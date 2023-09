Was jetzt gemacht wird

Weinbergweg muss nach einem Jahr schon wieder aufgerissen werden

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die roten Markierungen im Weinbergweg zeigen: Hier wird bald gebaut. Losgehen soll es in zwei Wochen. (Foto: Ronja Straub )

Erst im Juni vergangenen Jahres war in der Straße in Hoyern eine Baustelle. Jetzt steht wieder eine an. Ergibt das Sinn?

Veröffentlicht: 06.09.2023, 10:00 Von: Ronja Straub