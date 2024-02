„Was man von hier aus sehen kann“ im Theater Lindau

Das Stück „Was man von hier aus sehen kann“ nach dem Roman von Marina Leky ist am Sonntag, 10. März, im Theater in Lindau zu sehen. Das Stück ist „ein Plädoyer für die unbedingte Anwesenheitspflicht im eigenen Leben, für die Konzentration auf das Wesentliche und für Mitmenschlichkeit“, heißt es in der Ankündigung.

Es braucht nur ein paar Bierbänke, eine altmodische Wäscheleine und zwei wunderbare Darsteller, um ein ganzes Dorf zu erzählen, in dem es von skurrilen Gestalten nur so wimmelt. Die beste Zusammenfassung der Situation gibt die Erzählerin Luise selbst: „Ich bin zweiundzwanzig Jahre alt. Mein bester Freund ist gestorben, weil er sich an eine nicht richtig geschlossene Regionalzugtür gelehnt hat. Immer, wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, stirbt hinterher jemand. Mein Vater findet, dass man nur in der Ferne wirklich wird, deshalb ist er auf Reisen.“ So erklärt sich Luise gegenüber einem jungen Buddhisten, der überraschend im Dorf auftaucht - und sich anschickt, „das ganze großflächige Leben“ umzukrempeln.

Die Theaterkasse ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 17 Uhr. Mittwochs bleibt die Theaterkasse geschlossen. Tickets und weitere Informationen gibt es außerdem unter www.kultur-lindau.de. Karten sind zudem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.