Der Fahrer lädt Kartons mit Gemüse aus. An der Seite steht eine Palette voll mit süßen Stückchen. In knapp zwei Stunden werden die Kunden kommen. Nicht für jeden wird alles verfügbar sein. Alltag im Tafelladen der Caritas in Lindau heißt vor allem: die Balance zwischen Angebot und Nachfrage halten. Das ist oft sehr schwierig.

Rita Vidovic steht an einem großen Tisch. Sie sortiert Karotten und Salate, schaut mit drei anderen Frauen die Plastikschalen mit Trauben und Pilzen durch: Auch wenn die Kunden der Lindauer Tafel nicht viel Geld hätten und das Kilogramm Obst und Gemüse „nur“ 60 Cent kostet, sollen sie ordentliche Ware kaufen können.

Heute bleibt die Auslage leider halb leer. Eva Walter

Das sieht auch Eva Walter so. Sie richtet gespendete Backwaren vom Vortag in einer Vitrine und dem Regal dahinter her. Das soll optisch ansprechend aussehen, „wie beim Bäcker halt“, sagt sie. Doch so kunstvoll sie das Angebot an jenem Tag auch arrangiert: „Heute bleibt die Auslage leider halb leer.“

Menge an Spenden deutlich gesunken

Caritas–Geschäftsführer Harald Thomas und seine rund 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erleben das seit vielen Monaten immer häufiger: Es kommen längst nicht mehr so viele Lebensmittelspenden in der Tafel an, wie vor der Pandemie.

„Die Discounter kalkulieren heutzutage genauer“, erlebt Thomas. Und wenn Bäckergeschäfte kurz vor Feierabend ihre Waren zum halben Preis anbieten oder Supermärkte sogenannte Rettertüten, dann gebe es inzwischen auch dafür feste Kundschaft.

Folglich „gibt es in den Regalen in der Tafel oftmals große Löcher“, bedauert der Caritas–Chef. Daran ändern auch Aktionen wie „Kauf ein Teil mehr“ oder Tafel–Spendentüten in der Adventszeit nicht viel.

Mit anderen Tafeln tauschen

Froh ist Thomas, dass Firmen aus der Region den beiden Tafeln im Landkreis — neben Lindau gibt es eine weitere in Lindenberg — immer wieder größere Chargen überlassen, etwa Käse oder Getränke. Das ist zudem Jongliermasse, die über Tafel–Verteilzentren, wie es sie etwa am westlichen Bodensee gibt, auch einmal andere Produkte in den Lindauer Laden bringt.

Marmelade und Konserven stehen an diesem Tag auf dem Infoblatt, das einer der drei bei der Caritas festangestellten Fahrer in Händen hält. Er wird sich am nächsten Tag auf den Weg in Richtung Singen machen.

Haltbares ist immer rar in den Tafelläden. Da freuen sich Geschäftsführer und Tafelteam, wenn Privatleute Dinge wie Öl, Kaffee, Gemüsedosen oder auch Kosmetikprodukte wie Duschgel vorbeibringen.

Aber auch die 20–Kilo–Kiste frisch geerntete Äpfel, die ein Lindauer einmal im Monat bringt, löst ein Strahlen aus. „Da müssen wir nichts sortieren“, freuen sich Vidovic und ihre Mitstreiterinnen. „Wenn in den Kartons der Geschäfte viel angeschlagenes Obst und Gemüse enthalten ist, dann ist das schon eine ganze Menge Arbeit morgens.“

Dienstagsteam sucht dringend Verstärkung

Das Dienstagsteam hat allerdings ein Handicap: Es zählt nur noch fünf statt üblicherweise acht Köpfe. So fällt ein Helfer aus, weil der ältere Herr nun auf die Enkel aufpassen muss — die Familie hat keinen Kita–Platz für den Nachwuchs gefunden. Andere können krankheitsbedingt nicht mehr mithelfen.

Der Caritas–Geschäftsführer hat dafür Verständnis — sorgt sich aber um jene, die nun deutlich mehr Arbeit stemmen müssen: „Die brauchen dringend Verstärkung“, sagt Thomas. Er hofft, dass sich möglichst bald neue Ehrenamtliche finden, die als helfende Hände die Lindauer Tafel unterstützen.

Leider müssen wir am aktuellen Aufnahmestopp festhalten. Harald Thomas

Dass ihre Kundschaft sich in dem kleinen Geschäft in Reutin selbst heraussuchen dürfen, was sie benötigen, ist für Thomas „ein Zeichen an Wertschätzung“. Wobei „Raffer–Mentalität“ in der Tafel nicht geduldet wird: In der Liste der Ausweisnummern stehen keine Namen, wohl aber die Größe der Familie, die der Tafelausweis–Besitzer zu versorgen hat. „Da dürfen unsere Mitarbeitenden hier schon regulierend eingreifen“, betont der Geschäftsführer.

Sorgen bereitet ihm, dass der Andrang auf die Tafelausweise weiterhin hoch ist: „Leider müssen wir am aktuellen Aufnahmestopp festhalten“, bedauert Thomas. Zwar gibt es eine Warteliste — falls jemand wegzieht oder über einen längeren Zeitraum nicht mehr in den Tafelladen kommt. Doch auch dort ist nach 40 Namen Schluss.

Feste Einkaufstage vorgeschrieben

Jeder und jede darf nur zweimal pro Woche bei der Tafel einkaufen. Die Caritas hat dafür eine Liste erstellt. Wer zu den ersten gehört, die in den Laden dürfen, wird jeden Tag kurz vor Öffnung ausgelost.

Öffnungszeiten der Tafel Die Lindauer Tafel hat täglich geöffnet. Mehr Infos finden Sie HIER.

Das liegt nicht nur an der Tatsache, dass so viele Menschen in Lindau und Umgebung auf die Tafel angewiesen und die Menge der Spenden zurückgegangen ist. Vielmehr ist es auch der Größe des Ladens geschuldet: Mehr als drei bis vier Kunden könnten dort nicht gleichzeitig einkaufen.

Suche nach neuem Geschäft bisher erfolglos

Schon lange ist Harald Thomas auf der Suche nach einem anderen Geschäft. „Entweder sind die Mieten für die Caritas zu teuer oder der Raum nicht geeignet“, berichtet er. Denn wenn die Lindauer Tafel umziehe, dann brauche man dafür zum einen — einschließlich Vorbereitung und Lager — eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern.

„Und das muss dann endlich auch barrierefrei sein“, nennt er als zweiten Grund. Damit auch die ältere Kundschaft mit Rollator in den Laden kommen könne. Eine Alternative hat der Caritas–Geschäftsführer noch im Hinterkopf. Er hofft, dass sich da im kommenden Jahr endlich eine Lösung findet.