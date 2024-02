Die Aufzüge am Bahnhof Reutin sind ein Ärgernis, seit es sie gibt. Zumindest einer von ihnen ist ständig kaputt. Immer wieder bleiben dort Menschen stecken - und die Feuerwehr muss sie befreien. Dabei wäre das eigentlich Sache der Bahn. Doch die Recherche der LZ ergibt: Die kann ihrer Aufgabe überhaupt nicht nachkommen. Darum hat sie nun auch den zweiten, funktionierenden Aufzug außer Betrieb gesetzt.

Seit der Bahnhof Reutin vor gut drei Jahren eröffnet wurde, ist die Lindauer Feuerwehr 16 Mal dorthin ausgerückt, um Reisende aus einem der Aufzüge zu befreien. In der Regel fiel der kaputte Aufzug daraufhin für mehrere Tage oder sogar Wochen aus.

Reisende müssen ihre Räder jetzt die Treppe hinunter tragen. (Foto: Christian Flemming )

Zu brenzligen Situationen ist es schon öfter gekommen: Einmal bekamen die Eingesperrten Atemnot, ein anderes Mal waren gleich sieben Zug-Reisende samt Gepäck in der Kabine eingepfercht.

Ein Fahrradfahrer musste wegen technischer Schwierigkeiten beim Öffnen eine ganze Stunde im Aufzug ausharren. Und Mitte Januar mussten zwei Jugendliche über die Deckenklappe aussteigen. Zum Glück waren sie sportlich genug. Seitdem ist dieser Aufzug mal wieder defekt.

Bisheriger Servicepartner ist „nicht in der Lage“, Vertrag einzuhalten

Für die Lindauer Feuerwehr sind die ständigen Rettungsaktionen eine „unbefriedigende Situation“, wie Kommandant Florian Kainz bei der Jahreshauptversammlung sagt. „Es kann nicht sein, dass sich Ehrenamtler um etwas kümmern, was Aufgabe der Bahn ist.“ Denn eigentlich muss die Bahn eine Servicefirma bezahlen, die im Notfall die Menschen aus dem Aufzug befreit. Doch wenn die nicht kommt, muss die Feuerwehr einspringen.

Die Lindauer Zeitung hat die Bahn schon mehrfach nach der beauftragen Firma gefragt. Um wen es sich handelt, wo sie ihren Sitz hat und wie lang ihr Anfahrtsweg ist - all diese Fragen hat die Bahn bislang immer mit Verweis auf den Datenschutz abgebügelt.

Ob die Firma überhaupt jemals Menschen aus einem Aufzug am Bahnhof Reutin befreit hat, beantwortet die Bahn ebenfalls nicht konkret. Auf mehrfaches Nachhaken räumt eine Sprecherin jetzt allerdings ein, dass „der bisherige Servicepartner nicht in der Lage“ sei, den Vertrag mit der Bahn einzuhalten. Darum suche die Bahn „mir Hochdruck“ nach einem neuen Partner, der für sie die Menschen befreit, wenn der Aufzug mal wieder feststeckt.

Zurzeit gibt es also gar niemanden außer der Feuerwehr, der Zugreisende im Notfall aus dem Aufzug holt. Weil sie derzeit keinen Servicepartner habe, habe die Bahn jetzt auch den zweiten, funktionierenden Aufzug außer Betrieb gesetzt, erklärt die Sprecherin auf Nachfrage der LZ. Beide Aufzüge sollen erst wieder eingeschaltet werden, wenn eine neue Servicefirma gefunden ist.

Reparaturarbeiten gehen kaum voran

Währenddessen gehen die Reparaturarbeiten am kaputten Aufzug offenbar kaum voran. „Bedauerlicherweise zeigte der Aufzug an der Verkehrsstation Lindau-Reutin in der Vergangenheit diverse technische Störungen mit einem für die eingesetzten Fachfirmen nicht klar zuordnenbaren, diffusen Fehlerbild“, schreibt die Sprecherin dazu. Die Probleme der Anlage seien „sehr untypisch für einen Aufzug im ersten Drittel seines Lebenszyklus“.

Zuletzt sollten Techniker verschiedene Verschleißteile austauschen - offenbar ohne Erfolg. „Daher arbeiten wir aktuell mit Nachdruck weiter an Fehleranalyse und -behebung.“ Nach der Reparatur plane die Bahn dann eine „Testphase“, die „möglichst alle Alltagssituationen“ abbilden soll.

Das bedeute: „Die Techniker testen und prüfen alle Funktionen“ des kaputten Aufzugs, bevor dieser wieder in Betrieb gehe. Die Bahn rechnet damit, dass er übernächste Woche wieder funktioniert. Wenn bis dahin ein neuer Servicepartner für den Notfall gefunden sei, könnten beide Aufzüge wieder in Betrieb genommen werden. Damit kann die Bahn den 16. Februar, den sie bisher als Ende der Reparaturarbeiten kommuniziert hat, offensichtlich nicht als Termin halten.

Für Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons ist die Situation „eine Zumutung für Lindauer und Gäste“, wie sie auf Nachfrage schreibt. „Es kann nicht sein, dass Reisende mit schwerem Koffer, Kinderwagen oder gar im Rollstuhl den Bahnhof wiederholt über Wochen nicht ohne fremde Hilfe nutzen können. Und dass die DB versucht, dieses Fiasko einfach nur technokratisch von sich weg zu organisieren, bringt das Fass allmählich zum Überlaufen.“ Die Stadt habe sich schon mehrfach bei der Bahn beschwert. Dass diese Beschwerden bislang nicht erhört worden seien, sei „frustrierend und ermüdend“.

Stadt will mobile Rampe für den Übergang

Darum bringt sie eine alte Forderung wieder auf den Tisch: Die Bahn soll am Reutiner Bahnhof eine Rampe oder eine Rolltreppe bauen. Dies hatte die Verwaltung schon im Planfeststellungsverfahren angeregt, bevor der neue Bahnhof auf dem Festland gebaut wurde. Der damalige Behindertenbeauftragte Anton Ziegler hatte ebenfalls eine Rampe gefordert und schon damals auf die Störanfälligkeit von Aufzügen verwiesen.

Das Drama mit den Aufzügen im Reutiner Bahnhalt geht in die nächste Runde. Jetzt sind beide Lifte gesperrt, die Bahn braucht erst einmal einen neuen Servicepartner. (Foto: Christian Flemming )

„Mit Blick auf die massiven Ausfallzeiten“ hält die Stadt übergangsweise außerdem eine mobile Rampe für notwendig, damit die Bahnsteige barrierefrei erreichbar sind, bis die feste Rampe oder eine Rolltreppe fertig gebaut sind.

Die Bahn kennt diese Vorschläge. „Allerdings ist eine Rampe schwer umsetzbar, vor allem räumlich, da die Situation vor Ort dafür nicht dimensioniert ist“, schreibt die Bahnsprecherin. „Wir setzen auf die Reparatur des Aufzugs und sind zuversichtlich, nach der Reparatur einen dauerhaft stabilen Betrieb gewährleisten zu können.“ Außerdem werde eine neue Software verbaut, die eine bessere Überwachung der Anlage ermögliche.

Bis dahin sollen sich „Reisende mit Mobilitätseinschränkung“ bis spätestens 20 Uhr am Vortag beim Servicepersonal der Bahn melden. Dann werde ihnen eine „Ein- und Ausstiegshilfe“ zur Verfügung gestellt.