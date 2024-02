Eigentlich müsste es heutzutage selbstverständlich sein, dass Frauen all das machen dürfen, was Männer machen. Theoretisch ist das auch so. Doch in die typischen Männerdomänen einzudringen, wird den Frauen nicht leichtgemacht. Oder etwa doch? Bei der Podiumsdiskussion der Liberalen Frauen Schwabens erzählten eine Chirurgin, eine Frau Hauptmann und eine ehemalige Stadträtin einiges erstaunliches.

„Wir sagen, jede Frau kann alles sein und alles schaffen. Aber leider gibt es da heutzutage immer noch Schwierigkeiten“, führte Vorsitzende Melanie Reimers in die Podiumsdiskussion ein, zu der die Liberalen Frauen Schwabens unter der Überschrift „Frau kann alles sein“ in die Räumlichkeiten der Sprachenschule „Dialoge“ eingeladen hatten.

Ein Termin am frühen Mittwochnachmittag, den nur eine Handvoll Frauen wahrgenommen haben. Was schade war, denn was Inge Graf, Amelie Nägele und Dr. Silke Mertmann im Gespräch mit der Lindauerin und stellvertretenden Vorsitzenden der Liberalen Frauen, Angelika Fotiadis erzählten, hätte weitaus mehr Publikum verdient.

Inge Graf war lange Zeit politisch engagiert

Inge Graf, die vielen Lindauern noch aus ihrer Zeit als Stadt-und Kreisrätin bekannt sein dürfte, hat sich nicht nur in der Politik engagiert, sondern hat sich auch in der Senioren- Kultur- und Gesundheitsarbeit verdient gemacht. Und das alles tat die heute 78-Jährige, obwohl sie 1948 geboren wurde und zu einer Zeit als Frau gelebt hat, „als Frau praktisch nichts wert war“.

Ihre Qualitäten als Talkmeisterin bewies Angelika Fotiadis bereits bei der ersten Frage. „Wann hast du das erste Mal ,nein’ gesagt“, fragte sie Graf und bekam eine frauentypische Antwort: „Das fällt mir heute noch schwer.“ Trotzdem schaffte Inge Graf es in all den Jahren, als sie in einer von Männern dominierten Gesellschaft diverse Seniorenangebote aufbaute, als „Wadenbeißerin“ verschrien zu sein.

„Wenn ich von etwas überzeugt war, gab es für mich kein Halten.“ Zwar engagierte sich Inge Graf erfolgreich für andere. Durchzusetzen, dass soziale Arbeit, die ja bekanntlich weiblich ist, und auch ihre Arbeit, bezahlt wird, hat sie nicht geschafft. Heute muss die engagierte Lindauerin mit ihrer Frauenrente auskommen. Selbst eine entsprechende Anerkennung blieb ihr, die sich jahrzehntelang auf Stadt- und Kreisebene für die ältere Generation eingesetzt hat, als Frau in einer Männerwelt, versagt.

Fürstentum Liechtenstein zeichnete Graf aus

Allein das Fürstentum Liechtenstein zeichnete sie für die von ihr gegründete internationale Plattform für Senioren aus, wie die Talkmeisterin erklärte. Dass Graf sich erst in den Stadtrat, dann in den Kreisrat wählen ließ, um ihrem Handeln politisches Gewicht zu geben, hatte sie dem Zureden einer Frau zu verdanken. Damit war sie allerdings die einzige unter den Talkgästen, die speziell von einer Frau gefördert und bestärkt wurde.

Bei der Bundeswehr herrsche eher „Stutenbissigkeit“, erklärte Frau Hauptmann Amelie Nägele, deren Titel „Frau Hauptmann“ an sich schon ein amüsanter Anachronismus ist, der aber deutlich macht, dass die Bundeswehr als Männerdomäne gedacht ist. Erst seit 2001 sind alle Bereiche der Bundeswehr und damit auch alle militärischen Laufbahnen für Frauen geöffnet.

Amelie Nägele wechselt mit 26 Jahren zur Bundeswehr

Amelie Nägele hatte sich erst nach dem Studium, mit 26 Jahren, dazu entschieden zur Bundeswehr zu gehen, weil sie, mit Blick auf das, was die Bundeswehr im Ausland leistet, einen „Job“ machen wollte, von dem sie am Ende des Tages sagen konnte, „der macht für irgendjemand Sinn“. Nach der sechsmonatigen Grundausbildung, „die oft nicht schön war“ ist sie heute Referentin für Sicherheitspolitik.

Oft habe sie anfangs gezweifelt, doch immer wieder habe ihr Ausbilder ihr gut zugeredet und Mut gemacht. Auch bei ihrem sechsmonatigen Auslandseinsatz im Kosovo hat sie gute Erfahrungen mit männlichen Kollegen gemacht. Zu den schlimmsten Erlebnissen im Zusammenleben zählten da eher noch die hygienischen Zustände in den Damenduschen.

Dass sie in viereinhalb Monaten aus der Bundeswehr ausscheidet, liegt nicht an den Männern, sondern am System Bundeswehr, das starr und träge sei. „Die Bundeswehr bietet mir nicht die Perspektive, die ich haben möchte.“ Aber „wenn mir mal jemand eine gute Position verschafft hat, dann waren das immer Männer.“

Silke Mertmann wird von Männern gefördert

„Es waren immer Männer, die mich an den entscheidenden Stellen gefördert haben“, antwortete Dr. Silke Mertmann auf eine Zuschauerfrage. Und auch heute habe sie hauptsächlich männliche Unterstützer, wenngleich sie selbst als Mentorin für ihre Kolleginnen fungiert.

Mertmann ist Oberärztin in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen. Für die Fachrichtung Chirurgie hat sie sich entschieden, weil sie während des Medizinstudiums feststellte, dass sie gerne handwerklich arbeitet. Als Frau ist sie hier allerdings in der Minderheit. Unter den 40.000 Chirurgen, die es deutschlandweit gebe, sind nur 8000 Frauen.

Ich wusste, dass mich Kinder in meinem Weiterkommen ausbremsen würden. Silke Mertmann

Um Frauen in diesem Beruf zu unterstützen hat Silke Mertmann zusammen mit Berufskolleginnen 2021 den Verein „Die Chirurginnen“ gegründet. Mittlerweile hat der Verein 2000 Mitglieder. Deshalb und grundsätzlich sieht sie sich „schon ein bisschen als Rollenmodell“, deren Aufgabe es sei ihren Kolleginnen zu zeigen, „dass es funktioniert und dass auch sie es schaffen können.

Harte Arbeit als Chirurgin

Denn Chirurgin zu sein, bedeute viel und hart zu arbeiten. „Es ist ein Knochenjob, für den man viele Durststrecken durchleben muss und eine hohe Frustrationstoleranz haben muss.“ Nicht umsonst gebe es in diesem Bereich noch immer sehr wenige Frauen. „Aber wenn man das machen möchte, hat jeder das Recht, das zu machen.“

Frauenfeindlichkeit, im Sinne von Übergriffigkeit oder dem Anzweifeln ihres Könnens, habe sie zwar selten erlebt, aber einige Male eben doch. Und ihre Kinder habe sie bewusst erst bekommen, nachdem sie ihren Facharzt in der Tasche hatte. „Ich wusste, dass mich Kinder in meinem Weiterkommen ausbremsen würden.“

Umdenken bei den Chirurgen

Allerdings habe unter den Chirurgen mittlerweile ein Umdenken eingesetzt. Denn auch hier herrscht Fachkräftemangel und es entwickle sich die Erkenntnis, dass es ohne die Frauen nicht geht. Frauen stellten zwar die Hälfte der Bevölkerung, machten Mertmann bewusst, aber sie werden übersehen.

„Deshalb muss Frau lauter sein.“ Und deshalb ist Silke Mertmann für „die Quote“. Allerdings nur, wenn auch die Fähigkeiten da sind. „Wenn Mann und Frau gleichermaßen befähigt sind, bin ich schon dafür, dass man auf die Frauen achtet. Und ich glaube, dass man nur mit einer Quote auf die Frauen achtet.“