Der Angeklagte spricht vor Gericht wenig. In den wenigen Worte die er sagt, zeigt er keinerlei Einsicht oder Reue. Am Ende verurteilt das Amtsgericht Lindau den Angeklagten wegen einem Griff in den Schritt des Nachbarkindes.

Die Gerichtsverhandlung über sexuellen Missbrauch an Kindern beginnt mit einer Verspätung von mehr als einer Stunde. Die Polizei muss den Angeklagten zu Hause abholen. Als er ankommt, wirkt er verschlafen. Nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hat, bekommt der Angeklagte die Chance, sich dazu zu äußern. Oft wird an dieser Stelle geschwiegen. Doch der 58-Jährige möchte etwas sagen.

Es geht um einen Fall aus dem vergangenen Jahr. Ein genaues Datum der Tat gibt es nicht. Irgendwann zwischen März und Mai soll der 58-Jährige einen Neunjährigen aus seiner Nachbarschaft für mehrere Sekunden in den Schritt gefasst haben. Der Vater des Jungen soll bei dem Vorfall anwesend gewesen sein.

Richter unterbricht Verhandlung

Nach der Anklageschrift sagt der Angeklagte dem Gericht: „Ich verstehe nur den Vater nicht. Wenn ich seinen Sohn sexuell missbraucht haben soll und er steht daneben, warum macht er dann nichts?“ Von Reue oder einem Eingestehen der Tat fehlt jede Spur.

Der Richter unterbricht die Verhandlung und schickt den Angeklagten mit seiner Verteidigerin zu einer Besprechung. Danach ist der Angeklagte fast während der gesamten Verhandlung still. Nicht so bei seiner Tat vor ungefähr einem Jahr.

Du hast ja gar nichts in der Hose. Angeklagter

Dort soll er nach dem Griff in den Schritt des Jungen etwas gesagt haben. „Du hast ja gar nichts in der Hose“, wird er vor Gericht mehrfach zitiert. Das Kind sei zusammengezuckt, habe aber weiter nicht reagiert. Der Angeklagte meint, er habe nur schauen wollen, ob sich das Kind eingenässt habe. Das komme beim Neunjährigen ab und an vor.

Polizei bekommt Hinweis durch Schule

Das Kind wohnt in seiner Nachbarschaft. Seit der Tat habe der Vater den Kontakt zum Nachbarn verboten. Wie oft der Junge in der Wohnung des Angeklagten war und was dort geschah, konnte das Gericht nicht klären.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter bereits vor der Anzeige aufgenommen. Den Hinweis dazu lieferte der Junge selbst. Er habe etwas in der Kinderbetreuung der Schule erzählt, was die Aufsichtsperson aufmerksam gemacht habe.

Das berichtet eine Kriminalpolizistin, die als Zeugin vor Gericht aussagt. Die Aussagen des Jungen lassen schlimmeres als den einen Übergriff im Beisein des Vaters vermuten. Spekulationen darüber unterlässt die Polizistin aber.

Die Schule habe direkt die Kriminalpolizei eingeschaltet. Im Zuge der Ermittlungen habe die sogar eine Wohnungsdurchsuchung beim Angeklagten durchgeführt. Der Verdacht: Kinderpornografie. Doch die Beamten fanden außer einer unordentlichen Wohnung nichts.

Soziales Umfeld des Täters begrenzt

Die Polizei habe den Vater befragt. Er berichtete von dem Vorfall. Kurze Zeit später kam es zur Anzeige gegen den 58-jährigen Angeklagten.

Der mutmaßliche Täter lebt allein. Bekannte oder Verwandte hat er kaum. Mit einem Freund treffe er sich regelmäßig. Über seinen Tagesplan sagt er selbst, er würde aufstehen, duschen und kochen. Strukturierter wird es bei dem 58-Jährigen nicht.

Er lebt von Bürgergeld und klagt darüber kein Job mehr zu bekommen. In seinem Vorstrafenregister finden sich mehrere Schuldsprüche wegen Trunkenheit am Steuer und Diebstahl. Deswegen müsse er momentan noch eine Strafe abbezahlen.

Keine Einsicht

Bevor sich der Richter mit den Schöffen zur Urteilsfindung zurückzieht, hat der Angeklagte das letzte Wort. Er nutzt die Chance, frei sagen zu können, was er denkt. „Ich hab eigentlich nichts gemacht aber gut“, sagt der Angeklagte.

Kurz darauf spricht das Gericht den Angeklagten schuldig. Die Gesamtstrafe wird auf ein Jahr und sechs Monate festgelegt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss der Angeklagte 600 Euro an den Kinderschutzbund Lindau zahlen, 120 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, zu einer Suchtberatung und zu einem Psychologen gehen. Dort soll festgestellt werden, ob eine etwaige Bedrohung vorliegt.

In seiner Erklärung ermahnt der Richter den Angeklagten. Er dürfe sich jetzt nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Der Angeklagte habe wenig gesagt, aber was er gesagt hat, habe ein deutliches Bild gezeigt. „Das geht genau in die falsche Richtung“, sagte der Richter. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.