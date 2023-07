„Der Stadt muss bewusst sein, dass ohne nachhaltige und richtungsweisende Entscheidungen des Stadtrats sich die finanzielle Lage nicht grundlegend ändern wird.“ Das Landratsamt hat den Haushalt der Stadt genehmigt — allerdings nur unter einer Auflage und mit deutlichen Worten. Wie Verwaltung und Stadtrat das in den Griff bekommen wollen, und wie es um die Mittelschule steht.

Anfang März hatte die Stadtverwaltung dem Landratsamt ihren Haushalt vorgelegt. Weil das Landratsamt aber die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt in Gefahr sah, hat es den Entwurf zunächst nicht genehmigt. Die Stadt hat daraufhin dargelegt, wie sie jetzt sparen und wo sie Geld erwirtschaften möchte.

Überzeugt hat das Landratsamt letztendlich unter anderem, dass die Stadt in der Zwischenzeit weitere Einnahmequellen dargelegt hat. Außerdem werden die Planungskosten der Mittelschule zunächst nicht vollständig benötigt, und es gebe „mögliche weitere Verkaufserlöse aus Grundstücksgeschäften“, die dem Landratsamt so vorher noch nicht bekannt gewesen seien.

„Auch wenn hier noch keine konkreten Zahlen genannt werden können, hat die Verwaltung zumindest die Möglichkeit aufgezeigt, wie der finanzielle Handlungsspielraum erhalten, beziehungsweise erhöht werden kann“, schreibt das Landratsamt.

Wir begrüßen es sehr, dass die Stadt jetzt über einen rechtswirksamen Haushalt verfügt. Christopher Horbach

Welche Sparmaßnahmen genau umgesetzt werden, obliege dem Stadtrat, der dies im Zuge der Haushaltskonsolidierungen entscheide.„Wir begrüßen es sehr, dass die Stadt jetzt nach mehr als einem halben Jahr in der haushaltslosen Zeit über einen rechtswirksamen Haushalt verfügt und die Verwaltung nun alle im Haushalt enthaltenen Maßnahmen umsetzen kann“, sagt Stadtkämmerer Christopher Horbach.

Wie will die Stadt an Geld kommen?

Die Stadt spart, wo sie kann. Bei den Haushaltsberatungen wurden Gelder, die noch nicht gebunden waren, auf den Prüfstand genommen und zum Teil gestrichen. Zusätzlich hat sie jede Menge Gebühren erhöht, darunter auch die für Kitas und Gastronomen. Erst am Mittwochabend hat der Stadtrat die Friedhofsgebühren erhöht, außerdem wird laut Landratsamt geprüft, ob Lindau eine Straßenreinigungsgebühr einführen kann.

Schon vor einigen Wochen hat der Stadtrat zudem das Parken teurer gemacht. Zusätzlich sind im Finanzplan bis 2026 keine Gelder für die Parkhäuser an Karl–Bever–Platz und Bahnhof Reutin enthalten. Dadurch entstehen im Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung Überschüsse von 1,6 Millionen Euro pro Jahr, die in den städtischen Haushalt fließen sollen.

Zudem sind in diesem Jahr Erlöse aus den Verkäufen der Grundstücke Stadtgärtnerei, Villa Engel und Limare geplant. Nicht im Finanzplan enthalten waren bisher Einnahmen aus den Grundstücken Bauhof, südliches Schloss Moos sowie aus dem kleinen Grundstück in der Mitte der Hinteren Insel, das nicht vom Bürgerentscheid betroffen war. Die Verwaltung prüfe derzeit, „ob und inwieweit sich bereits Veräußerungserlöse in den Jahren bis 2026 realisieren lassen“, schreibt das Landratsamt.

In einem Strategieworkshop habe sich der Stadtrat ein Konsolidierungsziel von vier Millionen Euro pro Jahr gesetzt. Dafür soll — unterstützt von einem externen Berater — eine ganze Liste voller Vorschläge erarbeitet werden. „Inwieweit dieses Ziel erreicht werden kann, ist aus unserer Sicht derzeit schwer abschätzbar“, schreibt das Landratsamt. „Allein unsere jährlichen Hinweise in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen (...) wurden regelmäßig ignoriert.“

Nach Ansicht der Stadtverwaltung bestehe mittlerweile jedoch das Bewusstsein im Stadtrat für die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung, so das Landratsamt weiter. Dazu gibt es auch einen Beschluss des Finanzausschusses.

Wie viele Schulden hat die Stadt und warum werden sie weiter steigen?

Ende des Jahres wird die Gesamtverschuldung der Stadt auf knapp 124 Millionen Euro gestiegen sein. Das entspricht einer Pro–Kopf–Verschuldung von 4792 Euro. Der Durchschnitt in Bayern liegt bei 920 Euro. „Der Höchststand der Gesamtverschuldung soll dann zum 31.12.2026 mit 141,044 Millionen Euro (5453 Euro pro Einwohner) erreicht werden“, schreibt das Landratsamt. „Bei diesen Schuldenständen sind weitere Kreditaufnahmen für eine mögliche Mittelschule noch nicht berücksichtigt.“

Erschwert werde „ein konsequenter Schuldenabbau“ dadurch, dass Grundstücksverkäufe, die einst dazu dienen sollten, die Schulden zu tilgen, nun als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt benötigt würden. Auch die Zinsen der Schulden werden in den kommenden Jahren immer teurer.

Wie steht es um die Mittelschule?

Ohne eine nachhaltige Konsolidierung, die jetzt schnell erfolgen muss, könne der Haushalt auch in den kommenden Jahren immer wieder in Gefahr sein, schreibt das Landratsamt. „Auch dringend anstehende Investitionen im Pflichtbereich, wie beispielsweise die Mittelschule, könnten unter Umständen nicht umgesetzt werden.“ Denn nur wenn dauerhaft Geld in den Vermögenshaushalt fließe, werde sich die finanzielle Lage der Stadt verbessern.

Als Kosten für die Mittelschule stand bisher eine Summe von 45 bis 54 Millionen Euro im Raum. Aus Sicht von Verwaltung und Stadtrat ist es wichtig, dass nun erst einmal eine Planung bis zur Baugenehmigungsreife erfolgt, damit die Gesamtkosten konkret berechnet werden können. Bis Ende 2024 wollte der Stadtrat dafür vier Millionen Euro zusammenkratzen.

Für dieses Jahr waren bereits 1,19 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. So lange der Haushalt aber nicht genehmigt war, konnte die Stadt über dieses Geld nicht verfügen, sagt Kämmerer Christopher Horbach. Dadurch hat sich die Planung der Mittelschule verschoben. In diesem Jahr werden dafür nur noch 300.000 bis 500.000 Euro benötigt.

Welche Auflage hat das Landratsamt der Stadt gegeben?

Die Stadt muss die ordentlichen Tilgungen für ihre Kredite „vollständig aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaften“ und dann dem Vermögenshaushalt, also dem Sparkonto der Stadt, zuführen. Dabei handelt es sich um die so genannte Mindestzuführung.

Ob die Stadt ihre Mindestzuführungen erwirtschaften kann, ist ein Indikator für ihre Leistungsfähigkeit, so das Landratsamt. „Es muss sichergestellt sein, dass sich die Stadt ihre bisher aufgenommenen und geplanten Schulden durch entsprechende Einnahmen des Verwaltungshaushalts auch leisten kann.“