In Lindau kommen seit Jahrzehnten die klügsten Köpfe der Welt beim Nobelpreisträgertreffen zusammen. Ein Jahr sticht dabei hervor: 1954. Vom 30. Juni bis 2. Juli besuchte der berühmte Urwaldarzt und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer Lindau. Doch ein anderes Großereignis stellte den berühmten Gast damals trotzdem in den Schatten.

Vielleicht gibt dieser persönliche Bericht eines Redakteurs der „Welt am Sonntag“, der am 10. Juli 1954 erschien, die Berühmtheit Albert Schweitzers in der damaligen Zeit authentisch wider. Der Journalist wollte den Urwaldarzt und Friedensnobelpreisträger in Lindau treffen und stieg in den Zug ein, mit dem Schweitzer an den Bodensee fuhr. Der Text des Redakteurs liest sich fast wie die Huldigung eines Heiligen.

„Was ich erlebe, ist wie die wunderbare Erfüllung eines großen Traumes. In einer Ecke eines Dritte-Klasse-Abteils sitzt allein ein Mann. Abgewandt sein Gesicht, das es nur einmal gibt in dieser Welt mit so vielen Allerweltsgesichtern. (...) In jedem Kinderlesebuch steht etwas zu lesen von dem größten Mann, den unsere Zeit kennt. (...) Wir können nicht oft genug von ihm erzählen, denn wer sonst sollte uns Vorbild sein, um die Kraft zu finden, die dunkle Welt zu erhellen, wer sonst sollte uns helfen, Ehrfurcht zu haben vor allem, was lebt, als dieser Große: Albert Schweitzer?“

Schweitzer gilt als einer der berühmtesten Denker des vergangenen Jahrhunderts

Schweitzer, deutsch-französischer Forscher, Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe, Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist gilt als einer der berühmtesten Denker des 20. Jahrhunderts.

Trotzdem war der Besuch des gebürtigen Elsäßers in Lindau vom 30. Juni bis 2. Juli von der parallel stattfinden Fußball-WM in den Schatten gestellt. Das berichtet auch die Lindauerin Anneliese Spangehl. Sie unterrichtete damals als Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Reutin und erinnert sich noch heute gut an den Besuch Schweitzers in Lindau.

Fußball-WM sorgt für leere Straßen

„Es waren damals vergleichsweise recht wenig Leute auf den Straßen“, erzählt Spangehl. Schließlich fesselten die Spiele der „Helden von Bern“ die Nation. Ein paar Tage später, am 5. Juli, gewann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schließlich in der Schweiz sensationell den WM-Titel. Dieses Ereignis sorgte für leergefegte Straßen - auch in Lindau.

Spangehl war allerdings mit ihren Schülern unterwegs, um Schweitzer zu sehen. Sie entdeckten ihn tatsächlich auf dem Weg zum Nobelpreisträgertreffen und winkten ihm zu. „Er war sehr bescheiden, mit seiner Tasche in der Hand“, erinnert sich Spangehl.

OB Frisch empfing Schweitzer in Nonnenhorn

Am Mittwoch, 30. Juni kam der damals 79-jährige Schweitzer am Abend mit dem Zug nach Nonnenhorn. Dort empfing ihn der damalige Lindauer Oberbürgermeister Walther Frisch mit einer Delegation kurz vor 19.30 Uhr. Zusammen ging es weiter nach Lindau. Das eigentliche Ziel: Schweitzer nahm an der Schlusssitzung des 4. Europakongresses der Nobelpreisträger teil. Das mediale Interesse - im Gegensatz zu dem der fußballinteressierten Allgemeinheit - an dem berühmtesten Gast dort war groß. Die „Lindauer Zeitung“ schrieb damals:

„Weniger entzückt war Professor Schweitzer vom konzentrierten Interesse an seiner Person. ,Habt Mitleid mit einem armen Zugvogel’, wehrte der 79-Jährige die ihn im Stadttheater umdrängenden Reporter ab und weigerte sich auch, ein paar offizielle Worte vom Rednerpodium zu sprechen. ,Das klingt alles so leicht banal, und außerdem bin ich sehr müde!’“

Die Reisestrapazen spürte Schweitzer offenbar. So vertröstete er Autogrammjäger, Reporter und interessierte Menschen, die mit ihm sprechen wollten, in knappen, entschuldigenden Worten.

„Er werde daher weder über die Blumenzucht noch über die politische Lage etwas sagen. (...) Es sei dies keine ,Altersschrulle’, dass er sich nicht äußern wolle. ,Aber ich bin bei meinem letzten Europaaufenthalt 1953 fast daran zugrunde gegangen, dass ich immer wieder improvisieren musste.“ Als Arzt wisse er am besten, wieviel er sich zutrauen dürfe.“ (Lindauer Zeitung)

Damalige Zeitzeugen würdigen Schweitzer als äußerst bescheidenen, bodenständigen Menschen, eine Lichtgestalt, mit einer unglaublichen Aura. „Wo er weilt, ist der Ort geweiht“, beschreibt Besucherin Irmingard Graschey-Straub ihr Treffen mit Schweitzer.

Schweitzer nächtigte im Hotel Schachen

Schweitzer, untergebracht im Hotel Schachen, zeigte in den Tagen in Lindau auch seine musikalischen Künste. „Mir wurde das Glück zuteil, ihn im engsten Kreis auf der Orgel der Stephanskirche etwa eineinhalb Stunden lang (fast durchweg auswendig) Bach, Mendelsohn, Widor und nochmals Bach spielen zu hören und seine noch immer beachtliche Technik bewundern zu können“, notierte Professor Weiß aus Lindau.

Schweitzer wollte dabei in Lindau stets als normaler Mensch, nicht als außergewöhnliche Persönlichkeit oder Ehrengast, behandelt werden, wie dieser Auszug aus der „Lindauer Zeitung“ bestätigt:

„Bescheiden aber entschlossen lehnte der ,Urwaldarzt’ ab, sich auf den Honorationenplätzen niederzulassen. Er setzte sich mitten im Zuhörerraum zwischen die Studenten.“

Neben Lindau stand auch ein Besuch Schweitzers auf der Insel Mainau auf dem Programm. Bevor sein Besuch am Bodensee am Freitag, 2. Juli endete.

Besuch, der bis heute nachhallt

Was bleibt? Ein Besuch eines Menschen, der aufgrund seiner Bescheidenheit, Demut, Güte und Intelligenz bis heute nachhallt (siehe Kasten) - oder wie der Redakteur in der „Welt am Sonntag“ den Unterschied zwischen Schweitzer und vielen anderen Menschen beschrieb, beispielsweise auch von Oberbürgermeister Frisch und seiner Delegation bei der Begrüßung in Nonnenhorn:

„Und eine Haltestelle vor dem Ziel der Reise treten sie ein, die Herren von der Stadt und dem Komitee, um den hohen Gast zu begrüßen. Sie, die wohl sonst nur im ,Mercedes’ oder erster Klasse fahren, begeben sich bescheiden hin in das Dritte-Klasse-Abteil. In ihren gutgeschnittenen Anzügen aus bestem Material sitzen sie wie Diener vor einem König.“