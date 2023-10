Vier Tage lang treffen beim Weinfest auf der Wiese neben der Spielbank ganz verschiedene Genüsse zusammen: Das Ambiente direkt am See ist für sich allein schon ein Höhepunkt.

Hinzu kommen noch Live-Musik, diverse Foodtrucks und natürlich Wein ‐ mal fruchtig frisch, mal kräftig oder trocken.

Elf verschiedene Flaschenweine von vier Winzern aus Lindau und Nonnenhorn gibt es auf dem Weinfest, dazu einen Rosé vom Kaiserstuhl sowie Hauswein im Glas.

Nach dem Auftakt am Samstag und Sonntag geht das Weinfest weiter: Geöffnet ist es am Montag, 2. Oktober, von 12 bis 22 Uhr und am Dienstag, 3. Oktober, von 12 bis 19 Uhr. Veranstalter ist „Mahlzeit Events“.