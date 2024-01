Zu 503 Einsätzen ist die Lindauer Feuerwehr im vergangenen Jahr ausgerückt. „Das war kein normales Jahr“, sagt Kommandant Florian Kainz. Sondern eines der einsatzreichsten, das die Feuerwehr je hatte. Eine Nacht sticht dabei besonders heraus: Durch ihre Zusammenarbeit beim großen Sturm wurden die Lindauer Blaulichtorganisationen zum Vorbild für andere.

Diese Donnerstagnacht im August 2023 wird den Mitgliedern von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst noch lange im Gedächtnis bleiben. Über Lindau zog ein heftiger Sturm hinweg. Die Windböen waren so stark, dass sie ganze Baumriesen entwurzelten. Der Campingplatz in Zech musste evakuiert werden. 800 Urlauberinnen und Urlauber verbrachten die Nacht auf Feldbetten in der Inselhalle. „Allein am Campingplatz hatten wir 100 Einsätze“, sagt Kainz bei der Hauptversammlung der Feuerwehr am Montagabend in der Inselhalle.

Diese Nacht habe vor allem eines gezeigt: „wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten“. Dass der Einsatz vorbildlich ablief, betonen auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Landrat Elmar Stegmann und Michael Jeschke, Leiter der Lindauer Polizeiinspektion.

Polizei hielt Vortrag über Einsatz bei Sturm

„Wir sind da sehr professionell rübergekommen“, sagt Jeschke. Das habe auch einen Dozenten der Bayerischen Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck beeindruckt, der zufällig unter den geretteten Campern war. Die Hochschule habe ihn und einen Kollegen daraufhin eingeladen, einen Vortrag über den Einsatz zu halten.

Doch der Sturm war nicht das einzige Wetterereignis, wegen dem die Feuerwehr ausrücken musste. Direkt danach kam der Regen - und mit ihm zehn Einsätze wegen überfluteter Straßen.

Wir haben daraus eine Übung fürs Wasseransaugen aus dem Bodensee gemacht. Florian Kainz

Im Frühsommer war es die Trockenheit, die sie beschäftigte. Die Feuerwehrkräfte wurden kreativ: Mit ihren dicken Schläuchen halfen sie den Garten- und Tiefbaubetrieben beim Gießen. „Wir haben daraus eine Übung fürs Wasseransaugen aus dem Bodensee gemacht“, erzählt Kainz.

Und beim plötzlichen Wintereinbruch Anfang Dezember fuhren er und seine Kameraden an einem Wochenende mehr als ein Dutzend Einsätze, bei denen sie Straßen, Autos und Gebäude von herab gestürzten Bäumen befreiten. 80 Mal ausrücken musste die Feuerwehr zudem wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen, die sich meistens als Fehleinsätze herausstellen.

Vier Autounfälle mit sechs Toten

Gebrannt hat im vergangenen Jahr unter anderem ein Schuppen im Birkenried, wo die Lindauer Feuerwehr die Kollegen aus Wasserburg unterstützte. Größere Einsätze waren außerdem in Schönau, wo ebenfalls ein Schuppen brannte und am brennenden Kugelfang der Lindauer Schützen. Bei der Villa Schnakenburg konnten die Einsatzkräfte gerade noch verhindern, dass das Feuer von einem kleinen Kellerraum auf das restliche Gebäude übergriff.

Das macht was mit den Helfern. Michael Jeschke

Auch bei vier Autounfällen mit insgesamt sechs Toten war die Lindauer Feuerwehr mit Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Einer der Unfälle war am Karfreitag, ein anderer zwei Tage vor Heiligabend. „Das macht was mit den Helfern“, sagt Lindaus Polizeichef Michael Jeschke, und rief die Mitglieder der Feuerwehr auf: „Melden Sie sich, wenn es Ihnen nicht gut geht.“ Glücklicherweise gebe es verschiedene Möglichkeiten zur psychologischen Betreuung für Einsatzkräfte.

Eine Stütze sind sicher auch die Kameradinnen und Kameraden. Dass die bei ihrem Ehrenamt auch viel Spaß haben, wurde am Montagabend in der Inselhalle deutlich. Das Weinfest, das die Feuerwehr am Kleinen See organisiert hatte, war offenbar ein voller Erfolg, nicht nur finanziell. „Damit haben wir eine alte Tradition geweckt“, sagt Kommandant Kainz. Das „legendäre Sommerfest der Hauptwache“ sei früher fast am gleichen Ort gewesen.

„Das Wichtigste an einem Ehrenamt ist, dass man Spaß daran hat, wofür man sich einsetzt“, findet die neue Feuerwehrpflegerin Annette Schäfler (FB). Nach den Querelen im vergangenen Jahr rund um die Kommandantenwahl habe sie Sorge gehabt, dass der ein oder andere die Feuerwehr verlässt. „Ich danke denen, die mit diesem Gedanken gespielt haben und dann zum Wohle der Feuerwehr entschieden haben, zu bleiben.“