Warum die Abwassergebühren steigen

Die Anforderungen an die Abwasserbehandlung steigen. Deshalb müssen die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) stetig investieren, um die Abwasserbehandlung zukunftsfähig zu gestalten. Aktuell sind besonders viele Investitionen notwendig, teilt die Pressestelle der Stadt in einem Schreiben mit. Das liegt zum einen an neuen gesetzlichen Vorgaben an die Qualität und Effizienz der Abwasserreinigung, aber auch an den veralteten Anlagen und Technologien der bestehenden Abwasser-Infrastruktur, heißt es in der Meldung.

Die Stadt Lindau, welche die Aufgabenträgerschaft der Abwasserreinigung an die GTL übertragen hat, ist gesetzlich verpflichtet, kostendeckende Gebühren für die Abwassersammlung und -reinigung von den Bürgern zu erheben. Die Stadt darf beim Abwasser nichts verdienen, sie darf mit den Gebühren aber auch nicht draufzahlen.

Daher hat der Stadtrat in seiner Novembersitzung einer Erhöhung der Abwassergebühr zugestimmt. Diese muss rückwirkend für das Jahr 2023 ab Januar von 3,30 auf 4,55 Euro pro Kubikmeter erhöht werden. Für eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von rund 185 Kubikmetern Wasser bedeutet das Mehrkosten von 230 Euro pro Jahr.

Warum steigt die Gebühr dieses Jahr so stark an? Durch die starke Inflation und die jüngsten Krisen mit einer drastischen Erhöhung der Energiekosten, haben sich Kostensteigerungen im Betrieb ergeben, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Außerdem musste in die Infrastruktur investiert werden. Mehrkosten von mehr als 30 Prozent lassen sich durch Einsparungen im Betrieb nicht kompensieren. Gleichzeitig haben die GTL begonnen, mehr in die umweltfreundliche Eigenenergieerzeugung durch PV-Anlagen zu investieren. Diese zu bauen, verursacht zunächst Kosten, bevor sich die Einsparungen im Betrieb bemerkbar machen.

„Weitere Investitionen wie zum Beispiel der Umbau der Biologie- und Membranbecken sowie die vierte Reinigungsstufe der Kläranlage, die das Abwasser zum Beispiel von Mikroplastik, Viren und Hormonen reinigen, waren erforderlich“, erklärt Heike Burghard, Abteilungsleiterin GT-Abwasser.

Die GTL haben dem Stadtrat empfohlen, dass in der laufenden Investitionsphase die Abwassergebühr jährlich neu berechnet werden soll, um nahe an der Kostenentwicklung dranzubleiben und einen plötzlichen starken Anstieg künftig zu vermeiden. Dieser Empfehlung folgte der Stadtrat.

Auch bei anderen bayerischen Kommunen zeichnet sich ein deutlicher Anstieg der Abwassergebühren ab. Viele Kommunen berechnen die Gebühr in einem vierjährigen Turnus, so dass die Anpassung bei manchen Bürgerinnen und Bürgern noch bevorsteht. Nicht vergleichbar sind die Abwassergebühren in Baden-Württemberg. Hier fällt die finanzielle Unterstützung durch das Land größer aus.