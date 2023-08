In den vielen Orten im Kreis Lindau müssen Familien bangen, ob sie einen Kita–Platz für ihren Nachwuchs erhalten.

Im Jugendamt hoffen die Zuständigen, dass ein neues Projekt künftig Planen und Koordinieren des Angebots an Krippen– und Kindergartenplätzen erleichtert. Wobei klar ist: Der akute Mangel an Kita–Personal hebelt auch den besten Plan aus.

In welchen Orten werden wegen Personalmangels Öffnungszeiten gekürzt oder sogar Gruppen zusammengelegt?

Regelmäßig müssen Kita–Träger den Fachbereich Jugend und Familie, sprich das Jugendamt informieren, wenn sich Änderungen in den Öffnungszeiten ergeben. Nach Aussage des Jugendamts hat es aufgrund von Personalmangel im Februar und März dieses Jahres in drei Kindertagesstätten in Lindau verkürzte Öffnungszeiten gegeben.

Auch der Träger des Bodolzer Kindergartens St. Johannes in Ebnet hat die Behörde informiert, dass er seine Öffnungszeiten bis zum 31. August wegen „Wegfall und krankheitsbedingten Abwesenheiten des Personals“ verringern müsse.

Das sind auch die Gründe, weswegen in Lindenberg zwei Kitas ihre Öffnungszeiten seit Mai kürzen und in einem Fall sogar eine ganze Kita–Gruppe geschlossen wurde.

Für das bevorstehende Betreuungsjahr liegen dem Jugendamt aktuell noch keine Mitteilungen vor. „Dennoch wurde in Gesprächen mit verschiedenen Trägern angedeutet, dass der signifikante Personalmangel voraussichtlich weiterhin zu möglichen Einschränkungen der Öffnungszeiten ab September 2023 führen könnte“, so das Landratsamt auf Nachfrage der LZ.

Was geschieht, wenn Eltern deshalb ihre Arbeitszeiten verringern müssen, weil sie keine alternative Betreuungsmöglichkeit für ihren Nachwuchs haben?

„In der Realität ist es bedauerlicherweise nicht allen Familien möglich, auf ein bereits bestehendes Netzwerk aus unterstützenden Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten zurückzugreifen“, antwortet das Jugendamt. Sogar innerhalb der Betreuungseinrichtungen sei es mitunter schwierig, dass Eltern miteinander reden, um beispielsweise in Randzeiten Kinder gegenseitig zu betreuen.

Das Jugendamt ruft Familien in solchen Situationen dazu auf, zeitnah Kontakt mit dem Landratsamt aufzunehmen. Man könne dann andere Ansätze prüfen, um den Bedürfnissen der jeweiligen Familien gerecht zu werden.

Kindertagespflege gilt längst nicht mehr als alternative Lösung, weil es in diesem Bereich ebenfalls viel zu wenig Plätze gibt — wie will das Jugendamt das Problem lösen?

Immer mehr Eltern machen laut Jugendamt von ihrem Wunsch– und Wahlrecht Gebrauch und wünschen Kindertagespflege für ihren Nachwuchs: „Die Kinder profitieren von einer flexibleren und individuelleren Betreuung in kleineren Gruppen.“

Das sei jedoch keine Alternative zur institutionellen Kinderkrippenbetreuung. Vielmehr handle es sich dabei um eine bewusste Entscheidung der Eltern, die ein qualitativ hochwertiges und flexibles Betreuungsangebot bevorzugen. Die Nachfrage nach diesem Modell wachse kontinuierlich.

Das Landratsamt Lindau hat sich nach eigener Aussage „mit renommierten Partnern im Bereich der Kindertagespflege“ zusammengetan: Das übernehmen der Kinderschutzbund Lindenberg/Westallgäu e.V. für das Westallgäu und der Linzgau Kinder– und Jugendhilfe e.V. für den Lindauer Raum.

Das Landratsamt will die Rahmenbedingungen der Tagespflege optimieren, etwa mit einer Anpassung der Förderleistungen. Die Grundqualifizierung (160 Unterrichtseinheiten) für Tagespflegepersonen werde weiterhin jährlich von den Trägern der Fachberatungsstellen sichergestellt.

Wer ist in der Verantwortung, wenn Eltern letztlich das Recht auf Kita–Betreuung einklagen wollen oder müssen?

Die Zuständigkeit liegt bei den örtlich und sachlich zuständigen Trägern der Jugendhilfe. Im Freistaat Bayern sind dies die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie müssen sicherstellen, dass für jedes Kind, das einen Rechtsanspruch hat und für das ein Bedarf festgestellt wurde, „tatsächlich ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht“, schreibt das Landratsamt.

Wie oft hat es solche Klagen im Kreis Lindau bereits gegeben?

Bislang ist es nach Aussage des Jugendamtes durch die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen stets gelungen, Betreuungsplätze für die Kinder berufstätiger Eltern zur Verfügung zu stellen.

Das Lindauer Landratsamt arbeitet an einer Lösung, um dem Problem fehlende Kita–Plätze früher entgegenwirken zu können. Was verspricht sich das Jugendamt von diesem Hildesheimer Modell?

Das Bevölkerungsmodell der Hildesheimer Planungsgruppe fungiert nach Aussage des Jugendamts als fortschrittliches Planungs– und Prognosewerkzeug: „Es zielt im Wesentlichen darauf ab, Vorhersagen zur Bevölkerungsentwicklung in den verschiedenen Gemeinden des Landkreises Lindau zu treffen.“ Für die Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung im Kreis biete dieses Instrument eine erhöhte Planungssicherheit.

Die Prognosen berücksichtigen auch lokale Besonderheiten wie die Bevölkerungsstruktur, Geburtenhäufigkeit und Wanderungsmuster. Die Ergebnisse könnten kommunalpolitische Entscheidungen im Verwaltungsalltag fundierter absichern.

Wie weit ist jenes Projekt im Kreis Lindau bisher vorangekommen?

Die für die Berechnung notwendigen Daten wurden in diesem Jahr erstmalig von allen Städten und Gemeinden zum Stichtag 31. Dezember 2022 erfasst. Die Resultate liegen bereits für einige Kommunen vor. Sie werden nun mit den zuständigen Stellen analysiert und interpretiert. Die genaue Auswertung werde noch Zeit in Anspruch nehmen.

Liegen dem Jugendamt erste Informationen vor, in welchen Kommunen welcher Handlungsbedarf besteht?

Rein rechnerisch stehen in fast allen Kommunen des Landkreises ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung, heißt es in der Antwort des Jugendamts. Allerdings sei es aufgrund von Personalmangel nicht möglich, alle genehmigten Betreuungsplätze zu besetzen.

Hilfe Wo man bei der Suche nach einem Kita-Platz Unterstützung bekommt Wer auf der Suche nach einem Kita-Platz Hilfe braucht, kann sich an den Fachbereich Jugend im Lindauer Landratsamt wenden. Ansprechpartnerin für Kindertagespflege ist Eugenia Bronstein, sie ist telefonisch unter der Nummer 08382/270-178 erreichbar. Bei der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe ist Maria Rob-Laubenthal zuständig, unter der Nummer 0151/225 37 406 oder per Mail an [email protected]

Diese Situation führe zu einer „knappen Versorgungslage“, die nicht in jedem Fall ausgeglichen werden könne. Wenn in einer Kommune Handlungsbedarf besteht, würden in engem Austausch Lösungsansätze entwickelt.

„Generell bleibt die Situation der Kindertagesbetreuung im Landkreis Lindau, insbesondere in den beiden Städten, nach wie vor angespannt“, gibt das Jugendamt zu. Der sich zuspitzende Fachkräftemangel schlage sich sehr deutlich in diesem Bereich nieder.

Gibt es Vorschläge, wie — beispielsweise im Krippenbereich — das Problem nicht ausreichender Betreuung gelöst werden kann?

Nahezu alle Kommunen im Landkreis hätten den Bedarf an Kindertagesbetreuung genau im Blick. Sie würden sich aktiv dafür einsetzen, auch mittels temporärer Lösungen, umgehend Abhilfe bei Betreuungsengpässen zu schaffen.

Zusätzlich wurden weitere Betriebserlaubnisse für Krippen– und Kitagruppen beantragt, die nach Prüfung durch das Landratsamt bewilligt werden. Ein konkretes Beispiel hierfür sei die Erweiterung der Krippenkapazität im Gemeindekindergarten in Bodolz um zwölf weitere Plätze.

„Die meisten Kindertagesstätten befinden sich aufgrund des Mangels an qualifizierten Fachkräften in einer herausfordernden Lage“, stellt das Jugendamt fest. Aus diesem Grund plane der Fachbereich Jugend und Familie in Zusammenarbeit mit den Kita–Trägern einen Fachtag: Dort wolle man sich unter anderem den Schwerpunkten Fachpersonal gewinnen und sichern widmen sowie über die Qualifizierung von Quereinsteigern für den Beruf der pädagogischen Fachkraft sprechen.