Noch ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) nicht beschlossen. Aber die vielen Debatten und Diskussionen der vergangenen Wochen haben bei Eigentümern und Vermietern für Verwirrung gesorgt. Welche Auswirkungen das Heizungsgesetz für sie haben wird — und wie sie bei der energetischen Sanierung sparen können.

„Wer kennt sich bei dem GEG noch aus?“, fragt Moderator Tobias Baunach in der gut gefüllten Inselhalle. Von den etwa 150 Mitgliedern, die zur Jahreshauptversammlung des Immobilien–Eigentümervereins Haus und Grund in Lindau gekommen sind, meldet sich keiner. Das solle sich an diesem Abend ändern, so Baunach. Und zwar mit Experten, die Licht ins Dunkel bringen.

Eine von ihnen ist Ulrike Kirchhoff. Die Vorsitzende des Immobilien–Eigentümervereins Haus und Grund gab mit Blick auf das GEG zu, dass auch sie nicht alles verstehe. Das Problem sei: Es gebe zu viele Regelungen auf den 168 Seiten des Entwurfs. Einen Überblick konnte sie dennoch geben.

Kaputte Heizungen dürfen repariert werden

Ab 2024 soll es bei neu eingebaute Heizungen die Möglichkeit geben, sie zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betrieben. Für den Bestand haben sich die Regeln entschärft: Kaputte Gasheizungen dürfen repariert werden. Ist eine Reparatur nicht möglich, gibt es Übergangsfristen. (siehe Kasten)

Für Kirchhoff ist klar: „Es wird zu erheblichen Kosten für die Eigentümer kommen.“ Sie geht davon aus, dass die Eigentümer die Kosten über die sogenannte Modernisierungsmieterhöhung an die Mieter weitergeben. „Damit sie zumindest einen Teil der Investitionen refinanzieren können.“ Sie spricht von 50 Cent pro Quadratmeter Zuschlag und fordert einen Schutz für Mieter.

Dennoch blieben viele Kosten beim Eigentümer. „Viele haben gebaut, um einen Zuschuss im Alter zu haben.“ Wer jetzt drauflegen muss, habe ein Problem.

Um soviel wurden Heizungen teurer

Die Preise für Heizungen haben sich fast verdoppelt, skizziert Moderator Tobias Baunach. Er macht ein Beispiel auf: Habe eine Gasheizung 2021 noch etwa 6000 Euro gekostet, seien es heute schon 10.000 Euro. Aber auch Pelletheizungen und Wärmepumpen hätten sich extrem verteuert.

Viele Hauseigentümer fragen sich jetzt: Lohnt es sich trotz allem noch in diesem Jahr schnell eine neue Gasheizung einzubauen? „Sie bekommen keine mehr und auch keine Handwerker“, sagt Michael Maucher, Energieberater der Verbraucherzentrale Baden–Württemberg.

Schnell eine Gasheizung einbauen macht keinen Sinn

Auch Ulrike Kirchhoff rät ab. Schließlich sei noch nicht klar, wie das Gesetz genau aussehe. Außerdem werden die Kommunen mehr in die Pflicht genommen. Diese sollen Wärmenetze planen. „Wenn die Kommune ein Fernwärmenetz legt, können die Eigentümer sich anschließen“, sagt Kirchhoff.

Anstatt überstürzt zu handeln, sollten Eigentümer einen Sanierungsfahrplan machen. Der sei auch wichtig, wenn es um Förderungen geht, erklärt Energieberater Maucher. Je nach Heizungsart sei ein Zuschuss vom Bund von bis zu 40 Prozent möglich. Auch wer an seiner Gebäudehülle oder technisch sanieren möchte, könne dafür eine Förderung beantragen.

Es sei wichtig zu wissen, was man zuerst umsetzen möchte. „Nur so kann man den Förderantrag stellen, bevor man in die Umsetzung geht“, sagt Maucher.

Dämmung vor Heizung

Für Dirk Hermann steht bei der energetischen Sanierung ohnehin nicht eine Heizung an erster Stelle — sondern die Dämmung. „Das geht schnell und man hat keine Lieferfristen“, so Hermann, der den Gebäudedämmstoffe–Hersteller Sto vertritt.

Gerade im Altbau ohne Dämmung gehe jede Menge Energie über die Hülle verloren: Genauer gesagt 30 Prozent über das Dach und 40 Prozent über die Fassade.

Viele Jahre sei Fassadendämmung nicht beliegt gewesen, sagt Moderator Baunach. Das habe an niedrigen Energiekosten gelegen. „In Zukunft werden die Leute dämmen“, so Hermann. Dass Dämmstoffe nicht nachhaltig und Sondermüll seien, stimme nicht. Polyester–Platten, die vom Grundstoff mit Biogas hergestellt werden seien zum Beispiel nachhaltiger als Holzweichfasern. „Bis 2025 muss im Bauwesen alles recycelt werden.“

Zuerst zu dämmen und dann zum Beispiel eine Wärmepumpe einzubauen, lasse das GEG schließlich zu, so Hermann. „Damit sind sogar zwei Förderungen drin.“

Endgültig verabschiedet werden soll das Heizungsgesetz nach der Sommerpause. Aber egal, was am Ende dabei herauskomme: „Es wird kompliziert“, macht Ulrike Kirchhoff den Lindauer Eigentümer und Vermieter deutlich. „Man wird immer eine Beratung brauchen.“