Die Kosten in der Gastronomie steigen. Die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz, Preissteigerungen bei den Lebensmitteln und höhere Löhne machen sich bemerkbar. Wie sich das auf Lindaus Speisekarten auswirkt.

Fünf Beispiele, wie sich die Preise von Schnitzel, Pizza und Döner und Co. verändern

1. Pizza, Pasta und Co.

Noch hat Vincenzo Rosato der die beiden Restaurants „Cantinetta al Lago“ in der Lindauer Spielbank und „Al Porto Risto“ im Römus-Kiosk betreibt, die Preise für Pizza, Paste und Co. nicht erhöht. „Aber ich werde es tun, sobald ich dazu komme“, sagt er. Durch die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz sehe er sich dazu gezwungen. „Ansonsten machen wir irgendwann Minus“, sagt er.

Um die Gastronomie während der Corona-Krise zu entlasten, hatte die Bundesregierung den Steuersatz für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Seit dem 1. Januar gilt wieder der alte Satz von 19 Prozent.

Vincenzo Rosato muss im Restaurant „Cantinetta al Lago“ in der Lindauer Spielbank sowie im „Al Porto Risto“im Römus-Kiosk die Preise erhöhen, wie er sagt. (Foto: pr )

Darüber hinaus haben sich die Kosten für die Waren erhöht, erzählt Rosato. „Und die Lohnkosten sind in den vergangenen drei, vier Jahren stark gestiegen.“ Wer Personal bekommen und halten wolle, müsse es gut bezahlen.

Rosato wird nur bei den Preisen fürs Essen nachjustieren, weil Getränke vom Auf und Ab bei der Mehrwertsteuer nicht betroffen sind. Bei seinen Speisen werde er die kompletten zwölf Prozentpunkte draufschlagen müssen, sagt er. Eine Pizza Funghi, die jetzt noch zehn Euro kostet, wird dann voraussichtlich mehr als einen Euro teurer. Und das Rinderfilet in Steinpilzsoße mit Rosmarinkartoffeln wird dann wohl über 35 Euro kosten.

Für seine Gäste tue ihm das leid, sagt er. „Wenn jemand Antipasti und Rinderfilet bestellt, kommt er schnell auf 60 Euro, das ist schon teuer“, sagt Rosato. Dass sein Restaurant trotzdem weiterhin Gäste haben wird, davon ist er überzeugt. „Die Schere geht nur immer weiter auseinander“, sagt er. „Es gibt Reiche, denen macht das alles überhaupt nichts aus. Und Arme, die sich essen gehen nicht mehr leisten können werden.“

Dass die Mehrwertsteuer wieder erhöht wurde, findet Rosato falsch. „Das ist eine Sauerei“, sagt er. „Es ist anders versprochen worden.“ Damit bezieht er sich auf eine Äußerung von Olaf Scholz.

Als dieser noch SPD-Spitzenkandidat war, sagte er laut Tagesschau.de in einer ARD-Talkrunde über die Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent: „Das schaffen wir nie wieder ab.“

Jetzt erhofft sich die Regierung durch eine höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie rund drei Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen, wie Tagesschau.de berichtet.

2. Schnitzel und Kässspätzle

Meino Wissinger, Chef des Restaurants „Wissingers im Schlechterbräu“, sieht das entspannter. „Es war schön für uns, dass wir es hatten“, sagt er zu der reduzierten Mehrwertsteuer. Aber jetzt sei es eben wie vorher. Wissinger erinnert daran, dass andere in diesen Zeiten schlimmere Belastungen hatten.

Für den ländlichen Raum, wo der Tourismus die Leute nicht so beschenke, sei es „echt hart“, weiß Wissinger. Aber in Lindau habe die Gastronomie in den vergangenen Jahren einen Ansturm erlebt. „Das können wir uns echt leisten.“

„Es war schön für uns, dass wir es hatten“: Meino Wissinger zu der reduzierten Mehrwertsteuer. (Foto: Christian Flemming )

Wissinger habe die Preise daher dieses Jahr nur „moderat angehoben“. Speisen, die 19 Euro gekostet haben, lägen jetzt bei 20 Euro. Ganz ohne Erhöhung geht es aber auch bei ihm nicht.

Vor Corona habe der Fleischpreis bei 15 Euro pro Kilo gelegen, jetzt läge er bei 23 Euro. Auch die Personalkosten seien gestiegen. „Da musste ich 15 bis 20 Prozent draufschlagen.“

Wer bei Wissingers ein Wiener Schnitzel vom Kalb bestellt, muss 26 Euro bezahlen, Kässspätzle mit Salat kosten 17 Euro. „Das ist eine Mischkalkulation.“

Bis jetzt habe er nicht den Eindruck, dass seine Gäste sparen. Als er sein Restaurant im neuen Jahr öffnete, rechnete er damit, dass viele Burger oder Teigwaren essen, sagt er. Eine Fehleinschätzung: „Die haben alle Steak gegessen.“

3. Der Döner

Der Dönerladen von Mustafa Metindir ist um 12.30 Uhr voll. Die fünf weißen Tische in dem Imbiss in der Schafgasse sind alle belegt. So richtig zufrieden mit dem Geschäft ist der 57-Jährige, der schon seit 23 Jahren Döner auf der Lindauer Insel verkauft, trotzdem nicht. „Es ist nicht wirklich viel los.“

Das liege zum einen an der Jahreszeit und daran, dass auf der Insel aktuell einfach nicht viele Menschen unterwegs seien. Es gebe aber auch deshalb wenig Betrieb, „weil die Leute aufs Geld schauen“, sagt Metindir.

Auch Mustafa Metindir hat höhere Kosten. Seinen Döner hat er trotzdem nicht teurer gemacht. Die letzte Preiserhöhung hatte er vor zwei Jahren. Seitdem kostet die gefüllteTeigtasche 7,50 Euro. (Foto: rst )

Stammkunden, die normalerweise fünf Mal pro Monat kommen, kommen jetzt nur noch drei Mal. Vor allem gegen Ende des Monats werde der Imbiss immer leerer.

Seit einiger Zeit sind die Kosten für Metindir gestiegen. Das liege nicht nur an der Erhöhung der Mehrwertsteuer, auch Verpackungsmaterial sei zum Beispiel teurer geworden. 40 Prozent mehr zahle er für Dönertüten, Papierboxen und Pizzaschachteln.

Auch die Lebensmittelpreise haben sich erhöht. „Das Fleisch ist etwa acht Prozent teurer“, sagt er. Vor allem der Preis von Zwiebeln sei gestiegen. Waren es vor zwei Jahren noch 12,50 Euro, die Metindir für eine Kiste gezahlt hat, sei es mittlerweile fast doppelt so viel.

Den Preis für seinen Döner hat er trotzdem nicht abgehoben. 7,50 Euro zahlt, wer in die gefüllte Teigtasche beißen will. Zuletzt hatte er den Preis vor zwei Jahren angehoben. Auf die 6,50 Euro hat er 2022 einen Euro draufgeschlagen.

Ob er den aktuellen Preisen halten kann, weiß Metindir noch nicht. Eventuell, so sagt er, müsse er im Mai oder zu Pfingsten seinen Döner doch etwas teurer machen. „Mal schauen, wie es läuft.“

4. Frühstück und Kuchen

Seit rund zehn Monaten hat Georgios Lyras das Café Mokka auf der Lindauer Insel gepachtet. Die Preise hätte er von seinem Vorgänger übernommen, sagt Lyras. Und sie blieben gleich - trotz Erhöhung der Mehrwertsteuer, gestiegener Energiekosten und allgemeiner Teuerung durch die Inflation.

Die Preise für Kuchen und Frühstück sind dieselben geblieben. „Ich behalte auch weiterhin diese Preise bei“, kündigt Lyras an. „Die aktuelle Situation ist nicht nur für uns schwierig, sondern auch für unsere Kunden.“

Die Preise sind im Café Mokka gleich geblieben. Für jeden sei die Situation aktuell schwierig, sagt Pächter Georgios Lyras – nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Kunden. (Foto: tis )

Deshalb müssten nun alle zusammenhalten. Die am 1. Januar um zwölf Prozentpunkte gestiegene Mehrwertsteuer bezahlt Lyras aus eigener Tasche.

Auch im Theatercafé auf der Lindauer Insel wurden bisher die Preise nicht erhöht. Doch diese wird kommen - nach dem Ende des Betriebsurlaubs. „Wir haben ab Februar drei Wochen geschlossen, danach wird es eine neue Menükarte geben“, sagen die Pächter Rogier und Susanne de Boer.

Die Preissteigerung würde aber niedriger ausfallen als die zwölf Prozentpunkte, die von der Mehrwertsteueranpassung ausgingen. „Wenn wir diese aufschlagen würden, würde das Stück Schwarzwälder-Kirsch bei mindestens fünf Euro liegen“, sagen die de Boers.

So kostet die Torte künftig 4,90 Euro. Bislang gab es diese im Café für 4,50 Euro. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Speisen im Café müsste das Theatercafé allerdings in irgendeiner Form an ihre Kunden weitergeben. „Es ist so viel gestiegen. Das ist für uns nicht mehr tragbar“, sagen die de Boers.

Neben der teureren Energie, der Mieterhöhung und höheren Preisen für Zutaten seien auch die Personalkosten gestiegen. Und auch die Stadt Lindau wird die Gebühren für die Bestuhlungen im Freien in diesem Jahr nochmals erhöhen. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die Sondernutzungsgebühren stufenweise zu anzuheben.

Das sagt die IHK

Markus Anselment, stellvertretender Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben, beobachtet, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer einige Gastronomen in Bedrängnis bringt. „Nicht alle, aber sehr viele legen die Steuer auf den Preis um“, sagt er. Die 12 Prozentpunkte seien ein beachtlicher Betrag, der nicht einfach so von den Gastronomen aufgefangen werden kann.

Jeder Gast müsse sich die Frage stellen, ob er das mittragen kann oder nicht. „Die Gastronomen wissen um mögliche Umsatzeinbrüche.“ Anselment versteht auch die andere Branchen, die den Rückschritt zum alten Steuerniveau nur fair finden. „Jetzt ist wieder Gleichheit hergestellt.“