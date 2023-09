Vor der Landtagswahl müssen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Lindau/Sonthofen den Fragen von Schwäbische.de stellen. Heute geht es um die Frage: Was muss Ihrer Ansicht nach jetzt getan werden, um den Klimawandel auszubremsen?

Markus Kubatschka, SPD

Wir müssen die Energiewende und Verkehrswende schaffen, Treibhausgase verringern und speichern, Moore, wo möglich, renaturieren, etc.

Die Energiewende geht nur mit einem Mix. Bei der Wärme müssen Nahwärmenetze mit Wärmespeicher, die ihre Energie aus Geothermie, Solarthermie, Biogas, nachwachsenden Rohstoffen oder Wind (bei Überschussproduktion) beziehen, ausgebaut werden. Die kommunale Wärmeplanung ist der erste richtige Schritt. Bei Häusern ohne Anschlussmöglichkeit müssen Wärmepumpen oder nachwachsende Rohstoffe eingebaut und die Photovoltaik mit Batteriespeicher im Haus gefördert werden. Wir brauchen den Ausbau der Windenergie und die Aufhebung der H10-Regel. Für die Akzeptanz sollten nur Bürgergenossenschaften und kommunale Träger erlaubt sein. Stromtrassen und Energiespeicher müssen gebaut werden. Die Energiewende ist aber nicht nur aus klimatischer Sicht wichtig, sondern auch aus wirtschaftlichen und sozialen Aspekten. Erneuerbare sind die günstigsten Energieformen bei der Produktion und müssen nicht importiert werden. Die Energiepreise sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bleiben die Energiekosten gering, ist das für Wirtschaft und den Privatmann gut.

Bei der Verkehrswende brauchen wir einen gut ausgebauten ÖPNV. Der komplette Verzicht auf das Auto in unserer ländlichen Region sehe ich aber nicht. Deswegen muss der Individualverkehr weg von den fossilen Brennstoffen.

Ulrike Müller, Freie Wähler

Schrittweise aus fossilen Energieträgern aussteigen, Umstieg auf Erneuerbare Energien und Wasserstoff. Hier fordere ich eine sofortige Vorbildfunktion aller Einrichtungen von Bund, Ländern und Kommunen. Industrie und Handwerk im Ausstieg weiter stärken und unterstützen. Stabile Wälder durch Bewirtschaftung, Wiederaufforstungen. Öffentlichen Nahverkehr in Stadt und Land massiv ausbauen.

Thomas Gehring, die Grünen

Die Antwort ist bekannt: wir müssen den CO2-Ausstoß massiv reduzieren. Und wir müssen unsere Verantwortung vor Ort übernehmen. Das heißt im Gebäudebereich bei Neubauten möglichst energiesparend (Passivhaus) bauen und im Altbestand Gebäude dämmen. Neue Heizungen etwa beim fälligen Heizungstausch müssen als Heizungen ohne Gas und Öl, dafür mit Wärmepumpe, Solaranlage und effektiven Holzheizungen oder mit Fernwärme konzipiert werden. Dafür müssen die Kommunen eine Wärmeplanung auf den Weg bringen und sowohl Bund und Land ausreichend Fördermittel zur Verfügung stellen. Beim Verkehr brauchen wir die Verlagerung auf die Schiene und den ÖPNV und für den Autoverkehr im ländlichen Raum den Umstieg auf die E-Mobilität.

Und wir brauchen die Energiewende in der Region mit Photovoltaik und wo möglich auch mit Windstrom. Eine Herausforderung ist auch der Netzausbau. Der Freistaat Bayern muss Initiativen für Innovationen und Forschung ergreifen: für eine realistische Wasserstoffstrategie, für Energieeffizienz, für Stromspeicher, für Digitalisierung. Das ist auch eine Chance für viele Unternehmen in der Region.

Uwe Schweizer, AfD

Hier arbeiten derzeit sehr viele Institutionen daran, Lösungen zu finden. Sinnvolle und bewährte Ergebnisse können auf die Region übernommen werden. Gute Ideen aus der Bevölkerung sollten gehört werden.

Eric Beißwenger, CSU

Wir müssen die Herausforderung des Klimawandels annehmen und angehen. Bayern ist Hightech-Land ‐ unser Ziel muss es sein, Vorbild zu sein und Innovationsvorreiter beim Klimaschutz zu werden. Klimaschutz gelingt nur mit Technologieoffenheit und im Einklang mit den Bürgerinnen und Bürgern, nicht über Verbote.

Durch die Entwicklung von exportfähigen Technologien und übertragbaren Herangehensweisen bringen wir Ökologie und Ökonomie in Einklang. Mit unserem nachhaltigen Handeln schützen wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen und übernehmen Verantwortung für künftige Generationen. Bayern will bis 2040 klimaneutral werden und dafür investieren wir eine Milliarde Euro pro Jahr ‐ für Erneuerbare Energien und Stromversorgung, natürliche CO2-Speicher, Klimabauen und Klimaarchitektur, smarte und nachhaltige Mobilität sowie CleanTech, Klimaforschung und Green IT.

Wir werden das Potenzial von Photovoltaik auf staatlichen Gebäuden und bei staatlichen Neubauten ausschöpfen. Durch die Renaturierung von Mooren, Dauergrünland, Humusaufbau, den Einsatz von Pflanzenkohle und eine nachhaltige Bewirtschaftung im Wald speichern wir CO2.

Dominik Spitzer, FDP

Es müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. Bei der Windkraft im Speziellen muss die 10H-Regelung abgeschafft werden, um mehr Windenergie in Bayern zu ermöglichen. Bei der Photovoltaik fordern wir eine effizientere Nutzung verfügbarer Flächen, um ihren Ausbau voranzubringen, so setzen wir uns beispielsweise für schwimmende Photovoltaikanlagen auf Stauseen und anderen Oberflächengewässern ein.

Bei bestehenden und neuen Gebäudevorhaben muss es neben der Photovoltaik-Dachnutzung auch einen verstärkten Einsatz von Photovoltaik-Fassadenintegration zur Nutzung von Seitenwänden geben. Bayern allein kann den Klimawandel jedoch nicht spürbar abmildern. Daher ist es wichtig, dass sich unsere Kommunen an den Klimawandel und seine Folgen anpassen. Wir fordern daher, dass der Freistaat die kommunalen Gebietskörperschaften bei der Erstellung von Hitzeaktionsplänen mit Förderprogrammen unterstützt.

Soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindergärten müssen an die neuen klimatischen Zustände angepasst werden. Neben baulichen Maßnahmen beinhaltet dies vor allem die Sensibilisierung und Schulung der Belegschaft, um die zu betreuenden Personen bei hohen Temperaturen über 30 Grad zu schützen. Für die konkrete Umsetzung des Schutzes vor künftigen Hitzewellen muss der Freistaat Mittel und Förderprogramme im Haushalt bereitstellen.