War es fahrlässige Brandstiftung? Im aktuellen Lindau-Podcast geht es um einen Brand in einem denkmalgeschützten Gebäude der Stadt ‐ und einen unbekannten Untermieter.

Vor rund drei Jahren sind die letzten Mieter aus der Villa Schnakenburg ausgezogen, seither steht sie leer. Eigentlich. Denn vor zwei Wochen hat es dort gebrannt und nun deutet einiges darauf hin, dass jemand die Villa als Unterschlupf genutzt hat.

In dem aktuellen Lindau-Podcast sprechen Julia Baumann und Yvonne Roither darüber, was in jener Nacht passiert ist, über die Schäden und den Verdacht, den die Polizei hat. Wie ist der aktuelle Stand bei der Villa Schnakenburg, die die Stadt eigentlich verkaufen will? Auch darum geht es in der aktuellen Folge.