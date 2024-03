Als die Arbeiten am Kapitänsfriedhof anfingen, hatten schon einige Lindauer die Hoffnung, dass die Skulptur zurückkommt, die dort viele Jahre stand. Doch daraus wird wohl nichts: Wo sind Friederike und der Liebe Augustin hin?

Absperrgitter, ein Erdhügel und ein Loch in der Wiese kündigen Bauarbeiten am Kapitänsfriedhof am Seehafen an. Kehrt nun die Bronzestatue „Friederike und Lieber Augustin“ an ihren angestammten Platz zurück?

Offensichtlich werden die beiden von einigen Lindauerinnen und Lindauern vermisst. In der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist ...“ wird jedenfalls immer wieder nach ihnen gefragt. Doch ein Wiedersehen wird es wohl so schnell nicht geben.

Neue Pflanzen auch am Kapitänsfriedhof

Im Bereich des Kapitänsfriedhofs finden - wie im Stadtgarten und am Kreisverkehr am Europaplatz - derzeit Umbaumaßnahmen statt und die Grünanlagen werden teilweise neu bepflanzt.

Der Kapitänsfriedhof wird umgestaltet. (Foto: Yvonne Roither )

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die bestehenden Wechselflorflächen von bisher 480 Quadratmetern auf 265 Quadratmeter reduziert werden. Die frei werdenden Beete mit etwa 200 Quadratmetern werden zu Staudenflächen umgestaltet und mit Natursteinpflaster umrandet.

Die Umgestaltung ist ein Pilotprojekt, das der Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen hat, auch um Geld zu sparen.

Warum die Figuren nicht wieder zurückkehren

Doch auch wenn die Pflanzflächen am Kapitänsfriedhof umgestaltet sind: Friederike und der Liebe Augustin, die im Vorfeld der Gartenschau abgebaut wurden, kehren nicht zurück. „Die Figuren sollen vorerst nicht wieder eingebunden werden“, schreibt Patricia Herpich, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage.

Unsachgemäße Nutzung als Klettergestell Patricia Herpich

Diese hätten durch die Witterung, aber auch durch die „unsachgemäße Nutzung als Klettergestell“ über die Jahre sehr gelitten. Sie seien in einem Zustand, in dem sie „weder stand- noch verkehrssicher“ seien. „Eine Aufstellung im Freien ist daher nicht mehr möglich“, stellt Herpich klar.

Ein neues Angebot

Alle Bauteile seien gesichert und eingelagert worden. „Es gibt vage Überlegungen die Statuen zu rekonstruieren und an einem neuen Standort im näheren Umfeld aufzustellen“, so Herpich weiter.

Allerdings wird es am Kapitänsfriedhof bald ein anderes Angebot geben. Im Rahmen der Neugestaltung soll dort ein „kleines Spielangebot“ etabliert werden, schreibt Herpich. „Hierdurch soll der Aufenthalt an der Promenade und im Außenbereich der umliegenden Gastronomie attraktiver werden.“