Als am Dienstagmorgen die Nachricht vom plötzlichen Tod des ehemaligen Nationalspielers Andreas Brehme über die Nachrichtenagenturen verbreitet wurde, dürften sich auch viele Lindauerinnen und Lindauer an den berühmten Fußballspieler erinnert haben. Und zwar nicht nur, weil er im WM-Finale 1990 für die deutsche Mannschaft den Elfmeter zum Siegtreffer verwandelte

Viele Jahre später, genauer gesagt am 3. Juni 2008, war er in die Inselstadt gekommen war, um in seiner Funktion als Botschafter der DFB-Aktion „1000 Mini-Spielfelder“ das kleine Fußballfeld beim Lindauer Stadion offiziell zu eröffnen.

Mit dabei waren die ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Seidl sowie Hans-Joachim Maier, damals Bezirksvorsitzender Bodensee im Württembergischen Fußball-Verband.

Mini-Spielfeld ist gefragt

Das 13 mal 20 Meter große Feld, dessen Boden aus einem mit Granulat gefüllten Kunstrasen besteht, wird seitdem von Kindern, Jugendlichen, Schülern und Sportvereinen als öffentlicher Fußball-Platz genutzt.

Feierten gemeinsam die Eröffnung des Mini-Spielfeldes in Lindau: Ein gut gelaunter Andres Brehme (2.v.li.) mit dem ehemaligen Chef der Stadtgärtnerei Meinrad Gfall (li.), der früheren Oberbürgermeisterin Petra Seidl sowie Hans-Joachim Maier vom Württembergischen Fußball-Verband. (Foto: Ulrich Stock )

Ein weiteres Mini-Fußballfeld wurde damals in Nonnenhorn errichtet. Auch dieses sei nach wie vor in Betrieb, wie die Gemeinde gegenüber der LZ bestätigte.

Die bundesweit 1000 Mini-Spielfelder wurden zu etwa 60 Prozent vom DFB finanziert. Das Geld, das von der WM in Deutschland (2006) übrig war, sei eine gute, sinnvolle und wichtige „Investition in unsere Jugend“, hatte Brehme bei der feierlichen Eröffnung in Lindau betont.

„Lasst die Kinder Fußball spielen“

Nach einem Tipp für die Jugendfußballvereine befragt, sagte er damals: „Es ist eigentlich ganz simpel: Lasst die Kinder Fußball spielen!“

Das tun die Lindauer Kinder, im Verein, aber auch mit Freunden auf dem gefragten Mini-Spielfeld.

Andreas Brehme spricht über Kinderfußball in Lindau. (Foto: Ulrich Stock )

Der ehemalige Nationalspieler Andreas Brehme starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt.