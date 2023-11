Eigentlich will Ulrike Schuler aus Langenargen am Donnerstag von Friedrichshafen nach Singen fahren. „Da sieht es schlecht aus“, bekommt sie von der Bahnmitarbeiterin am Lindauer Inselbahnhof zu hören. Schuler lächelt, zuckt mit den Schultern und ergänzt: „Ich bin ja flexibel.“ Statt Donnerstag fährt sie nun eben am Freitag.

Ganz so gelassen nehmen den Streik aber sicherlich nicht alle Bahnfahrer hin. Denn die Auswirkungen sind groß: Weil die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Mitglieder auffordert, am Donnerstag die Arbeit niederzulegen, fallen jede Menge Züge aus. Gestreikt wird von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr.

„Ich würde jedem empfehlen, seine Fahrt zu verschieben“, sagt eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Fast alle Züge der Deutschen Bahn entlang des Bodensees, ins Allgäu, aber auch die auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen und alle Verbindungen von Aulendorf Richtung Sigmaringen und Kißlegg, Leutkirch und Wangen fallen aus.

Wie die Streiksituation in den Bussen ist

„Wir können nicht sagen, wie viel fahren wird, aber das Angebot ist stark reduziert“, so die Bahnsprecherin weiter. Deshalb sei es wichtig, sich vor Fahrtantritt zu informieren. Auch vor und nach dem Streik-Zeitraum könne es zu Einschränkungen kommen.

Den Fernverkehr, so die Deutsche Bahn am Mittwoch, wolle man in den Hauptachsen aufrechterhalten. Es gebe einen Notfallplan „mit stark reduziertem Angebot“. Für diese Fahrten setzt die Bahn längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein. „Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden“, so eine Sprecherin. Manche Fahrten von Lindau nach München am Donnerstag werden allerdings bereits am Mittwoch in der DB-App als gestrichen angezeigt.

Auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) wird „ihren Betrieb ersatzlos einstellen“, sagt Sprecher Sebastian Dix. Bis der Betrieb am Freitag wieder läuft, könne es noch zu weiteren Ausfällen oder Verspätungen kommen.

Von dem Streik betroffen sind aber nicht alle Züge. „Wir werden nicht bestreikt“, sagt Winfried Karg von Go-Ahead. „Wir fahren, wenn man uns lässt.“

Das Unternehmen mit den blauen Zügen geht aber von einem eingeschränkten Betrieb aus. „Verspätungen und einzelne Ausfälle werden sich nicht vermeiden lassen“, sagt Karg. Go-Ahead habe zwar sein eigenes Personal, Signale und Weichen werden allerdings von Personal der Deutschen Bahn gestellt.

Ersatzverkehr hat seine Vorteile

Dass zwischen Lindau-Insel und Kressbronn aktuell ohnehin keine Züge, sondern nur Busse fahren, hat am Streiktag ausnahmsweise etwas Gutes. Wegen Bauarbeiten gibt es dort einen Schienenersatzverkehr (SEV). „Wir fahren ganz normal“, sagt eine Mitarbeiterin des Wangener Busunternehmens Sohler, dessen Busse aktuell den SEV betreiben. Auch die Busse im Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund sowie der Lindauer Stadtbus fahren wie üblich.

Viele Bahnfahrer wurden am Mittwoch von dem anstehenden Streik überrascht. Für eine Mitarbeiterin der Buchhandlung am Inselbahnhof war der Streik ein kurzer Schock. Sie wollte ihren Freund in München besuchen. „Als ich von dem Streik mitbekam, hat mich das echt traurig gemacht, weil ich dachte, ich könnte meinen Freund an meinem freien Tag nicht sehen“, erzählt sie.

Doch ihre Kollegin springt ein und übernimmt die Schicht der jungen Frau. So sitzt sie um 17.46 Uhr am Mittwochabend bereits im Zug und kommt noch vor 22 Uhr in München an.

Sie könnte Glück gehabt haben. Vielerorts aber hatte der Streik bereits am Mittwochabend ab 18 Uhr Auswirkungen.