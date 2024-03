Das Wetter ist noch wechselhaft. Doch der Frühjahrsbeginn ist in Lindau und Umgebung unübersehbar: Urlauber besuchen den Bodensee, Geschäfte und Restaurants öffnen wieder, und selbst in der Baubranche wird verstärkt gearbeitet. Wie sich all das auf die Arbeitslosenzahlen im Landkreis Lindau auswirkt.

Die Lindauer Arbeitsagenturleiterin Liliane Junghans atmet durch: Mit der Ende März auf 2,9 Prozent gesunkenen Arbeitslosenquote „merken wir die Frühjahrsbelebung deutlich“, stellt sie im Gespräch mit der LZ fest. Rund 1330 Erwerbslose gibt es kreisweit zum Monatsende, das sind 115 weniger als noch vier Wochen zuvor.

Bessere Chancen für ältere Menschen

Die zweite gute Nachricht: Angesichts des Mitarbeitermangels in vielen Firmen haben sowohl etliche über 55-Jährige als auch Langzeitarbeitslose endlich wieder einen Arbeitsplatz.

Junghans ist zudem froh, dass nach der Winterpause Beschäftigte aus Hotels und Gastronomie, aber auch aus der Baubranche und dem Landschaftsbau wieder in Arbeit zurückkehren.

Firmen bei Personalsuche zurückhaltend

Die aktuelle Monatsbilanz der Arbeitsagentur weist allerdings einen Wermutstropfen auf: Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es aktuell an die 150 Arbeitslose mehr. „Das weist auf die weiterhin schlechtere, konjunkturelle Lage der Wirtschaft hin“, sagt die Agenturchefin.

Deutlich erkennbar ist das nach ihren Worten an den neu gemeldeten offenen Stellen: Im März haben Betriebe und Unternehmen nur 177 neue Kräfte gesucht. Das ist nicht einmal die Hälfte dessen, was Firmen im Kreis Lindau vor einem Jahr an Mitarbeitern einstellen wollten. Insgesamt gibt es aktuell im Kreis Lindau nur 1235 freie Arbeitsplätze.