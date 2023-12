Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, findet wieder der Weihnachtsmarkt im Hospizgarten statt. Viele fleißige Hände aus dem Kreis der Ehrenamtlichen und auch Freunde und Gönner haben wieder dazu beigetragen, dass es ein breites Angebot an selbstgemachten Köstlichkeiten, hübsche Dekos, Gestricktes und Gehäkeltes gibt, wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 16.00 Uhr. Der Erlös kommt dem „Besuchsdienst für Kranke und Sterbende e.V.“ zugute.