Wechsel im Gestaltungsbeirat

Nach fast acht Jahren engagierter Tätigkeit im Gestaltungsbeirat für die Stadt Lindau verlassen die Vorsitzende Lydia Haack und der Beirat Ralf Kulak den Gestaltungsbeirat turnusgemäß nach drei Beiratsperioden. Dies teilt die Presseabteilung der Stadt Lindau mit. Neu berufen hat der Bau- und Umweltausschuss vergangene Woche Benedikt Bosch aus Stuttgart und Roberto Kaiser aus Ulm. Die für Lindau seit 2021 tätige Gestaltungsbeirätin Julia Mang-Bohn aus München übernimmt den ersten Vorsitz, Roberto Kaiser wird ihr Stellvertreter. Damit ist das Gremium des Gestaltungsbeirates wieder vollständig.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons begrüßte die beiden neuen Mitglieder und hieß sie willkommen. Benedikt Bosch ist in Tuttlingen aufgewachsen und künftig für die Fachbereiche Architektur und Städtebau zuständig. Er studierte Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart und der University of Oregon, USA.

Roberto Kaiser ist im Landkreis Lindau aufgewachsen und verantwortet ab jetzt den Bereich Landschaftsarchitektur im Beirat. Er studierte Landschaftsarchitektur an der TU München und in Weihenstephan.

Die offizielle Verabschiedung der langjährigen Vorsitzenden Lydia Haack und des Gestaltungsbeirats Ralf Kulak kann aus terminlichen Gründen voraussichtlich erst in der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschuss am 16. April stattfinden, heißt es in der Mitteilung weiter. Oberbürgermeisterin Alfons betonte deren erfolgreiches Wirken: „Lydia Haack und Ralf Kulak haben den Gestaltungsbeirat maßgeblich geprägt und durch ihre Expertise und ihr Engagement zu einer wichtigen Instanz für städtebauliche Entwicklungen in Lindau gemacht.“

Der Gestaltungsbeirat hat seit seiner Gründung 2016 durch einen neutralen Blick von außen und die hohen Fachkompetenzen aus den verschiedenen Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau treffsichere Empfehlungen ausgesprochen. Er unterstützt als unabhängiges Sachverständigengremium die Stadtverwaltung, den Stadtrat und die Bauherren. Sein Ziel ist, Fehlentwicklungen zu vermeiden und die Qualität der Bauprojekte in der Stadt zu verbessern sowie die Relevanz von Architektur und Städtebau der Öffentlichkeit zu vermitteln. Er bringt wichtige Impulse - auch im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in Nachhaltigkeits- und Umweltthemen. Obwohl die Anzahl der im Beirat behandelten Projekten in den letzten Jahren wegen Corona und dem Rückgang in der Baubranche sank, bleibt die Bedeutung des Gestaltungsbeirats für die Stadtentwicklung in Lindau unbestritten, heißt es abschließend.