Wie berückend, humorvoll und doch tiefgehend das Thema Demenz aufbereitet werden kann, so dass es Erwachsene wie auch Kinder fasziniert, das haben „Die Schurken“ im Stadttheater eindrucksvoll aufgezeigt. Mit ihrem Stück „Vergissmeinnicht“ geht es für die vier auf der Bühne auf eine Zeitreise mittels Musik.

Die Kombination, einerseits zu zeigen, wie Musik bei Dementen wirkt, andererseits beim jungen Publikum den Appetit auf Musik, also durchaus auch klassische, zu wecken, zeigt sich als genialer Streich.

Denn im Vorfeld war Martin Deuring, Kontrabassist bei den Schurken, in verschiedenen Schulen und arbeitete dort mit den Kindern musikalisch und improvisatorisch. Gleichzeitig kam das Thema Demenz ganz nebenbei zur Sprache. Und siehe da, viele haben Demente in ihrer Familie.

In den Workshops erarbeiteten die Kinder mit Stimme, Geräuschen, die mit Händen, Füßen oder dem Mund erzeugt wurden, eine Geschichte.

Kinder sind mit Demenz vertraut

Im Theaterstück fanden sie die zwar nicht wiederfanden, aber sie waren bestens vorbereitet. Das bewunderten auch die vier Musiker Martin Deuring, Martin Schelling (Klarinette), Goran Kovacevic (Akkordeon) und Stefan Dünser (Trompete) nach der zweiten Vorstellung, die vormittags für die Schulkinder anberaumt war: „Da herrschte sofort eine ganz andere Atmosphäre, die gingen ganz anders rein in die Geschichte“, so der einhellige Tenor.

Doch zum Stück: Drei betagte Herren, allesamt einst Profimusiker, verbringen den Lebensabend im Seniorenheim. Einer der drei ist in Sachen Verwirrtheit und geistiger Abwesenheit schon viel weiter fortgeschritten. Er braucht einige Zeit, um sich zu erinnern, dass er ja mit den andern mitspielen kann und so packt er seinen Kontrabass aus und beginnt sich zu erinnern.

Nicht nur an den wunderbaren Geruch der Orange, sondern was und wo er auf der Welt dereinst gespielt hat. Und so wird das Stück zu einer musikalischen Weltreise und gleichzeitig zu einer musikalischen Zeitreise durch die Musikgeschichte.

Lieder von der ganzen Welt

Die Schurken haben dabei besonderes Augenmerk auf die Auswahl der Stücke gelegt. Wer von den Kindern und auch Erwachsenen wird beispielsweise Darius Milhauds „Scaramouche“ je in seinem Leben gehört haben? Da kommt den meisten eher Queen mit Freddy Mercury in den Sinn. Oder Solveighs Lied von Eduard Grieg, das in seiner schlichten Schönheit einen zu Tränen rühren kann. Ganz anders bei rasanten Klezmerklängen aus Israel.

Es dauert nicht lange, und der Beifall der Kinder nach jeder musikalischen Einlage wird länger und länger. Und gegen Ende des Stücks rufen die Kinder im Chor mit, wenn der Martin in seiner Vergeistigung wieder Fotos auspackt, die Personen verwechselt und seinen feinen Charakter und das attraktive Äußere lobt.

Von solchen Projekten braucht die Welt mehr - und auch solche Workshops im Vorfeld, um den Nachwuchs für die Faszination der Musik und des Theaters weiter zu begeistern, im Kunstsektor funktioniert das bei den Sonderausstellungen ja bereits seit Jahren.