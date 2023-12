2023 ist viel passiert. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons verkündet in den sozialen Medien die Geburt ihres zweiten Kindes, ein heftiger Sturm sorgt Ende August für jede Menge umgestürzte Bäume, der Campingplatz in Zech muss evakuiert werden und die Baustelle der Deutschen Bahn sorgt für viel Ärger und Beschwerden. Was waren die Bilder des Jahres: Hier ein visueller Jahresrückblick.

