Warhol–Abend im Stadttheater Lindau

Eine Reise in die Zeit der Pop Art, in die Welt von Andy Warhol, findet am Donnerstag, 28. September, auf der Hinterbühne des Theaters Lindau statt. Ab 19.30 Uhr zeichnen die Warhol–Kenner Karl Heinz Treiber, Harald Gsell und Dietmar Schreckenberger mit Fotos, Songs und Stories ihr Bild der amerikanischen Pop Art. Das Kunstmuseum Lindau widmet Andy Warhol aktuell seine diesjährige Sonderausstellung, die noch bis zum 15. Oktober zu sehen ist.

Die amerikanische Pop Art der 60er und 70er Jahre ist eine Kunstrichtung, die ohne Andy Warhol (1928—1987) undenkbar ist. Warhol ist wichtigster Mitbegründer und Protagonist dieser Aufbruchsbewegung, er war das stilbildende Universalgenie jener Zeit. Als anfänglicher Illustrator von Hochglanz– und Lifestyle–Magazinen brachte er den Glamour in die Kunst und schuf ein umfangreiches Gesamtwerk aus Grafiken, Gemälden und Objekten. Seine Underground–Filme brachen die Schranken der damaligen Moral und wurden Wegbereiter eines neuen Kinos jenseits von Hollywood. Seine „Factory“ im Herzen von Manhattan war ein Sammelbecken von Selbstdarstellern, Exzentrikern und Musikern, die unter seiner Ägide zu Stars wurden. Die großen, legendären Hits von Velvet Underground mit Lou Reed und John Cale wurden in seiner Factory produziert.

Karten für den Abend (neun Euro regulär /ermäßigt sieben Euro) gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse (Kunstmuseum Lindau, Maximilianstraße 52, Lindau) und an der Theaterkasse (Stadttheater Lindau, an der Kalkhütte 2a, Lindau).