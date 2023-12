„Das Ehrenamt stirbt aus“. Diese Schlagzeile habe ich vor einiger Zeit gelesen und sie hat mich einerseits betroffen gemacht. Andererseits habe ich mich gefragt, ob das stimmt. Es ist wahr: Viele Vereine haben Probleme damit, Freiwillige zu finden, die Vorstandsposten übernehmen, einspringen, wenn Not am Mann oder der Frau ist, oder für Feste einen Kuchen backen. Doch dann sind da noch die vielen anderen.

In Lindau zeigen aber viele Menschen, dass das Ehrenamt lebt. Sie setzen sich ein in Sportvereinen, bei der Hilfe für Geflüchtete und Menschen in Kriegsgebieten, bei der Feuerwehr, der Bahnhofsmission, in der Sterbebegleitung und in vielen anderen Bereichen.

Heute, am Tag des Ehrenamts, stellen wir diese Menschen in den Mittelpunkt. Wir möchten sie würdigen und Danke sagen. Im Laufe des Tages veröffentlichen wir fünf Texte über Menschen, die ein Ehrenamt ausüben.

Denn es ist nicht selbstverständlich, seine Freizeit für andere Menschen einzusetzen und viele Stunden in der Turnhalle, auf dem Sportplatz, in der Tafel oder im Feuerwehrauto zu verbringen. Es ist ganz klar: Das Ehrenamt ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Denn vielerorts würde ohne Menschen, die sich engagieren, gar nichts funktionieren. (rst)