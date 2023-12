Zahlreiche Anträge, zwei lange Diskussionen in Ausschuss und Kreistag: Für das Thema Krankenhaus Lindenberg haben sich die Kreisrätinnen und Kreisräte an ihrem letzten Sitzungstag dieses Jahres viel Zeit genommen. Klar ist danach: Es wird einen neuen Beirat für das Thema geben, die Notaufnahme in Lindenberg wird sich verändern, einem Defizitausgleich für das Haus der BRK-Schwesternschaft hat der Kreistag abgelehnt.

Es sind nicht nur die Ärzte unter den Kreisräten, die sich große Sorgen machen um die Zukunft der medizinischen Versorgung im östlichen Kreis Lindau. Auch Bürger und Bürgerinnen treibt die Angst um, ob sie künftig insbesondere bei Notfällen noch ausreichend gut versorgt sind im Westallgäu.

Wie es mit Blick auf die von der BRK-Schwesternschaft als Trägerin beantragte Insolvenz für das Lindenberger Krankenhaus weitergeht, beschäftigt auch Landrat Elmar Stegmann. Der sagte bereits im Kreisausschuss, dass es noch keine endgültigen Entscheidungen dazu gebe.

Einige Abteilungen sollen schließen

Eckpunkte seien jedoch, dass sich die Lindenberger Klinik in nächster Zeit auf die Fachbereiche Innere Medizin, Palliativ- und Gerontomedizin konzentrieren wolle. Eine Chirurgie-Abteilung soll es dann voraussichtlich in Lindenberg nicht mehr geben. Statt der bisherigen Intensivstation sei eine Überwachungseinheit geplant.

Sie müssen sich zur Notfallversorgung im Westallgäu überhaupt keine Sorgen machen. Christian Lackner, Experte für Notfallmedizin

Heftig diskutiert wird vor allem darüber, ob es in Lindenberg weiterhin eine Notaufnahme im gewohnten Umfang geben wird und muss. Um abklären zu lassen, welche Auswirkungen eine Änderung in diesem Bereich haben wird, hat das Landratsamt aktuell ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll nach Stegmanns Worten bis Ende Januar vorliegen.

Notfallmediziner zur größten Sorge

Der Landrat hatte aber auch mit dem Chirurgen und Unfallmediziner Professor Christian Lackner einen Experten für Notfallmedizin in die beiden Kreisgremien eingeladen. Der erläuterte dort ausführlich, wie die Strukturen in dieser Hinsicht in Bayern aussehen, dass es im Freistaat in puncto Rettungsdienst „die beste Datenlage bundesweit“ gebe und die Rettungsleitstellen mit den Kliniken sehr gut zusammenarbeiten.

Vor diesem Hintergrund zeigte er sich überzeugt: „Sie müssen sich zur Notfallversorgung im Westallgäu überhaupt keine Sorgen machen.“ Was Lackner allerdings beunruhigt, sei die Erfahrung, dass „Krankenhaus-Insolvenzen bei den Mitarbeitern Wellen schlagen“. Das führe oft dazu, dass gute neue Konzepte dann an fehlenden Ärzten und Pflegekräften scheitern.

Was hat der Kreistag im Detail beschlossen?

Der Landkreis wird einen Krankenhausbeirat als beratendes Gremien einrichten. Dort beteiligt werden neben dem Landrat Vertreter aller Fraktionen. Ausgestattet wird der Beirat mit einem Budget von 50.000 Euro, damit er externe Fachleute hinzuziehen kann - sowohl was medizinische als auch wirtschaftliche Fragen angeht.

Der Notfallmediziner und bundesweit als Fachberater tätige Christian Lackner (links, mit Landrat Elmar Stegmann und Landratsamtsjurist Erik Jahn) verdeutlicht den Kreisräten, dass die Westallgäuer Bevölkerung selbst bei einer kompletten Schließung der Notaufnahme im Lindenberger Krankenhaus keine Angst haben müsse, bei schweren Unfällen oder ähnlichem nicht gut versorgt zu werden. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Der Kreistag hat zudem die Verwaltung beauftragt, die Gutachten zur Notfallversorgung im Westallgäu voranzutreiben. Zudem soll die Verwaltung Druck auf die Gesundheitsministerien in Berlin und München ausüben, um die Themen Krankenhausplanung und -finanzierung „nachhaltig zu reformieren.“

Wie könnte eine „Notaufnahme light“ aussehen?

Gedacht ist an eine Anlaufstelle für „kleinere Notfälle“ - Infekte, Schnitte, Sturzverletzungen. Wie das ganz konkret aussehen soll, ist noch unklar. Lackner brachte ein Satellitensystem ins Spiel. Über solche Modelle werde in Berlin diskutiert.

Dabei könnte eine größere Klinik das Personal für eine solche Anlaufstelle in Lindenberg stellen. Dafür könnten Mittel aus einem Strukturfonds des Freistaates fließen. Eine Notaufnahme im engeren Sinn wird es in Lindenberg aber nicht mehr geben.

Was plant die Schwesternschaft selber?

Bundesweit gibt es drei Stufen von Notaufnahmen. Die bisherige in der Rotkreuzklinik ist in der untersten Stufe 1 eingeordnet. Aber schon dafür ist eine Intensivstation mit sechs Betten - drei davon mit Beatmung - nötig. Rund um die Uhr muss eine Computertomographie vorgehalten werden.

Zudem muss die Klinik Abteilungen für Innere Medizin und Chirurgie/Unfallchirurgie mit entsprechenden Fachärzten haben. Die müssen innerhalb von 30 Minuten beim Patienten sein.

Keine große Notaufnahme ohne Intensivstation

Eine Notaufnahme, die jenen Vorgaben entspricht, werde es allein schon deshalb nicht mehr geben, weil das neue Konzept für die Rotkreuzklinik keine Intensivstation mehr vorsieht. Aktuell will das Haus zwar „im Prinzip“ zu den Tageszeiten Anlaufstelle für Notfälle bleiben. Details dazu hat der Klinikträger bisher aber nicht genannt.

Während Lackner in der Hinsicht keine Schwierigkeiten sieht, stuft Kreisrat Martin Hessz, bisher Chefarzt an der Rotkreuzklinik, die Lage anders ein. Nach seiner Ansicht werde bei schweren Notfällen durch längere Transportwege wertvolle Zeit verloren gehen.

Welche Probleme sieht der Fachmanns?

Die personelle Lage an der Klinik sieht Lackner kritisch - wegen bereits erfolgter Kündigungen, aber auch, wenn weitere Mitarbeiter das Haus von sich aus verlassen. Zudem stelle sich die Frage der Notarztversorgung. Bisher sind dort auch Anästhesisten der Klinik aktiv. Verlassen jene das Haus, fallen sie vermutlich für den Notarztdienst aus. Der Notarztstandort im Westallgäu muss aus Sicht Lackners aber erhalten werden.

Stimmen zum Kreistags-Beschluss

Der Kreisrat und Lindenberger Bürgermeister Eric Ballerstedt sprach „von einem guten Beschluss“ und einem Schritt in die richtige Richtung. Aus seiner Sicht muss eine „Notaufnahme light“ in jedem Fall rund um die Uhr zugänglich sein. Er verwies auch darauf, dass wesentlich Elemente der Klinik erhalten blieben, was oft untergehe.

Landrat Elmar Stegmann hatte den Beschluss vorgeschlagen. Er verstehe die Ängste der Bevölkerung gut. Darauf gelte es Antworten zu finden. Die Diskussion müsse aber auf einer soliden Faktenlage geführt werden.

Der Lindauer Kreisrat Uwe Birk empfahl dringend, die „Bevölkerung mitzunehmen“. Die Diskussion um die Klinik habe die Menschen verunsichert. Das führt er auch auf die Kommunikation der Schwesternschaft beziehungsweise des Insolvenzverwalters zurück.

Keine Mehrheit für Defizitübernahme

Keine Mehrheit fand letztlich der Lindauer Kreisrat Karl Schweizer für seinen Antrag: Zwar sei der Kreis rechtlich nicht dazu verpflichtet - sollte aber dennoch einen Teil des Lindenberger Klinikbetriebs übernehmen. Das lehnte der Kreistag mit knapper Mehrheit ab.