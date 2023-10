Warhol noch einmal richtig genießen

Bevor es in Lindau „Bye-Bye Andy Warhol“ heißt, kann man die Sonderausstellung im Kunstmuseum noch einmal richtig genießen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kulturamt. Das geht bis spät in die Nacht, mit Sonderführungen, einem Kreativ-Angebot für Alt und Jung, Musik und Getränken. Das Kunstmuseum Lindau verbindet dabei die lange ORF Nacht der Museen mit der Finissage der diesjährigen Sonderausstellung „Andy Warhol ‐ Star & Stories“. Am Samstag, 7. Oktober, wird gefeiert, von 18 bis 1 Uhr. Am Sonntag, 15. Oktober, öffnet die Ausstellung dann zum letzten Mal ihre Türen, bis dahin ist die Warhol-Schau täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Die lange Museumsnacht des ORF hat aber laut Presseinformation noch mehr zu bieten: Ein einziges Ticket, das hundertfachen Kunstgenuss garantiert ‐ das ist das Geheimnis, das hinter dem großen Erfolg des Kunstevents steckt. Bereits zum 23. Mal initiiert der ORF die Lange Nacht der Museen. Rund 660 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen laden von 18 bis 1 Uhr früh zu einer kulturellen Entdeckungsreise ein und bieten ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Das Ticket kostet 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) und ermöglicht den Eintritt zu allen teilnehmenden Museen und Galerien. Tickets gibt es schon jetzt ‐ unter anderem an der Lindauer Museumskasse.

Im Lindauer Kunstmuseum gibt es am Samstag, 7. Oktober, bis nach Mitternacht Workshops und Führungen, bevor die Ausstellung am 15. Oktober endet und die rund 100 großartigen Arbeiten des King of Pop-Art wieder aufwendig verpackt und auf die Heimreise geschickt werden. So bietet die Lange Nacht der Museen noch einmal Gelegenheit, intensiv einzutauchen, in die Welt der Pop-Art und mehr über die Stars und Stories rund um Andy Warhol zu erfahren.

Das museumspädagogische Team bietet Workshops für Jung und Alt an. Inspiriert von den Drucktechniken, die Andy Warhol zur hohen Kunst erhoben hat, können Besucher aller Altersgruppen kreativ werden. Im Innenhof des Kunstmuseums wird gefeiert: Ein DJ sorgt für Musik und es gibt Getränke. Während des ganzen Abends bieten Mitglieder des Kuratoren-Teams geführte Rundgänge durch die Ausstellung an.

„Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher haben bisher schon unsere Warhol-Ausstellung gesehen, wir haben begeisterte Feedbacks und freuen uns, dass wir in diesem Jahr besonders viele junge Menschen für unsere Ausstellung begeistern konnten. Da fällt es nicht leicht, die Werke gehen zu lassen“, wird Alexander Warmbrunn, Leiter des Lindauer Kulturamts, in der Mitteilung zitiert. Umso schöner sei es, „dass wir diese außergewöhnliche Ausstellung in der Langen Museumsnacht des ORF noch einmal mit ganz vielen Besucherinnen und Besucher teilen und feiern können. „

Mehrere Hundert Museen und Galerien nehmen an der Langen ORF teil. In Bregenz ist unter anderem das Kunsthaus aber auch das magazin 4 dabei. In Lindau und Wasserburg haben neben dem Kunstmuseum die Galerie Skulpturale, die Marionettenoper, der Kunstverein Wasserburg und das Museum im Malhaus geöffnet.

