Weichenhain und Moch sind Fahnenträger bei Schlussfeier der Olympischen Jugendspiele

Besonderes Erlebnis für zwei Sportler aus der Region: Hanna Weichenhain, Eishockeyspielerin des EV Lindau, führte gemeinsam Jakob Moch, Langläufer des WSV Isny, im Gangneung Hockey Centre die deutsche Mannschaft bei der Abschlusszeremonie der 4. Olympischen Winter-Jugendspielen in Gangwon an. Die Mannschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) war in Südkorea mit 20 Medaillen (9 x Gold, 5 x Silber und 6 x Bronze) so erfolgreich wie nie zuvor bei diesem Großevent. Weichenhain hatte mit den U16-Eishockeyfrauen Bronze beigesteuert, Moch holte im Skilanglaufen zweimal Gold und einmal Silber.

„Normalerweise kennen wir ja nur die Wettkämpfe im Eishockey. In Gangwon waren wir als Team D mit vielen Sportarten am Start und konnten uns untereinander austauschen“, sagte Weichenhain in der DOSB-Mitteilung. Für sie war es „daher eine sehr große Ehre“ die deutschen Athletinnen und Athleten als Fahnenträgerin vertreten zu dürfen. Und Jakob Moch, jüngerer Bruder des im Weltcup erfolgreichen Friedrich Moch (Zweiter bei der Tour de Ski) meinte: „Zum Abschluss meiner erfolgreichen Zeit hier bei den Winter Youth Olympic Games noch die deutsche Fahne tragen zu dürfen, ist einfach unbeschreiblich.“

Bestes Ergebnis aller Zeiten

Sehr zufrieden äußerte sich Olaf Tabor, Che4f de Mission der deutschen Delegation. „Sportlich hat Team D das bisher beste Ergebnis bei Winter Youth Olympic Games eingefahren“, stellte er heraus. Die Gesamtbilanz aus zahlreichen persönlichen Bestleistungen lautete: 46 Platzierungen unter den besten acht Athleten ihres Jahrgangs weltweit und insgesamt 20 Podestplätze. Besonders freue Tabor, „dass die neun Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen in verschiedensten Mannschaftsteilen errungen wurden, so fahren Aktive aus zehn Sportarten medaillendekoriert nach Deutschland zurück.“

Zudem boten die Olympischen Jugend-Winterspiele eine internationale Erfahrungsplattform mit Begegnungsmöglichkeiten für Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten aus allen Ecken der Welt. Insbesondere in Zeiten von Krieg und Leid würden solche sportlichen Wettbewerbe Brücken zwischen den verschiedenen Nationen bauen können. „Völkerverständigung, interkultureller Austausch und individueller Kontakt mit Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Ländern, Kontinenten und politischen Systemen unter den Prämissen von Wertschätzung, Toleranz und Fairplay vermag in dieser Form nur der internationale Sport zu vermitteln“, sagte Tabor.

Bei der offiziellen Abschlussfeier war der Dank an das Gastgeberland Südkorea ein Höhepunkt. Im Anschluss bot das „Athlet 365 Zelt“, welches bereits während der Spiele als Ort für internationalen Austausch und des vom Internationalen Olympischen Kommission (IOC) durchgeführten Education-Programms genutzt wurde, Raum für eine rauschende Party.

Mit neuen Freundschaften zurück in die Heimat

Die 90 deutschen Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten reisen laut DOSB-Mitteilung mit tollen Eindrücken, neu geknüpften Freundschaften und Erfahrungen auf der internationalen Bühne zurück in die Heimat. „Vielleicht werden wir einige von ihnen bereits bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina 2026 wiedersehen. Motivation dieses Ziel zu erreichen, sammelten sie im südkoreanischen Gangwon zur Genüge“, so der DOSB am Ende seiner Mitteilung.