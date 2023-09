Vor der Landtagswahl müssen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Lindau/Sonthofen den Fragen von Schwäbische.de stellen. Heute geht es um die Frage: Was tun Sie gegen massive Personalprobleme in Kitas?

Ulrike Müller, Freie Wähler

Ulrike Müller ist Spitzenkandidat der Freien Wähler bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. (Foto: Ronja Straub )

Schaffung von Anreizen (z.B. finanzierbarer Wohnraum durch den Arbeitgeber). Personalmangel hat viele Gründe: Die Ursachen in politischen Entscheidungen, in den Nacharbeiten der Träger, aber auch in den Teams müssen übergreifend angegangen werden.

Uwe Schweizer, AfD

Uwe Schweizer ist Spitzenkandidat der AfD für den Wahlkreis Lindau/Sonthofen. (Foto: Julia Baumann )

Entgegen den Vorschlägen der Einrichtung Helmeca GmbH hat meines Erachtens die Politik die Aufgabe, neben einer Finanzierung für Kitas die Schaffung eines Sozialjahres (früher Wehrpflicht) für Deutschland einzuführen.

Thomas Gehring, die Grünen

Thomas Gehring, seit 2008 im bayerischen Landtag, ist erneut Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis Lindau/Sonthofen. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Der Freistaat muss mehr Geld in die Qualität von Kitas investieren, damit die Arbeitsbedingungen besser werden. Nur so kann das Personal gehalten und neues gewonnen werden. Hierzu gehören: ein besserer Personalschlüssel in den Kitas, ausreichende Zeitkontingente für Kitaleitungen und Erzieherinnen sowie eine deutliche Erhöhung der Betriebskostenförderung durch den Freistaat.

Die Reform des Erzieherinnenberufs muss weitergeführt und verbessert werden. Mehr Ausbildungskapazitäten müssen geschaffen werden. Bei der Qualifizierung von Quereinsteigerinnen und -einsteigern muss der Freistaat die Finanzierung übernehmen.

Eric Beißwenger, CSU

Eric Beißwenger ist Spitzenkandidat der CSU für den Stimmkreis Lindau/Sonthofen. (Foto: Julia Baumann )

Unsere Kinder sollen gut betreut und gefördert werden. Auch wenn die Kinderbetreuung eine kommunale Pflichtaufgabe ist, unterstützt der Freistaat die Kommunen dabei tatkräftig ‐ bei der Gewinnung neuer Fachkräfte und der Höherqualifizierung der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen.

Mit den Mitteln aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ finanzieren wir einen Personalbonus (vormals Leitungs- und Verwaltungsbonus), der den Trägern den Spielraum gibt, entweder ihre Kitaleitungen weitergehend für ihre Leitungsaufgaben freizustellen oder alternativ Personal zur Erledigung von administrativen Tätigkeiten einzustellen. Damit ist mehr Zeit für die Arbeit mit den Kindern.

Zu den vielfältigen Angeboten im Bereich der Ausbildung (Erzieher-, Kinderpflegeausbildung) werden passgenaue und aufeinander aufbauende Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Das ermöglicht eine Qualifizierung von der Assistenzkraft über die Ergänzungskraft bis hin zur pädagogischen Fachkraft. Zudem werden wir die Erzieherausbildung attraktiver machen. Dazu wollen wir die Ausbildungsbedingungen und die Bezahlung verbessern. Die Sozialberufe wollen wir umfassend vom Schulgeld befreien.

Dominik Spitzer, FDP

Dominik Spitzer ist Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. (Foto: Ronja Straub )

Der eklatante Fachkräftemangel in den Kitas ist auf ein Versagen der Staatsregierung in diesem Bereich zurückzuführen. Jahrelang wurden alle Hinweise und Warnungen von Expertinnen und Experten ignoriert und somit das gesamte System gefährdet. Der Fachkräftemangel muss auf mehreren Ebenen angegangen werden.

Für die bereits tätigen Fachkräfte müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden, beispielsweise durch Vorbereitungszeiten, Entlastungen bei Bürokratie, kleinere Gruppengrößen und mehr Zeit für pädagogische Arbeit. Jährlich versuchen hunderte Fachkräfte aus dem Ausland vergeblich, ihren Abschluss anerkennen zu lassen. Trotz akademischer Abschlüsse und guter Sprachkenntnisse reicht es selten für mehr als eine Anerkennung als Ergänzungskraft.

Dadurch entgehen bayerischen Kitas viele fähige Fachkräfte. Bayern braucht eine komplette Reform der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in den Erziehungsberufen. Die Erzieherausbildung muss unabhängig vom Typ vergütet werden und das gilt es auch entsprechend in der Betriebskostenförderung der Kitas zu refinanzieren.

Außerdem sollte auch die akademische Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern durch duale Studiengänge vorangetrieben werden. Um den Quereinstieg zu erleichtern und trotzdem eine hohe Qualität in den Kitas zu sichern, brauchen wir kostenfreie modulare Weiterbildungsangebote. So wollen wir auch Menschen aus anderen Berufsgruppen für unsere Kitas fit machen.

Markus Kubatschka, SPD

Will sich auch für gute Bildung einsetzen: Markus Kubatschka (Foto: Yvonne Roither )

Die einzige kurzfristige Lösung, die zu keinem Qualitätsverlust führt, ist weniger Teilzeitarbeit beim Kitapersonal, um das Schlimmste abzumildern. Kitapersonal, das Teilzeit aufgrund eigener Kinder arbeitet, muss bevorzugt Betreuungsplätze und gegebenenfalls kostenfreie Nachhilfeangebote für ihre eigenen Kinder bekommen, so dass die Arbeitszeit aufgestockt werden kann. Insgesamt ist Kreativität und Flexibilität zu Gunsten des Personals notwendig.

Nachdem ich selbst ein Kind im Kitaalter habe und außerdem als externer Partner im Rahmen des Projektes „Haus der Kleinen Forscher“ schon seit längerem einen Einblick in die Strukturen verschiedener Kitas bekommen habe, muss ich feststellen, dass viele Kommunen von Personalmangel betroffen sind. Kommunen, die aber schon seit Jahren eine konsequente Personalpolitik mit guten Rahmenbedingungen machen, sind nicht in einer so großen Bedrängnis.

Deswegen muss der Beruf attraktiver werden und Gehalt Arbeitsbedingungen besser werden. Die Räumlichkeiten müssen kleinteiliger, beziehungsweise mit mehr Nebenräumen ausgestattet und die Lärmbelastung minimiert werden. Hier würde ich mich für ein Förderprogramm auf bayrischer Ebene einsetzen, so dass Kitagebäude entsprechend investiert werden kann. Mittelfristig muss der Betreuungsschlüssel reduziert werden, damit die Gruppenstärke verringert werden kann und somit mehr Zeit für die einzelnen Kinder besteht.