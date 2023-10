Der Sommer ist vorbei. Und so trüb wie das Herbstwetter ist auch die Bilanz des Eichwaldbads: Die Besucherzahlen sind rückläufig. Kein Wunder, finden einige Lindauer, die sich über Preiserhöhungen und dürftiges Angebot ärgern.

Zumindest eine Rutsche soll das Freibad bei der Therme aber noch bekommen. Ob und wann sie gebaut wird – das kann allerdings keiner genau sagen. Auch nicht, wie viel Geld bisher dafür zurückgelegt wurde. Und wie sich jetzt herausstellt, gibt es für die Rutsche gar keinen Vertrag.

Als die Lindauer Zeitung über die gesunkenen Besucherzahlen im Eichwaldbad berichtet, entbrennt in den sozialen Medien eine Diskussion. Sie wundere sich darüber überhaupt nicht, schreibt eine Nutzerin. Viele Lindauer seien nicht bereit, die hohen Eintrittspreise zu bezahlen.

Nach einem Beschluss des Finanzausschusses wurden die Tarife fürs Eichwaldbad und das Freibad Oberreitnau in diesem Jahr stark angehoben. Beim Tageseintritt für Erwachsene sind sie nun die teuersten Freibäder in der Umgebung. „Bei dem Preis gehen die meisten mittlerweile an den See und das kostenlos“, schreibt die Facebook-Nutzerin. „Denn mehr habe ich im Eichwald auch nicht.“

Für größere Kinder „nicht viel geboten“

Auch für Gerlinde Gleffe liegt es auf der Hand, „warum immer mehr Menschen das Eichwaldfreibad meiden“. Die Preise seien zu hoch, der Rasen ungepflegt und das Babybecken zu klein, schreibt sie in einem Leserbrief. „Für die größeren Kinder ist leider auch nicht viel geboten, sie schauen von außen auf eine Rutsche, die sie aber nur mit einem zusätzlichen Eintritt für das Hallenbad benutzen dürfen.“

Seit die alte Rutsche abgebaut ist, gibt es im Eichwald keine große Außenrutsche mehr. (Foto: Yvonne Roither )

Mit dem Neubau der Therme hat das Eichwaldbad seine große Rutsche draußen verloren. Eine neue Rutsche hätte das Budget der Stadt gesprengt. Allerdings hieß es immer, dass nachträglich noch eine Außenrutsche gebaut werden solle.

So steht es auch im Faktencheck, den die Stadt im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid Therme veröffentlicht hat. Auf die Frage: „Wann kann man mit der Außenrutsche rechnen?“ heißt es dort: „Das kommt darauf an, wann die Investitionssumme zur Verfügung steht.“

Das Eichwaldbad haben in diesem Jahr nur wenig Gäste besucht. (Foto: Christian Flemming )

Denn die Stadt wird am Erfolg der Therme finanziell beteiligt. „Das bedeutet, umso besser die Therme besucht wird, desto früher kommt die Außenrutsche, die bereits in das Bauleitplanverfahren mit aufgenommen wurde“, steht im Faktencheck. Die Gewinnbeteiligung der Stadt fließt in einen Rücklagenfonds.

Genauer Verwendungszweck vertraglich nicht festgehalten

Für die Antwort auf die Frage, wie viel Geld dort bereits liegt, braucht die Verwaltung Zeit. Eine entsprechende Anfrage der LZ vom 20. September beantwortet Sprecherin Bettina Wind erst drei Wochen später.

Im Eröffnungsjahr der Therme habe es noch keine Gewinnbeteiligung gegeben. Die Bilanz 2022 werde derzeit gesichtet. Eine Summe für die Gewinnbeteiligung könne die Stadt noch nicht nennen, schreibt Wind, die auf den personellen Engpass in der Liegenschaftsabteilung verweist.

In ihrer Antwort weist sie allerdings auch darauf hin, dass das Geld, das die Therme Lindau GmbH in den Fonds einzahle, eine „allgemeine Instandhaltungsrücklage“ für das Grundversorgungsbad sei. „Ein genauer Verwendungszweck für diese Summe wurde vertraglich nicht festgehalten.“ Im Faktencheck liest sich das anders.

Thermen-Betreiber Andreas Schauer sagte im Gespräch vor ein paar Wochen, die Rutsche solle noch gebaut werden. Geplant sei eine Wellenrutsche, ähnlich wie die im Wasserburger Freibad Aquamarin. Wann sie gebaut wird, kann aber auch er nicht genau sagen: „In den nächsten Jahren.“