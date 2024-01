Weichenhain mit Tor und Vorlage bei Deutschlands Sieg

Hanna Weichenhain ist mit der deutschen Nachwuchsnationalmannschaft erfolgreich in das Eishockeyturnier bei den 4. Olympischen Winterjugendspielen im südkoreanischen Gangneung gestartet. Die 15 Jahre alte Stürmerin des EV Lindau steuerte zum 4:0-Erfolg gegen die Auswahl von Frankreich einen Treffer und eine Vorlage bei. Mit dem Auftakterfolg in der Dreier-Vorrunde bei den Youth Olympic Games (YOG) verschaffte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) eine hervorragende Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinales.

Gegen Frankreich ging die von Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner betreute Mannschaft durch Zoe Wintgen (EC Bergkamen) nach exakt 13 Minuten in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Weichenhain (18:54) auf 2:0. Mathilda Heine vom ETC Crimmitschau erhöhte dann sogar 3:0 (27.). Zum Endstand von 4:0 durch Sandra Mayr vom SC Riessersee (30.) lieferte Weichenhain die Vorlage.

Duell gegen den Gruppensieg

Nächster Gegner des deutschen Teams ist am Montag ab 9 Uhr die Auswahl der Schweiz. Bei der kürzlich ausgetragenen U18-Weltmeisterschaft in Zug unterlag das DEB-Team mit 1:2 gegen die Schweizer Nachwuchsspielerinnen und musste dadurch den Abstieg in die B-Gruppe hinnehmen. Das Weiterkommen ist beiden Teams schon sicher, da auch die Schweizerinnen ihre Aufgabe gegen Frankreich (2:0) erledigten und die zwei Erstplatzierten der Dreier-Vorrunden-Gruppe das Halbfinale erreichen.

„Wenn alles passt können wir auch eine Medaille mit nach Hause nehmen“, hatte Deutschlands Trainer Höhenleitner vor dem Abflug erklärt. In der zweiten Vorrundengruppe kämpft der weibliche Nachwuchs aus Norwegen, Schweden und Japan um den Einzug ins Halbfinale. Die Medaillengewinner der U18-WM 2024, also die Teams aus den USA, Tschechien und Kanada, sind bei den YOG in Südkorea nicht mit von der Partie.