon im ersten Anlauf voll aufgegangen.

Ihre Nachbarinnen hatten nicht ganz so viel Glück. „Zwischen 18 und 20 Uhr war wenig los“, sagt Verena Abt, Juniorchefin von Bademoden Abt. „Aber man kann das nicht an einem Abend festmachen.“ Sie und ihre Schwiegermutter Marion Abt wollen auch weiterhin am After-Work-Shopping teilnehmen.

Buchhändlerin Eva Altemöller hatte immerhin ein paar Kunden, die „zum Gucken“ da waren. „Im Sommer ist das sicher der Hit“, sagt sie. Und auch Susanne Albegger vom Geschäft Tausendschön ist überzeugt: „Wir müssen jetzt durchhalten.“