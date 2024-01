Das am Sonntag verstorbene Fußballidol Franz Beckenbauer hat in Deutschland viele Anhänger und Fans gehabt. Einer von ihnen ist Werner Mang. Der Lindauer Schönheitschirurg kannte den Fußballkaiser seit 1984 und war seither mit ihm befreundet. Besonders eine Sache schätzte Mang an Beckenbauer.

Ich hatte ein paar Tränen in den Augen, als ich von seinem Tod mitbekommen habe. Werner Mang

Werner Mang hat unzählige Prominente in seinem Leben getroffen. Der Lindauer Schönheitschirurg hat bereits die Hand des Dalai Lama geschüttelt, des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und sprach mit vielen weiteren Berühmtheiten aus Politik, Sport und Showbusiness.

Mang trauert um Beckenbauer

Den nachhaltigsten Eindruck bei ihm hat allerdings Franz Beckenbauer hinterlassen. „Durch meinen Beruf habe ich nationale wie internationale Berühmtheiten kennengelernt. Doch Franz Beckenbauer war der wertvollste und großartigste Mensch von allen“, sagt Werner Mang. „Ich hatte ein paar Tränen in den Augen, als ich von seinem Tod mitbekommen habe.“

Der nun im Alter von 78 Jahren verstorbene Beckenbauer sei für ihn ein Vorbild gewesen. „Trotz seines Bekanntheitsgrades war er sehr bodenständig und empathisch“, sagt Mang. Das verdeutliche auch ein Beispiel aus einer Vielzahl gemeinsamer Erlebnisse.

Beckenbauer erfüllt Autogrammwunsch

„Wir waren beim Essen mit einigen Spielern des FC Bayern München“, erinnert sich Mang. „Als ein kleiner Junge an den Tisch kam und ein Autogramm wollte, lehnte dies der damalige Torhüter des FC Bayern ab.“ Beckenbauer beobachtete die Szene und holte den Jungen zu sich. „Er sagte zu ihm: ,Komm‘ her Bub, du bekommst ein Autogramm von mir‘“, erzählt Mang.

Diese Freundlichkeit und Nähe wurden überall geschätzt, von den Mitmenschen gleichermaßen wie von den Fans und den Angehörigen. So erinnert sich Mang noch an das erste Treffen mit Beckenbauer. 1984 sei dies gewesen, als sich beide beim Golfspielen kennenlernten. „Wir waren beim Beckenbauer-Cup in eine Gruppe eingeteilt“, sagt Mang.

Beruhigende Worte des Kaisers

Der Kaiser erschien schick gekleidet, mit gelber Hose und beherrschte das Spiel mit dem kleinen, weißen Ball nahezu perfekt, erinnert sich Mang. „Er war ein sehr guter Golfer.“ Während Beckenbauers Abschläge gelangen, traf Mang zuerst keinen Ball richtig. „Aber Franz blieb ganz ruhig und sagte lediglich: ‚Sei nicht so nervös, sei ganz entspannt‘“, erzählt Mang. Und mit den beruhigenden Worten Beckenbauers hätte dann auch Mang zu seinem Spiel gefunden.

Der Lindauer Schönheitschirurg Werner Mang (oben, links) ist häufig zu Gast in der Loge des FC Bayern München. Auf dem Foto aus dem Jahr 2014 stehen neben Mang noch Lothar Matthäus und der nun verstorbene Franz Beckenbauer. (Foto: imago/MIS )

Die Verbindung zum Fußballidol riss nicht ab. Regelmäßig trafen sich Beckenbauer und Mang zum Golfspielen. Auch mit Mangs Frau Sybille war Beckenbauer eng befreundet.

Sybille Mang nicht Beckenbauers Beuteschema

„Er war ja sehr charmant gegenüber Frauen“, erinnert sich Mang und ergänzt schmunzelnd: „Allerdings passte Sybille nicht in sein Beuteschema.“ Denn während Sybille Mang dunkelhaarig ist, hätte Beckenbauer blonde Frauen bevorzugt. „Ich musste also nicht eifersüchtig sein“, sagt Mang und lacht.

Auch bei den Spielen des FC Bayern trafen sich beide regelmäßig. Zuletzt vor rund zwei Jahren. „Da bin ich erschrocken, als ich ihn sah, weil er doch stark gealtert ist.“

Viele Schicksalsschläge zuletzt

Die Anschuldigungen und Ermittlungen im Zuge der Ungereimtheiten bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hätten ihm wohl zugesetzt, vermutet Mang: „Solche Attacken hat er nicht verdient. Ihn so zu demontieren, daran ist er wohl zerbrochen.“ Es folgten in Beckenbauers letzten Lebensjahren viele Krankheiten und auch der Tod seines Sohnes. „Auch deshalb zog er sich später völlig zurück.“

Mangs ausgezeichnete Beziehungen waren auch der Grund, warum der FC Bayern im Jahr 2019 ein Freundschaftsspiel bei der SpVgg Lindau absolvierte, die zu jener Zeit ihren 100. Geburtstag feierte.

Mang holt FC Bayern nach Lindau

„Während meines Besuchs in Schanghai habe ich den damaligen Chinarepräsentant des FC Bayern getroffen“, erzählt Mang, der zur damaligen Zeit der Präsident des Kreisligisten war. „Von ihm bekam ich mit, dass der FC Bayern nicht nach China kommen würde.“

Mang ergriff die Chance, nutzte seine Kontakte zu Karl-Heinz Rummenigge und Franz Beckenbauer erfolgreich. Sechs Wochen später standen die Stars des FC Bayern in Lindau auf dem Fußballplatz. „Es war ein tolles Event, aber viel Stress, weil die Zeit so knapp war.“

Beckenbauer selbst war allerdings nicht in Lindau dabei. Schon damals war er gezeichnet. Trotzdem überraschte Mang nun der Tod des Fußball-Weltmeisters. „Er ist viel zu früh gestorben“, bedauert der Lindauer. „Sein Tod macht mich richtig traurig. Er ist er erste Mensch, der nicht direkt zur Familie gehört, bei dem ich Tränen in den Augen hatte.“ Und damit ging es ihm nicht anders als vielen Menschen in Deutschland, als sie vom Tod Beckenbauers am vergangenen Montag mitbekamen.