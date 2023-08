Was haben Markise, Airbag, Eishockey–Schläger und Formel–1-Rennwagen gemeinsam? Sie alle werden mit Hilfe von Webmaschinen der Lindauer Dornier hergestellt. Seit über 70 Jahren produziert das Familienunternehmen diese in Lindau — und verkauft sie in die ganze Welt. Mindestens so wichtig ist aber auch das zweite Standbein.

Als würden zwei kleine Vögel sich einen Faden vom einen Mäulchen ins andere übergeben: So sieht es aus, wenn die Greifer–Webmaschine in Zeitlupe läuft. „In Wirklichkeit passiert das Ganze bis zu 600 Mal pro Minute“, erklärt Frank Seifried, der die Maschine bedient. Arbeitet sie in Normal–Geschwindigkeit, kann kein Mensch erkennen, was genau passiert. Dann sieht man nur, wie der Stoff, den sie webt, immer weiter wächst.

Die Greifer–Webmaschine ist das Herzstück der Lindauer Dornier. Technisch gesehen ist sie — das sagt schon der Name — der menschlichen Hand nachempfunden. Geschäftsführer Peter D. Dornier ist sicher: „Es wird sie immer geben“.

Marktanteil von 70 Prozent beim Airbag

Die Geschichte der Lindauer Dornier, die in der Rickenbacher Straße zu Hause ist, reicht bis in die 1950er–Jahre zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten dem Flugzeughersteller Dornier verboten, am Bodensee weiter Flugzeuge zu produzieren. Das Unternehmen musste sich neu orientieren und begann in Lindau mit dem Bau von Textilmaschinen. Erst klassische Schützenwebmaschinen, 1967 entwickelte die Firma ihre Greifer–Webmaschine.

Gut 20 Jahre später führte sie dann zusätzlich die Luftdüsenwebmaschine ein. Hier wird in Höchstgeschwindigkeit ein Faden durch ein Röhrchen geblasen. Die Entwicklung der beiden Maschinen sind für die Lindauer Dornier Meilensteine. Dank ihnen gelang der Aufstieg zum international renommierten Webmaschinenhersteller. Dem einzigen, der aus Deutschland kommt.

Alles, was auf eine Garnspule gewickelt werden kann, kann von unseren Webmaschinen verarbeitet werden Florian Boch

„Alles, was auf eine Garnspule gewickelt werden kann, kann von unseren Webmaschinen verarbeitet werden“, sagt Unternehmenssprecher Florian Boch und lacht. Der Bereich „Heimtextilien und Bekleidung“ sei allerdings seit Jahren rückläufig. Darum fokussiere sich das Unternehmen immer mehr auf Webmaschinen für technische Textilien wie feuerfeste Kleidung für die Feuerwehr oder Rußpartikelfilter. Bei der Herstellung von Airbags haben die Dornier–Webmaschinen laut Boch einen Marktanteil von 70 Prozent.

Herzstück am Standort Lindau: Die Webmaschinen. (Foto: Julia Baumann )

Wie das Gehäuse eines Rennwagens gewebt wird

Dass ein Airbag von einer Webmaschine gefertigt wird, das kann der Laie vermutlich noch nachvollziehen. Aber Teile für Formel–1-Rennwagen? Das funktioniert, weil die Lindauer Dornier unter dem Begriff „Composite Systems“ auch Webmaschinen produziert, die Carbonfäden verweben können — und das in allen drei Dimensionen. Carbonfasern sind zwar leicht und flexibel, aber der Länge nach so gut wie unzerreißbar. Und wenn man sie dreidimensional in alle Richtungen webt, dann sind die Stoffe auch in allen Richtungen unzerreißbar.

Das macht sie so beliebt bei der Herstellung von Materialien, die hart wie Stahl, aber leichter sein sollen. Eben wie bei einem Rennwagen der Formel 1: Die ultraleichten Gehäuse werden zunächst einmal aus Carbonfasern gewebt und dann mit einem Kunststoff fixiert in die Form eines Rennwagens gebracht.

Neben Webmaschinen aller Art setzt die Lindauer Dornier schon seit vielen Jahren auf ein weiteres Standbein: Im Werk in Esseratsweiler werden so genannte Folienreckanlagen hergestellt. In solchen Anlagen werden Folien produziert, die dann in Flachbildschirmen, Handy–Displays, Photovoltaik–Anlagen, Elektroauto–Batterien und Smartphone–Akkus verbaut werden.

Eine solche Anlage ist bis zu 140 Meter lang. Kunden, die sie kaufen, bauen in der Regel eine komplett neue Halle um sie herum.

Besonders schätzen lernte die Firma ihr zweites Standbein während der Corona–Pandemie. Zwar war die Nachfrage im Textilbereich schon vorher rückläufig. Die Einschränkungen durch die Pandemie wirkten aber auch dort wie ein Brennglas: Geschäfte waren geschlossen, Textilien wurden kaum noch produziert.

Die Lindauer Dornier versetzte vor und während der Pandemie insgesamt 40 Mitarbeiter vom Lindauer Werk nach Esseratsweiler, Stellen wurden abgebaut. „Wir sind abhängig von der Weltwirtschaft“, sagt Geschäftsführer Peter D. Dornier.

Plötzliches Ende der Videokassette

Der Verkauf von Webmaschinen und Folienreckmaschinen verlaufe oft in Wellen, erklärt Unternehmenssprecher Boch. Wird im einen Bereich weniger verkauft, ist der andere dafür stärker nachgefragt — und umgekehrt.

Peter D. Dornier erinnert sich zum Beispiel noch gut daran, als die Produktion von Videokassetten eingestellt wurde. Plötzlich brauchte keiner mehr Kassettenbänder aus Kunststoff. „Wir hatten damals fast nur für Videokassetten produziert“, erzählt er. Schnell war klar: Die Lindauer Dornier muss umdisponieren.

Geschadet hat ihr das nicht, im Gegenteil. „Krisen sind dazu da, um besser zu werden“, sagt Peter D. Dornier. Heute stellt die Firma rund ein Drittel aller weltweit installierten Anlagen zur Folienherstellung.

Auch aus der Coronakrise sei die Lindauer Dornier gestärkt herausgegangen, sagt Unternehmenssprecher Boch. Die Personalstärke sei heute wieder auf dem stand vor Corona, das Auftragsvolumen sei sogar gewachsen. 990 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die Lindauer Dornier derzeit – und es gibt noch offene Stellen.

Darum investiert die Firma in die Ausbildung. 2024 soll das neue, 1000 Quadratmeter große Ausbildungszentrum fertig sein. Es ist komplett auf die Bedürfnisse junger Menschen ausgerichtet. Statt Werkbänken, bei denen man Rücken an Rücken arbeitet, soll es zum Beispiel mitten im Raum Inseln geben, an denen sich die Azubis austauschen können.

In Zukunft will die Lindauer Dornier dann noch mehr junge Menschen ausbilden. „Wir möchten von 63 auf 75 Azubis erhöhen“, sagt Ausbildungsleiter Martin Kaeß. Das Ziel ist klar: Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen später als Fachkräfte im Unternehmen bleiben.

„Man kann hier sehr gut Karriere machen“, sagt Kaeß. Er weiß, wovon er spricht, denn er hat 1990 selbst seine Ausbildung bei der Lindauer Dornier begonnen. Weil jetzt viele der so genannten Baby–Boomer–Generation in Rente gehen, würden bei der Lindauer Dornier jede Menge Stellen frei.

Angebote für zweijährige Ausbildung sollen Einstieg erleichtern

Doch der deutschlandweite Trend geht auch an der Lindauer Dornier nicht vorbei: Azubis sind rar. Und denen, die sich für eine Ausbildung interessieren, fehlen zum Teil die erforderlichen Schulabschlüsse und Kenntnisse.

„Wir schauen, dass wir die jungen Leute bei uns ins Praktikum bekommen“, sagt Kaeß. Um den Einstieg in die Ausbildung niederschwelliger zu gestalten, bietet die Firma zudem seit einiger Zeit verschiedene Berufe an, deren Ausbildung nur zwei Jahre dauert: Fachkraft für Metalltechnik oder Industrieelektriker zum Beispiel. Wer Lust und gute Noten hat, kann später auf eine 3,5–jährige Ausbildung aufstocken.

Für Azubis, die sich besonders gut entwickeln, bietet die Firma außerdem ein Austauschprogramm an. Denn für Vertrieb und Service hat die Lindauer Dornier Standorte in den USA, China, Indien und der Türkei. Immerhin werden 95 Prozent ihrer Maschinen ins Ausland exportiert.

Relativ neu ist, dass die Lindauer Dornier gezielt Azubis aus Korea anwirbt und eingestellt. „Wir bilden sie aus, damit sie später für uns weltweit als Monteure im Einsatz sein können“, erklärt Kaeß.

Die Produktion Lindauer Dornier findet allerdings ausschließlich in Deutschland statt. Und das soll auch so bleiben. Erst kürzlich hat die Firma in das Werk in Esseratsweiler investiert. Dort wurde unter anderem eine große Photovoltaik–Anlage aufgebaut, und auch das Werk in Lindau soll bald seinen eigenen Strom produzieren. Ein klares Bekenntnis.

„Natürlich wandeln wir uns“, sagt Peter D. Dornier. Doch die Familie stehe voll und ganz hinter der Firma. Und hinter Lindau.