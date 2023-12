Reisebusse spucken unzählige Besucher aus, am Seehafen drängen sich Menschenmengen: Die Lindauer Hafenweihnacht ist längst kein Geheimtipp mehr. Doch wie erleben die Lindauer ihren Weihnachtsmarkt? Wir haben uns umgehört und das Angebot getestet.

Die Lindauer Hafenweihnacht ist immer wieder Spitzenreiter. In der Brigitte landet sie in der Rubrik „Besondere Weihnachtsmärkte, die unser Herz erwärmen“ auf Platz eins. In einem Ranking des ADAC schafft es Lindau unter den 16 schönsten Weihnachts- und Christkindlmärkten auf Platz zwei - während der Nürnberger Christkindlesmarkt gar nicht dabei ist. Doch was macht den Reiz der Lindauer Hafenweihnacht aus?

Wie romantisch ist die Hafenweihnacht?

Das Panorama ist so schön, dass es fast an Kitsch grenzt: geschmückte Buden, schneebedecktes Alpenpanorama und Lichter, die sich im See spiegeln. Da schmelzen selbst hartgesottene Romantik-Muffel dahin - und zücken ihre Handys, um alle Jahre wieder Lichterglanz einzufangen und das funkelnde Herz mit Löwe und Leuchtturm natürlich auch.

Ein kulinarischer Genuss?

Hunger muss hier niemand leiden, solange er seinen Geldbeutel nicht vergisst. Das Angebot ist so groß, dass man schon fast alle Wochenenden braucht, um sich durchzufuttern. Es gibt Klassiker und Ausgefallenes, Herzhaftes und Süßes, Fleisch und Wurst, aber auch leckere Alternativen für Vegetarier und Veganer. Also immer den verlockenden Düften hinterher.

Die Strategien der Nahrungsaufnahme sind so verschieden wie die Besucher selbst. Erfahrene Weihnachtsmarktbesucher finden ihren Weg mit verbunden Augen. Und landen meist da, wo sie sich immer stärken - entgegen aller Beteuerungen, mal etwas anderes auszuprobieren.

Problematischer ist es, wenn man als Gruppe unterwegs ist: Gleichzeitig zu essen, wird zu einer strategischen Herausforderung. Eine klare Arbeitsteilung hilft, wie eine Frauengruppe aus Österreich mit roten Nikolausmützen beweist.

Kässpätzle-Glaubenskrieg

Bei Hungrigen stets hoch im Kurs stehen die Kässpätzle. Doch da fängt der Glaubenskrieg schon an: paniert oder natur? Mit Apfelmus oder Preiselbeeren? Die Schlangen an den Ständen „Pension Bikermühle Obernützenbrugg“ und „Echt Schwäbische Kässpätzle“ zeigen, dass jede Form ihre Fans hat.

Deftig und ein echter Hingucker ist Rawiels Handbrot frisch aus dem Ofen. Hinter der Scheibe können die Besucher beobachten, wie es produziert und gefüllt wird. Wahlweise mit Schinken oder Champignons und viel Käse. Aber Vorsicht: Die leckeren Brote mit den langen Käsefäden sind echte Sattmacher.

Beim Seelen-Peter gibt es auch Sprachunterricht. „Wer hat d’Allgäuer bestellt?“ fragt die Frau hinter dem Tresen in die Menge. Als niemand reagiert, legt sie nach: „Auf Deutsch: Schinken-Salami-Käse“.

Beliebt sind auch Hamburger, die es sogar in der veganen Variante gibt. Auch bei Dinnete hat man die Wahl: Klassisch, Vegetarisch oder Vegan.

Eine gute Unterlage

Langos brutzeln im Fett. Sie bieten eine gute Unterlage für den Weihnachtsmarktbesuch, ganz egal, ob die ungarische Spezialität deftig oder süß genossen wird.

Vor dem Stand mit dem Flammlachs von Samuel Neumüller ist meist viel los. Nicht nur, weil es dort warm ist. Die rustikale Art der Zubereitung am offenen Feuer fasziniert viele Besucher.

Ein Muss für viele Lindauer sind die Lindauer Apfelküchle. Aber auch Churros, Kaiserschmarrn, Waffeln, Crêpes und heiße Maroni sorgen für süße Glücksgefühle.

Spätestens jetzt setzt der Durst ein. Und hier gibt es neben dem klassischen Glühwein auch Exotisches zu genießen. Wir haben es probiert.

Wie verlockend sind die exotischen Heißgetränke?

An Hummels Almhütte beginnt der Test mit dem „Winterzauber“. Der schmeckt wie Früchtepunsch, und der Apfelzimtlikör mischt sich gut mit dem Schuss Amaretto. Der Alkohol ist kaum zu erschmecken, aber der weihnachtliche Trank ist etwas zu süß.

Weiter geht es bei Ulis Suppen & Glühwein mit dem „Rumpunsch“, den die merklich gestresste Verkäuferin empfiehlt. Der Name ist Programm: viel Rum - wenig Punsch. Liebhaber von Hochprozentigem kommen hier auf ihre Kosten. Wer es etwas weniger stark möchte, dem ist das Getränk nicht zu empfehlen.

Karibisches Flair im kalten Lindau

Bei Rudolf Kollmann gibt es etwas wirklich Exotisches. Standbesitzer Kollmann serviert gleich zwei Getränke. Der „heiße Caipirinha“ schmeckt hervorragend. Er bringt mit Limette und braunem Zucker karibischen Flair in das kalte Lindau.

Das zweite Getränk, der „Hot-Gin“, schmeckt Gin-Liebhabern sicher sehr gut. Der Gin komme vom Bodensee, meint Kollmann. Garniert mit einer Orange, wirkt auch dieses Getränk sehr exotisch.

Bei Graf & Zippert direkt nebenan ist ein weiteres Spektakel geboten: brennende Tassen. Drei Gäste, die direkt vor dem Stand stehen, geben ihre Bewertung ab. „Der kann schon was“ sagt einer. Die Mini-Feuerzangenbowle riecht stark. Ihr Tipp: beim Trinken vorsichtig sein. Denn der Rand sei vom Feuer extrem heiß.

Heiße Zwetschge als Highlight

Ein paar Meter weiter beim Obstbau Nüberlin kann man die „heiße Zwetschge“ genießen. Ein Likör, garniert mit Sahne und Zimt. Das Zusammenspiel zwischen warmem Likör und kalter Sahne lockt auch Renate Bihl Jahr für Jahr an den Stand. „Das ist für mich das Highlight“, sagt sie.

Nach dem vielen Alkohol gibt es auch Getränke ohne Umdrehungen. Etwas Exotisches bietet die Lindauer Löwenhütte mit der „Glühmarie“. Kurkuma, Apfel und Ingwer sorgen für eine geschmackvolle und nicht zu süße Alternative zum Kinderpunsch. Zwar könnte man den Punsch auf Nachfrage auch mit einem Schuss Alkohol bekommen, aber einige sind über eine alkoholfreie Alternative froh. Schließlich gibt es noch allerhand zum Entdecken und Einkaufen auf der Hafenweihnacht.

Die Lindauer Hafenweihnacht ist noch bis zum 17. Dezember Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.