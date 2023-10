In Schlins (bei Nenzing) hat die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit anderen Rettern am Sonntagabend in einer aufwendigen Aktion ein Pferd aus einem Bach gerettet.

Bevor die Rettung beginnen konnte, wurde das Pferd im Wasser hin und her geführt (Foto: Feuerwehr Schlins )

Wie österreichische Medien wie der ORF und die Polizei berichten, war der 14-jährige Wallach am frühen Sonntagabend mit seiner zwölfjährigen Reiterin unterwegs, als das Zaumzeug riss. Die Reiterin stieg daraufhin ab - und das Pferd galoppierte davon.

Das Tier sei in Richtung Stall unterwegs gewesen, als es auf einer Wiese in einen Bach stürzte und nicht mehr selbstständig herauskam.

Wehr wurde geöffnet, um den Wasserstand abzusenken

Zur Bergung des Pferdes durch die Feuerwehr wurde die Tierbergungsspezialeinheit aus Rankweil angefordert. Bis alles vorbereitet war, wurde das Pferd im Bach hin und her geführt. Da der hohe Wasserstand eine Bergung erschwerte, wurde mithilfe eines Wehrs Wasser aus dem Bach gelassen.

Nachdem das Wasser abgelassen war, konnte das Tier mittels Spezialgeschirr gerettet werden. (Foto: Feuerwehr Schlins )

Bei niedrigerem Wasserstand konnte dem Pferd schließlich ein Rettungsgeschirr angelegt werden, ein Tierarzt gab dem Wallach ein Beruhigungsmittel. So konnte die Feuerwehr das Tier schließlich mit einem Kran aus dem Graben heben, es blieb unverletzt. Der Einsatz dauerte mehr als eineinhalb Stunden.