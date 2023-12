An seine erste Begegnung mit den Aktiven des damals jungen Treffpunkt Zech erinnert sich Peter Heinze noch sehr genau: In der Tiefgarage in der Adalbert-Stifter-Straße soll ein Stadtteilfest stattfinden - „da war ich überhaupt nicht begeistert“. Warum er seine Meinung änderte und welche Folgen das für ihn hat, das erzählt Heinze im Gespräch mit der LZ.

Natürlich trifft man sich dazu im Treffpunkt Zech. Der ist nach zwei Umzügen jetzt in der Adelheid-Donderer-Straße zu Hause. Es ist ein quirliger Ort, an dem sich verschiedenste Nationen und Generationen begegnen.

Heinze steht míttendrin. Der rüstige Senior ist für viele in Zech Ansprechpartner. Seit zwei Jahrzehnten ist er nun ehrenamtlich im Treffpunkt aktiv. Das „nicht begeistert“ hat er längst hinter sich gelassen.

Was ein erster PC-Kurs ausgelöst hat

Er erinnert sich daran, wie er seinerzeit bei Uschi Völzke im alten Treffpunkt aus Neugier einen ersten PC-Kurs belegte. Und auch daran, „wie die Jugendlichen da meine ersten Gehversuche mit Computern unterstützten“, fügt er schmunzelnd an. Dass er wenige Jahre später Digital-Beauftragter des Treffpunkts wird, hatte er sich vor 20 Jahren nicht träumen lassen.

Ob ein Anrufbeantworter Macken hat, ein Fernsehgerät streikt oder andere technische Probleme anstehen - Peter hat immer ein offenes Ohr. Gaby Zobel

Heinze ist nach dem Fall der Mauer aus Gera an den bayerischen Bodensee gekommen: Der Eisenbahner sollte versetzt werden. „Rosenheim, Holzhausen oder eben Lindau“ hätte ihm die Bahn als Alternativen vorgelegt. Er entschied sich für die Inselstadt. Weil seine Mutter zu jener Zeit schon im Allgäu lebte.

Faible fürs Digitale entdeckt

Die große Leidenschaft des Neu-Lindauers sind seinerzeit Dias und Filmen. „Damals natürlich analog“, fügt er an. Doch das Digitale beginnt ihn zu interessieren. Und das nicht nur, weil der Schwiegersohn IT-Spezialist ist.

Die Computerwelt wird für Heinze zur neuen Aufgabe und Herausforderung. Und sein Wissen gibt er danach gerne weiter. Digitalisiert Filme, leitet dann selbst im Treffpunkt unter dem Dach der Grundschule Computerkurse. Alles ehrenamtlich natürlich.

Bis heute kümmert sich Heinze im Treffpunkt um alles, was mit dem Thema Computer zu tun hat, richtet beispielsweise auch virtuelle Konferenzen ein. „Er ist einfach unser Digital-Beauftragter“, strahlt die frühere Zecher Quartiersmanagerin Gaby Zobel über das Engagement des Seniors.

Der Mann „für alle Fälle“ im Stadtteil

Doch nicht nur im Mehrgenerationshaus - wo er zudem ein Stadtteil-Frühstück mitorganisiert - ist Heinze aktiv. Auch außerhalb dieses Ortes ist er oft im Einsatz.

Wenn er mit seinem Mischlingshund spazieren geht, sprechen ihn oft Menschen an. Oder sie rufen ihn an. „Ob ein Anrufbeantworter Macken hat, ein Fernsehgerät streikt oder andere technische Probleme anstehen - Peter hat immer ein offenes Ohr“, schildert Zobel. „Und das sogar am Sonntag.“ Heinze grinst: „So viel Zeit muss sein.“

Über das Ehrenamt hat der mittlerweile 80-Jährige viele Kontakte zu den Menschen in seinem Stadtteil geknüpft. „Peter hat dadurch ein großes soziales Netzwerk aufgebaut“, sagt die frühere Quartiersmanagerin. Es ist eines ihrer großen Ziele während ihrer beruflichen Arbeit dort gewesen: Dass die Menschen in Zech miteinander reden, sich gegenseitig unterstützen.

Ganz nebenbei hat der ehemals leidenschaftliche Filmer mit seinem nun seit zwei Jahrzehnten währenden Ehrenamt ein neues Hobby gefunden: Im Treffpunkt Zech mitzuarbeiten und den Mitmenschen in Zech zu helfen, ist für den mittlerweile 80-Jährigen nicht nur ein wichtiger Schritt gewesen, seinen Platz in Lindau, in Zech, zu finden. Heinze ist zudem überzeugt: „Die ehrenamtliche Arbeit hält mich jung.“