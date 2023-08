Wenn es giftig wird oder Teile besonders dicht sein müssen, ist das Lindauer Unternehmen Xomox Experte. Vor 60 Jahren in einer Garage in Zech gegründet, stellt es heute Teile hauptsächlich für die Chemie–Industrie her — aber auch für U–Boote.

Angefangen hat alles in einer Garage in Zech. Acht Männer gründeten im Jahr 1962 die Firma Tuflin. Das Standesamt Lindau stellte ihnen damals sogar eine Geburtsurkunde aus. Sie hängt im heutigen Firmengebäude in der Von–Behring–Straße. Als Mutter wird in der Urkunde das Xomox–Werk in den USA in Cincinnati angegeben, das es bereits seit ein paar Jahren gab. Vater: unbekannt.

Werksleiter Christian Schäfler im Interview.

Der Gründer der Firma, der US–Amerikaner Lawson Reed, war damals auf der Durchreise von der Schweiz nach München, erzählt der heutige Geschäftsführer der Firma Xomox, Sascha Übelher–Späth. „Im Herzen von Europa hat er beschlossen, eine Firma zu gründen.“

Acht Männer haben das Unternehmen vor 60 Jahren in einer Garage in Zech gegründet. Repro: Ronja Straub (Foto: Repro: Ronja Straub )

Erster Großauftrag an Bayer in Leverkusen

Nur ein Jahr später liefert das kleine Unternehmen ihren ersten Großauftrag. Mit stolzen Gesichtsausdrücken und dreckigen Schürzen stehen die Männer von damals auf einem alten Foto. Hinter ihnen sind jede Menge schwarzer Industrieteile zu sehen. Die sogenannten Kükenhähne, Armaturen für die chemische Industrie, gingen an das Unternehmen Bayer in Leverkusen.

Wer durch die Produktionshallen von Xomox läuft, entdeckt die Produkte mit dem außergewöhnlichen Namen noch heute. Das Repertoire des Unternehmens ist gewachsen. An beinahe jeder Ecke stellen die Mitarbeiter unterschiedliche Teile her.

Faltenbalgventile wie diese produziert das Unternehmen Xomox in Lindau. Sie werden an die Chemieindustrie geliefert. (Foto: Ronja Straub )

Kugelhähne oder Faltenbalgventile kamen beispielsweise dazu. Die ungewöhnlichen Bezeichnungen sind auf die Funktionsweisen zurückzuführen. Faltenbalgventile haben ziehhamonikaartige Röhren im Innern, Kugelhähne kugeln und Kükenhähne tragen einen Kegel in sich.

Spezielle und komplexe Arbeit

Einige Produkte von Xomox werden immer wieder von den Kunden nachgefragt. Grundsätzlich kann aber jeder Auftrag technisch ein neuer sein, sagt Werksleiter Christian Schäfler. „Wir müssen uns immer auf höhere Kundenanforderungen im Bereich Qualität und Dichtheit der Armaturen einstellen.“ Das mache die Arbeit zum einen komplex, gleichzeitig aber auch interessant.

In der Halle fräsen, bohren und montieren die Mitarbeiter. 240 Angestellte hat Xomox, einige bildete das Unternehmen selbst aus, andere sind Quereinsteiger.

Einer von ihnen ist Armin Mujkic. Er ist eigentlich KFZ–Mechaniker, arbeitet seit zwei Jahren bei Xomox, erzählt er. Gerade baut er das Getriebe in eine Armatur ein. Diese wird später an ein Unternehmen in Frankreich geliefert, das mit Chemikalien arbeite, erklärt Schäfler.

Armin Mujkic ist eigentlich Kfz-Mechaniker und arbeitet seit zwei Jahren bei Xomox. (Foto: Ronja Straub )

Wie durch viele andere Armaturen, die das Unternehmen herstellt, könnte auch durch diese später kritische Flüssigkeiten wie beispielsweise Phosphor, Chlor oder Salz– und Schwefelsäuren strömen. „Also schädliche Flüssigkeiten, die auf keinen Fall nach außen in die Umwelt dringen dürfen.“

Aggressive Substanzen

Manche Mittel seien giftig. Deshalb komme es auf hochwertiges Material an, das aggressiven chemischen Substanzen standhält, meistens Edelstahl oder andere hochlegierte Werkstoffe.

Ganz oben stehe die Sicherheit für die Betreiber der Anlagen. „Unsere Industriearmaturen müssen 100 Prozent dicht sein“, sagt Sascha Übelher–Späth. „Wir müssen dafür sorgen, dass keine Unfälle in den Industrieanlagen passieren können.“

Xomox liefert weltweit. Das Hauptgeschäft laufe laut der Firma in Europa, speziell in Deutschland. Neben Bayer gehören auch BASF in Ludwigshafen am Rhein oder Evonik in Essen zu Kunden.

Diese Armatur produziert Xomox für U-Boote. Xomox fertigt spezielle, meereswasserbeständige Armaturen für die Marineindustrie, die Bereich der Balasttanks von U-Booten zum Einsatz kommen. (Foto: Ronja Straub )

Das Unternehmen konzentriert sich teils auf einen Nischenmarkt. Besonders speziell sind meereswasserbeständige Armaturen für U–Boote. Die zylinderförmige Armatur kann eines besonders gut: Es erzeugt Druck und kann ihn auch wieder wegnehmen, erklärt Schäfler. „Nur so kann das Boot in die Tiefe absinken und wieder an die Wasseroberfläche gelangen.“ Wichtig dabei: Es hält dem salzigen Meerwasser stand.

Um Aufträge wie diese durchführen zu können, muss das Unternehmen sich an viele, viele Normen und Sicherheitsstandards halten. Sie alle sind in einem dicken Katalog festgehalten. Vieles davon wussten die Männer in der Zecher Garage damals sicher auch schon.