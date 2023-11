Durch ein Leck in einer Wasserleitung hat in der Gemeinde Achberg am Montagabend der Druck in den Leitungen vieler Haushalte gefehlt. Die Experten des Wasserzweckverbands fanden die undichte Stelle zwar rasch und dichteten die Leitung schnell wieder ab ‐ trotzdem kann jederzeit wieder ein Leck irgendwo in der Gemeinde auftreten.

Ausgepowert und verschwitzt kommt Emma nach Hause. Nach dem Sport denkt die Schülerin an eine warme Dusche. Sie stürmt ins Bad und dreht den Hahn auf. Aber außer einem Rinnsal kommt nichts aus dem Duschkopf.

Sie dreht sich um und dreht den Hahn im Waschbecken auf. Doch auch da: das gleiche Bild. Es fehlt der Wasserdruck. Doch damit ist Emma nicht allein. In einigen Teilen Achbergs rinnt das Wasser am vergangenen Montagabend lediglich aus den Hähnen der Haushalte.

Warnmeldung geht um etwa 21.50 Uhr ein

Es ist etwa 21.50 Uhr als beim Wasserzweckverband eine Warnmeldung eingeht. Vom Notfall alarmiert, fahren umgehend die Techniker in die Gemeinde. Eine undichte Stelle in einer Leitung sorgt dafür, dass die Wasserversorgung in Achberg gestört ist. Unterhalb des Humboldt-Hauses orten die Techniker schließlich das Leck auf einer grünen Wiese.

Dabei hatten die Achberger noch Glück, dass zumindest noch etwas Wasser aus ihren Hähnen kam. „An dieser Stelle gibt es eine Ringleitung. Es war also immer Wasser da, allerdings mit zu wenig Druck“, sagt der Achberger Bürgermeister Tobias Walch.

Bürgermeister erhält Anruf gegen 22.30 Uhr von einem Bürger

Er selbst wurde etwa gegen 22.30 Uhr von einem Bürger telefonisch auf die mangelnde Wasserversorgung aufmerksam gemacht. Walch informierte umgehend den Wasserzweckverband. Zu diesem Zeitpunkt waren die Techniker aber bereits an Ort und Stelle.

So sei es den Spezialisten gelungen, das Problem schnell zu beheben und das Leck noch in der Nacht abzuschiebern. Lediglich ein Anwesen hätte bis Dienstagmorgen noch notversorgt werden müssen. „Eine Notleitung hat es aber auch dafür nicht gebraucht“, sagt Walch.

Leck in rund 50 Jahre alten Leitung

Der Schaden sei dabei an einer rund 50 Jahre alten Leitung aufgetreten. „Das passiert leider, dass solche alten Leitungen ab und zu Probleme machen und deshalb Lecks vorkommen“, sagt Walch.

Der Zweckverband weiß darüber Bescheid und tauscht die Leitungen nun Schritt für Schritt aus. Bürgermeister Tobias Walch

Während seiner Amtszeit hätte es immer mal wieder einen Wasserschaden gegeben. Er hätte solche Lecks sowohl im Sommer als auch im Winter bereits erlebt. Deshalb ist er sich fast sicher, dass auch dieser Schaden nichts mit der Witterung zu tun hatte. Eine genaue Analyse werde es von den Experten des Wasserzweckverbands bald geben.

Untersuchung der Ursache läuft

„Die Techniker schauen gerade, woran es diesmal gelegen hat“, sagt der Achberger Bürgermeister. An der nun defekten Stelle werde außerdem untersucht, ob eine punktuelle Reparatur ausreiche oder ob daraus eine größere Baustelle wird.

Die naheliegende Ursache für das Leck dürften also die altersschwachen Leitungen sein. Deshalb könnten auch künftig in Achberg immer mal wieder Wasserschäden auftreten, weil in der Gemeinde noch einige alte Leitungen verbaut sind. „Der Zweckverband weiß darüber Bescheid und tauscht die Leitungen nun Schritt für Schritt aus“, sagt Walch.

Neue Leitungen für ganz Achberg dauert noch

Es werde allerdings Zeit brauchen, bis die Gemeinde vollständig neue Wasserleitungen habe. Aus personellen und finanziellen Gründen ginge das nicht alles sofort.

„Der Zweckverband unterhält ein 180 Kilometer langes Netz“, ergänzt der Verbandsvorsitzende und Bürgermeister von Weißensberg, Hans Kern. „Deshalb befinden wir uns in einem ständigen Sanierungsprozess.“

Emma jedenfalls holte die Dusche am Morgen nach dem Leck nach. Dann sprudelte das Wasser bereits wieder wie gewohnt aus dem Duschkopf.