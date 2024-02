Die unendliche Geschichte des Lindauer Pannenaufzugs: Seit Wochen ist der Bahnhof in Reutin alles andere als barrierefrei. Was bedeutet das für die Menschen, die auf darauf angewiesen sind? Darüber sprechen Timo Schoch und Julia Baumann in der aktuellen Folge des Lindau-Podcasts. Die aktuellen Podcastfolgen gibt es immer freitags auf schwaebische.de und allen gängigen Podcast-Plattformen.