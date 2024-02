Watson und Sherlok im Doppelpack zu haben

Die beiden Wellensittiche mit den Namen Watson und Sherlok sind wegen eines Umzugs im Januar im Lindauer Tierheim abgegeben. Nun suchen sie eine neue Bleibe.

Das zweifärbige Duo verträgt sich sehr gut zusammen. Die beiden Vögel sind etwa ein Jahr alt, lieben sich sehr und werden gemeinsam vermittelt. Beim neuen Besitzer sollte eine Flugvoliere vorhanden sein, um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten. Die beiden zwitschern munter vor sich her und lieben Hirsekolben sowie Gurken und Äpfel, die sie gerne auch am Boden fressen.

Wellensittiche sind laut Mitteiliung des Tierheims gute Flieger und leben in Wildform in Australien, wo sie in Schwärmen zusammenleben. Deshalb ist Gruppenhaltung unbedingt erforderlich. So können Watson und Sherlok auch zu anderen Gleichgesinnten kommen. Die Tiere können bei guter Pflege und artgerechter Haltung bis zu 20 Jahre alt werden. Realistische Zahlen sprechen jedoch eher von fünf bis zehn Jahren.

Wer sich für die beiden Wellensittiche interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382/72365 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es auf der Homepage www.tierheim-lindau.de