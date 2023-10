Zwei Tage lang haben die bayerischen Landräte in Lindau getagt. Thema war eigentlich die Krankenhausreform. Doch wenn sich Landrätinnen und Landräte derzeit treffen, dann geht es immer auch um Asylpolitik. Lindaus Landrat Elmar Stegmann findet am Donnerstagnachmittag mal wieder deutliche Worte.

Denn während er bei der Pressekonferenz in der Inselhalle ist, kommen neue Geflüchtete in der FOS-Turnhalle und am ehemaligen Zeltplatz in Sauters an. „Wir haben nicht die Absicht, weitere Turnhallen zu schließen, damit dort Flüchtlinge unterkommen“, sagt Stegmann.

In den vergangenen Monaten hatte er mehrfach darauf hingewiesen, dass der Landkreis Lindau an seiner Kapazitätsgrenze angekommen sei und keine Geflüchteten mehr aufnehmen könne. Am Donnerstagnachmittag berichtet er von einem Gespräch mit Ukrainern, die schon vor zwei Wochen in Lindau angekommen sind und in der FOS-Turnhalle untergebracht wurden.

Kritik an der Asylpolitik

Sie hätten erzählt, dass sie eigentlich schon in Frankreich waren „Und dass sie nach Deutschland gekommen sind, weil sie gehört haben, dass hier die Sozialleistungen höher sind“, so Stegmann. „Da muss man sich nicht wundern, wenn Wahlergebnisse wie am Sonntag zustande kommen.“

Auch Fürstenfeldbrucks Landrat Thomas Karmasin, Präsident des bayerischen Landkreistags, hatte zuvor die Asylpolitik des Bundes kritisiert. Dass Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland Bürgergeld bekommen, hält er für eine Fehlentscheidung der Ampelkoalition.

„Warum sie in einem System für Langzeitarbeitslose sind, ist mir unverständlich“, so Karmasin. Das führe bei manchen dazu, dass sie nicht in Betrieben arbeiten, weil sich das für sie nicht lohne.

In einer Pressemitteilung warnen die Landrätinnen und Landräte vor einem „Kollabieren des Systems“, wenn von Berlin oder Brüssel nicht bald steuernde Maßnahmen kämen. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Union und die Bundesländer für Freitag zu einem Spitzengespräch gebeten hat, lasse bei den Landräten erstmals Hoffnung aufkeimen, dass ihre Forderungen in die Tat umgesetzt werden.

Wunsch nach Einwanderungsstrategien

„Die lückenlose Überwachung und Sicherung unserer Grenzen, um dem illegalen Zuzug entscheidend entgegenzuwirken und die konsequente und zeitnahe Rückführung nicht aufenthaltsberechtigter Ausländer müssen Selbstverständlichkeit werden“, wird Karmasin zitiert.

Unterbringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge seien keine kommunale Angelegenheit, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es brauche Einwanderungsstrategien, die auf einer strikten Trennung zwischen Asyl, Flucht und regulärer Migration aufbauen.