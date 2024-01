In der Sendung „Wirtschaft vor Acht“ hat Markus Gürne genau 2.45 Minuten, um komplexe Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erklären. Beim IHK-Neujahrsempfang sitzt ihm der Gong der Tagesschau nicht im Nacken. Er redet sich warm - und verrät, warum es uns interessieren sollte, wenn in China ein Sack Reis umfällt.

Der Ressortleiter der ARD-Finanzdirektion braucht für seine Lektion in Sachen Finanzen nur eine Folie. Die Weltkarte, in der rot markiert ist, wer das Sagen hat: China, Indien, Russland und die USA. Als Mitglied eines Gesprächskreises der Vereinten Nationen bekommt Gürne die Ansichten von Wirtschaftsberatern und ehemaligen Ministern mit. Sein Fazit: „Da kann es einem als Europäer Angst und Bange werden.“

Er weiß, was die großen Vier von Europa erwarten: dass Europa „weiterhin politisch nicht stattfindet“, aber dank seiner Kaufkraft weiterhin Produkte aus China, Indien, Russland und den USA kauft.

Land der „Empörten und Betroffenen“?

Gesellschaft und Wirtschaft müssten sich ändern, davon ist Gürne überzeugt. Doch in Sachen Veränderung sei Deutschland nicht gut. Aus dem Land der Dichter, Denker und Tüftler sei ein Land der „Empörten und Betroffenen“ geworden.

Wenn der Bürokratiewahn wüte und in einer freien Gesellschaft Grüppchen mit moralischem Absolutheitsanspruch erklärten, was man sagen dürfe und was nicht, sei „die Straße für Innovation und Pragmatismus schmal“. Dabei sei das Label „Made in Germany“ immer noch wertvoll. Das sei laut Gürne auch der Grund, warum Elon Musk in Deutschland ein Tesla-Werk gebaut hat.

Was jetzt nicht mehr gilt

Die Zeiten, in denen die USA bis ans Ende aller Tage die Sicherheit Europas garantieren, Deutschland russisches Gas günstig erhält, seltene Erden aus China bekommt und im Gegenzug Fertigprodukte nach China verkaufen kann, seien vorbei. Die aktuelle Welt sei von Protektionismus geprägt.

Und was passiert, wenn Donald Trump US-Präsident wird und einen Friedensschluss gegen die Abtretung der besetzten Gebiete in der Ukraine forciert? „Wird Putin das als Stoppschild oder als Einladung verstehen?“, fragt Markus Gürne. Und wie gehen wir mit der Abhängigkeit von China um?

Für den Finanzexperten ist klar: Die deutsche Wirtschaft sollte dringend flexibler und widerstandsfähiger werden. Andere Länder machen es uns vor: Österreich und Italien schafften es, eine Maut auf die Beine zu stellen. „Wir zahlen für eine Maut, die wir nicht haben.“

Warum die Energiewende für die Wirtschaft wichtig ist

Die Energiewende sei wichtig - nicht nur wegen des Klimas. „Aus wirtschaftlicher Perspektive muss man die Transformation machen“, betont der Finanzexperte. Wenn man Indern und Chinesen dieses Geschäftsfeld überlasse, bekomme man große Probleme. Gürne: „Ökonomie und Ökologie gehören zwingend zusammen.“

Doch der Staat müsse das auch schmackhaft machen: Wenn er als Privatmann in Deutschland Stromspeicher installiere, werde er zum Stromunternehmer - und müsse seitenweise Formulare ausfüllen und eine Umsatzsteuernummer beantragen. In Schweden dagegen, wo Gürne ein Ferienhaus hat, bekomme er vom Staat einen Tilgungszuschuss von 30 Prozent.

Während man in Deutschland Ladestationen für E-Autos suchen müsse, seien in Schweden bereits in vielen Parkplätze Induktionsschleifen im Boden verbaut. Außerdem gebe es dort Anreize über den Preis: „E-Autos sind um 10.000 Euro günstiger als Verbrenner.“

Mehr Eigenverantwortung

Wo also liegt die Lösung? „Wir müssen verstehen, dass wir selbst viel mehr für unsere Wirtschaft tun müssen“, sagt Gürne und fordert „Eigenverantwortung und Eigenorganisation“. Voraussetzung dafür seien Finanzbildung, „informieren statt zu missionieren“ und Kommunikation.

In Deutschland lägen 7,8 Billionen Euro Vermögen auf den privaten Konten der Bürger. „Wo könnten wir sein, wenn ein Teil des Geldes investiert würde?“

Der Mittelstand mache es vor. Hier gebe es die benötigte Innovationskraft und Pragmatismus, sagt Markus Gürne zur Freude des Publikums. Weil kleine Unternehmer Probleme sofort abstellen müssten.

Konkrete Vorschläge, wie Deutschlands Wirtschaft widerstandsfähiger wird, bleibt auch der Finanzexperte schuldig. Dafür reichen wohl auch 45 Minuten nicht. Dem Publikum gefällt’s. So ist der deutsche Bürokratie-Wahnsinn wenigstens zur Unterhaltung gut.