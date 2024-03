Am Enzisweiler Bahnhof stehen die Zeichen auf Baustelle: Baumaschinen, Werkzeug und Bagger stehen schon bereit. Seit Anfang der Woche sind Parkplätze gesperrt. Bis die Bauarbeiten losgehen, dauert es aber noch.

Der Bahnhof in Enzisweiler soll barrierefrei werden. Dafür werden die Bahnsteige erhöht und der mittlere Bahnsteig abgerissen. Auf Gleis 2, also auf der Seite des Dorfstübles, wird ein neuer Außenbahnsteig gebaut.

Noch wird die Baustelle laut Bahnsprecherin nur eingerichtet, vermessen und das Baufeld freigemacht. Gebaut wird ab Samstag, 6. April. Los gehe es mit der Verpressung der Gleise.

„Die eigentlichen Bahnsteigarbeiten starten ab dem Samstag, 13. April mit der Gleissperrung am Gleis 2“, schreibt die Sprecherin auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Die beiden neuen Bahngleise werden jeweils mit einem Ticketautomaten ausgestattet.

Ein Bahnsteig ist immer zugänglich

Der neue Außenbahnsteig am Gleis 2 gehe am 10. Juni in Betrieb. Beendet sein solle die Baustelle im August, so die Sprecherin.

Laut ihr sei trotz Baustelle immer ein Bahnsteig zugänglich sei. Deswegen gebe es auch keinen Schienenersatzverkehr geben.

Nachtarbeiten sind vorgesehen, jedoch nur die leisen. Die wesentlichen Bauarbeiten finden von Montag bis Donnerstag etwa von 7 bis 19 Uhr statt, schreibt sie.

Für diese große Maßnahme muss eine Baustellenfläche eingerichtet werden, wo Material und Werkzeuge lagern. Das passiert auf den Parkplatzflächen rechts und links des Bahnhofsgebäudes. Ebenso wie auf den Schotterweg- und Grünflächen zwischen den Gleisen und dem Dorfstüble. Miteingeschlossen ist hierbei auch jener Teil der Parkplatzflächen am Dorfstüble, wo die Wertstoffcontainer stehen.